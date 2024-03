Massa reunió al Frente Renovador y alentó el surgimiento de nuevos liderazgos y la defensa de la clase media ante el impacto del ajuste

Sergio Massa reagrupó al Frente Renovador en un encuentro partidario en Roque Pérez

A casi tres meses del inicio del gobierno de Javier Milei, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, participó este sábado de un encuentro con la primera línea del Frente Renovador en el partido bonaerense de Roque Pérez, donde alentó el surgimiento de nuevos liderazgos de cara al futuro y promovió una agenda de “defensa de la clase media” y de los sectores vulnerables alcanzados por el ajuste económico del gobierno de Javier Milei.

Con “asistencia perfecta” de los dirigentes del partido, Massa se mostró con la ex titular de Aysa, Malena Galmarini, y los 19 intendentes, 7 diputados nacionales, 11 legisladores y funcionarios bonaerenses que forman parte del Frente Renovador. Se trata de la primera actividad de reorganización del espacio massista, tras la tensa experiencia del Frente de Todos y la campaña electoral que lo llevó como principal figura de la otrora boleta oficialista.

Massa tiene la decisión de impulsar los liderazgos del Frente Renovador, dando lugar al crecimiento de nuevas referencias que puedan interpretar tanto el tiempo político como las demandas del electorado. “Su lugar va a ser estar desde atrás. No se va a correr, pero el tiempo es de ellos”, decían anoche en el entorno del ex candidato presidencial. “Yo acompaño”, insistió el ex candidato a presidente en Roque Pérez, según pudo reconstruir Infobae.

“¿Le contestó a Milei?”, fue la pregunta obligada a los participantes del encuentro. Es que en el discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente lo nombró como uno de “jinetes del fracaso”. La diputada nacional Mónica Litza fue una de las más duras contra el primer mandatario: “La salida de la crisis no es sin política. Pero necesitamos impulsar nuevos liderazgos. Con sensibilidad social, y mucha creatividad para ir hacia adelante y superar la crisis que está profundizando este gobierno. Estamos convencidos que no hay salvadores mesiánicos ni lugar para improvisados”, afirmó.

Con el intendente Maximiliano Sciani como anfitrión, en el encuentro se repasaron distintos ejes de la agenda del Frente Renovador, entre ellos, el debate de la estrategia política de cara al futuro y conversar sobre lo ocurrido en las últimas semanas de gestión libertaria. Además del rol de apoyo desde un perfil bajo que asumirá el ex ministro, Massa observa con preocupación la caída de los ingresos de los trabajadores asalariados y el incremento de los despidos en actividades clave de la economía.

En este contexto, el tigrense quiere que el Frente Renovador vuelva a caminar con una identidad propia, más allá de la pertenencia a Unión por la Patria, y que profundice su mensaje dirigido a las clases medias, el público al que siempre buscó interpelar el massismo.

“¡Gracias@MaxiSciaini por recibirnos en #RoquePerez! Intendentes, Legisladores/as Nacionales y Provinciales del @FrenteRenovador en un #encuentro marcado por la preocupación frente a la caída de los ingresos y del empleo; y la puesta en común de posibles acciones para cuidar a nuestra clase media y a los más desprotegidos”, sostuvo Malena Galmarini desde su cuenta personal de X.

Además de Sciani, el “host” de la actividad, estuvieron los intendentes “renovadores” Javier Osuna (Las Heras), Juanci Martínez (Rivadavia), Blanca Cantero (Presidente Perón), Juan Andreotti (San Fernando), Javier Gastón (Chascomús), Alberto Gelené (Las Flores), Pablo Garate (Tres Arroyos), Sebastián Ianantuony (Miramar), Marcos Pisano (Bolivar), Matías Nebot (Saavedra), Ricardo Marino (Carmen de Patagones), Carlos Bevilacqua (Villarino), Sergio Bordoni (Tornquist), Darío Golia (Chacabuco), Freddy Zavatarelli (General Pinto), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles), Facundo Diz (Navarro) y Francisco Echarren (Castelli).

Entre los diputados nacionales asistieron Cecilia Moreau, Ramiro Gutiérrez, Micaela Moran, Marcela Passo, Daniel Arroyo, Diego Giuliano, Mónica Litza y Sabrina Selva. La lista se completó con la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López, y los legisladores bonaerenses Alexis Guerrera, Ayelen Rasquetti, Carlos Puglelli, Fernanda Bevilacqua, Germán Di Cesare, Juan Malpeli, Luciana Padulo, Nicolás Russo, Ricardo Lissalde, Ruben Eslaiman y Sofía Vannelli.

En bloque, los liderazgos emergentes del massismo compartieron mensajes con una impronta similar a de Malena Galmarini y saludaron el encuentro partidario.

“Es necesario reordenarnos para brindarle desde la política, una salida a la clase media que está sufriendo el desmanejo y la improvisación del Gobierno nacional”, publicó el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, quien asistió al cónclave. Por su lado, otro de los presentes en Roque Pérez, el director del Banco Provincia (BAPRO) Sebastián Galmarini, destacó la actividad del Frente Renovador y comentó que tuvo como fin “ponernos de acuerdo en cómo defender al país de esta grave situación”. “Debatimos cómo cuidar empleo y los salarios frente a la licuadora de los ingresos de los argentinos y argentinas”, resumió desde su cuenta de redes sociales.

Massa tendrá una intensa actividad en las próximas semanas. El ex intendente de Tigre está terminando su libro y ultima detalles para lanzar su propia fundación hacia fin de mes. Su última aparición había sido en los primeros días de enero en la sede del Sindicato del Seguro, cuando se reunió con la cúpula de la CGT en la previa de la primera medida de fuerza al Gobierno nacional. Por lo pronto, la agenda del Frente Renovador ya tiene una próxima fecha clave: el próximo congreso nacional quedó definido para el 22 de marzo.