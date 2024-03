Pichetto dijo que es “realista” el pacto propuesto por Milei, pero advirtió que debe ser con “diálogo”

Miguel Ángel Pichetto se refirió al Pacto de Mayo, entre otros temas

El jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, el diputado Miguel Ángel Pichetto, se refirió esta mañana acerca del Pacto de Mayo que ayer por la noche el presidente Javier Milei enumeró en la apertura de la Asamblea Legislativa. “Implica una visión realista de la política que tanto cuestiona, me parece que en el fondo hay una acción política por parte del Presidente”, afirmó.

Según Pichetto, en este pacto “hay una cuota de realismo en el Presidente, un paso hacia adelante para ver cómo logra el apoyo de los gobernadores para poder implementar las medidas que él sostiene como propuesta de la sociedad”, aunque también aclaró que “un pacto implica un diálogo, no es un esquema de adhesión sino escuchar al otro”. Y sostuvo nuevamente el “mensaje realista” del jefe de Estado, destacando la “convocatoria a un pacto, un acuerdo, que implica arribar a puntos de unión, encontrar un camino junto con las provincias”.

Durante una entrevista con el programa Ajuste Semanal, en radio AM Con Vos, Pichetto sostuvo que el pacto fiscal, que formaría parte del Pacto de Mayo, “es un tema que los gobernadores han logrado, porque hace poco no había ni siquiera la posibilidad de un diálogo. Ayer hubo una actitud muy crítica hacia ellos, pero al final entra un camino de racionalidad”. Y agregó: “Me parece interesante el desafío de un acuerdo para la modernidad de la Argentina, yo no lo veo negativo”.

Consultado sobre si creía que el Presidente convocaba a un pacto “ya escrito”, Pichetto afirmó: “No creo en las visiones maniqueas, no me gustan, y creo que el Gobierno pone 10 puntos y también la aprobación de su mega ley, me parece que es posible construir ese camino, vamos a ver cómo se transita”.

Y además se refirió a la transmisión oficial. “Hemos vivido también un manejo de la TV Pública discriminando a los diputados que no eran propios, eso es lamentable, también hay ahí un componente que hay que analizar y mirarlo con una visión crítica”, subrayó.

Ley Ómnibus, fideicomisos y obra pública

Pichetto expresó sobre el Parlamento que “es mucho mejor de lo que algunos periodistas hablan” y destacó que el mensaje presidencial de ayer sirvió de ejemplo. “Hubo un comportamiento ejemplar durante el discurso. No hubo gritos, reproches, salvo una actitud individual lamentable de un diputado que se puso de espaldas (en referencia a Mario Manrique, de Unión por la Patria), el resto se desarrolló con total normalidad”, sostuvo.

Pero el legislador también criticó la presencia de “barras que le quitan solemnidad a este acto, que gritan y aplauden“. Y plantó su postura: “Yo no aplaudo, no lloro, no me río, fui a escuchar con mucha atención las palabras del Presidente”.

El jefe de bloque se detuvo un momento para reflexionar acerca del mensaje medular de Javier Milei: “El líder siempre tiene un desafío, del tránsito del pasado hacia el futuro, de amasar lo mejor del pasado, utilizar esa experiencia vital y proyectarlo hacia el futuro, no romper todo. Ahí hay un punto de análisis para hacerlo con más detenimiento”, razonó. “Volvamos a construir los acuerdos, el Congreso está para eso, allí es importante el diálogo, vamos a ver como esto evoluciona”, enfatizó.

Y le apuntó a la oposición y al cuerpo de gobernadores: “Requieren de previsibilidad fiscal, de determinadas condiciones para el Gobierno nacional y provincial para que no haya incertidumbre en este momento, en este sentido está todo por redactarse y escribirse”.

Pichetto durante el tratamiento en particular de la Ley Ómnibus (Gustavo Gavotti)

También valoró que las ideas que Milei sostuvo ayer por la noche “son las de su campaña, las que están en la Constitución y yo las comparto”. Y ejemplificó: “La defensa a la libertad, la propiedad privada, que indudablemente la Argentina tiene que reconstruir como modelo capitalista para generar empleo, reformas que implican actualizar el mundo del trabajo, son temas que la sociedad toma conciencia que hay que llevarlos adelante”.

Respecto a la Ley Ómnibus, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri volvió a cuestionar que haya sido retirado por el oficialismo. “Si hubiera pasado a un cuarto intermedio ya tendríamos ganada la votación en general la ley”, ostuvo, y agregó que “ya se había votado la Emergencia Económica, cuatro delegaciones y se trabaron tres incisos”.

Con respecto a ese megaproyecto, dijo que “una ley no siempre sale en los mismos términos que el poder Ejecutivo lo decide, lo importante es que se mantenga la estructura, el espíritu y hay que aceptar las reglas del sistema democrático, la verdad revelada no la tiene el Poder Ejecutivo”. Y cree que “las temáticas importantes de la Ley se pueden tratar por separado”.

Con respecto a la investigación y control de los fideicomisos, Pichetto afirmó que “hay acciones concretas que se pueden desarrollar y avanzar, yo voté todo, no derramo una lágrima por esos fideicomisos, algunos creados sin ley ni ningún tipo de resguardo, así que a mí con ese tema no me corren”.

Sobre el cierre de entrevista, el diputado tocó el tema de la obra pública y apuntó que “es un detalle significativo” porque va a haber pérdida de empleo en dicho sector de la construcción, es una tema sensible. “Ahí la posibilidad de continuar las obras que tengan financiamiento externo como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si no se utilizan también hay que pagar los intereses, deberían ser retomados. Eso también será dialogado”.