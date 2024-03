“Cree que es emperador”: José Mayans apuntó contra el discurso de Milei y lanzó una chicana al Pacto del 25 de Mayo

José Mayans sobre el discurso de Milei

El presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, lanzó hoy fuertes críticas hacia el discurso pronunciado el viernes por la noche por el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. “Lo de ayer fue lamentable. No respeta el Estado de Derecho, no respeta el honor de las personas, hace acusaciones sin pruebas y no tiene claro lo que son los derechos humanos ni la función del Estado”, dijo.

En declaraciones a Radio Mitre, el legislador consideró que la presentación del jefe de Estado en el Congreso fue “totalmente vacía de contenido” y la calificó como “una falta de respeto a los poderes públicos, a las provincias y al Poder Judicial”. “Una cosa es la legitimidad respecto al tema de ser electo, y después está la legitimidad de decisión. Después tiró datos falsos, como es costumbre”, expresó.

Mayans apuntó también contra Luis Caputo, actual ministro de Economía y ex titular de la cartera de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, y al economista Federico Sturzenegger, actual asesor presidencial y ex presidente del Banco Central. “Milei se olvidó de la corrupción del sistema financiero. Están ahí Caputo, y Sturzenegger, que son los máximos expositores de la especulación financiera que explota a la economía nacional, y que ahora tiene que pagar el pueblo argentino”, señaló.

Para el senador de UxP, el presidente “carece de comprensión de lo que es el Estado, de cómo se construye una sociedad justa” y completó: “Nos viene a tirar con todo, es una persona que viola la Constitución en forma permanente”.

“Tiene que ir a estudiar, o tiene que tener mejores asesores. No tiene idea cómo funciona. Él le dice a la Justicia cuánta plata va a tener, le dice al Parlamento. No cree en la división de poderes, cree que es emperador”, agregó.

Milei en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación. (Rodrigo Nespolo/ pool ARGRA)

Asimismo, cuando se le preguntó por su opinión sobre la convocatoria de Milei a los 24 gobernadores del país para firmar el denominado “Pacto del 25 de Mayo”, un nuevo documento “fundacional” para la República Argentina en el que se establecerán los 10 principios de un nuevo orden político y económico, Mayans respondió: “¿Al homenaje al perro que va a hacer en Córdoba? Lo que tiene que hacer es dejar de violar la Constitución, tiene que aplicar las leyes que tiene este país”.

“Milei no tiene facultades para derogar ninguna ley. Empecemos a poner las cosas como corresponden. O vivimos en un Estado de derecho, con respeto por el sistema federal de gobierno, o todo esto va a terminar en un desastre. No puede faltarle el respeto a todo el mundo y venir a decir que nos va a dar una oportunidad, cuando va a hacerle un homenaje a su perro el 25 de mayo”, reiteró.

“Yo firmo cosas que están dentro de la Constitución y de la ley. Tienen que estar aprobadas por las legislaturas provinciales también, porque somos un Estado federal”, sostuvo.

En cuanto al tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 en el Senado, el legislador expresó: “¿A vos te parece que por decreto se pueda derogar 79 leyes y modificar 300? Hay que poner las cosas como corresponden”.

“Nosotros lo que podemos hacer es lo que hizo la Justicia, que declaró inconstitucional el capítulo cuarto. Y a partir de ahí, el Congreso tiene la obligación de rechazarla. O aceptamos o rechazamos. Y obviamente estamos por el rechazo porque viola la Constitución Nacional, viola la división del Poder y viola el Estado de Derecho. Esa es la postura que tenemos nosotros y varios senadores. Porque obviamente si ese DNU se aprueba, el Congreso ya no existe. Es una especie de golpe de Estado”, dijo.

En este marco, Mayans aseguró que su bloque “está dispuesto” a discutir el mega decreto de desregulación de la economía. “No tenemos ningún problema. ¿Quieren discutir el tema laboral? Que envíen el proyecto y lo discutimos. ¿Quieren discutir el Código Civil? Que lo manden. ¿Quiere discutir el Código Minero? Que lo manden. ¿Quiere discutir privatizaciones de empresas? Que lo manden. ¿Quiere privatizar el Banco Nación para algunos amigos suyos? Se olvida de la ley civil”, sostuvo.

“Yo me inclino por el Estado de Derecho que es la única garantía para que tengamos una vida digna. Y ese respeto para la Constitución tenemos que seguirlo todos”, culminó.