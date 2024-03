La oposición prepara una lista de reclamos para Kicillof por mover el día de la apertura de sesiones

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof (Aglaplata)

Los bloques del PRO, UCR y la Coalición Cívica en la Legislatura bonaerense buscarán una gestualidad en común este viernes cuando la vicegobernadora Verónica Magario proponga ante la Asamblea Legislativa un cuarto intermedio y convoque a seguir sesionando el próximo lunes para escuchar la palabra del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en lo que será la apertura de sesiones. Las bancadas de lo que supo ser Juntos darán quórum pero votarán en contra a ese recurso en disconformidad al cambio de día que dispuso el gobernador y para intentar marcar una agenda propia

Como dio cuenta Infobae, Kicillof decidió cambiar el día de la apertura de sesiones de la provincia de Buenos Aires. Iba a ser este viernes por la tarde, pero como el presidente Javier Milei, decidió hacer la apertura de sesiones el mismo día en el peculiar horario de las nueve de la noche; el gobernador pospuso todo para el lunes. Además, según informaron desde el entorno del mandatario provincial, Kicillof fue invitado al Congreso y asistirá.

La decisión despertó el malestar de la oposición tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. En lo formal, sucede que la Constitución bonaerense establece en su artículo 84 que “las Cámaras abrirán automáticamente sus sesiones ordinarias, el primer día hábil del mes de marzo de cada año y las cerrarán el treinta de noviembre. Funcionarán en la Capital de la Provincia pero podrán hacerlo por causas extraordinarias en otro punto, precediendo una disposición de ambas Cámaras que así lo autorice”.

En lo político, desde todas las bancadas no conciben que el gobernador utilice su apertura de sesiones para responder al mensaje presidencial que se conocerá este viernes por la noche y que probablemente contenga algún pasaje dedicado a los gobernadores con los que Milei viene en una confrontación a cielo abierto. Disputa que tiene a Kicillof en el centro de la escena por el recorte de fondos nacionales a la administración bonaerense.

Axel Kicillof y Verónica Magario anunciaron una presentación ante la Corte Suprema para reclamar por los fondos que retuvo el gobierno del presidente Javier Milei

Tanto en el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, esperan que el mensaje del mandatario provincial contenga explicaciones sobre la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que mantiene conflictos abiertos con distintos colegios de profesionales de la salud y cuya prestaciones se ven afectadas en distintos puntos de la Provincia o la situación de inseguridad, sobre todo en el conurbano que desde el inicio del 2024 a esta parte fue escenario de diferentes asesinatos en ocasión de robo.

“El gobernador juega a la política y pospone la Asamblea Legislativa. Si quiere pelearse con el Presidente vaya a un canal de TV. Haga menos show y más foco en los problemas reales de los bonaerenses: inseguridad galopante, IOMA destruido y hospitales abandonados”, le espetó el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Forchieri.

En la Coalición Cívica (CC) también sostienen que el mandatario bonaerense “tiene que venir a hablar tal como dice la Constitución. No puede someter ni al Cuerpo legislativo ni a los bonaerenses a la especulación política en su pelea con el gobierno nacional”. La CC tiene tres diputadas en la Cámara baja provincial: Maricel Etchecoin Moro, Luciano Bugallo y Romina Braga. También seguirá el rumbo de dar quórum y votar negativamente el diputado del bloque Libre, Guillermo Castello.

Pese a que le vayan a votar en contra al pedido de cuarto intermedio, el oficialismo igualmente conseguiría el número para avanzar con el aplazamiento de la asamblea legislativa el próximo viernes, con el objetivo de escuchar el discurso del gobernador el lunes desde las 16 h.

Agustín Forchieri, diputado bonaerense del PRO

Subterráneamente y no tanto, el peronismo consiguió un acuerdo con uno de los bloques libertarios que se materializó en la aprobación de la Ley Fiscal y el pedido de endeudamiento que solicitó Kicillof a fines del año pasado, cuando vio que finalmente Javier Milei decidía prorrogar el presupuesto 2023 y no había certezas de cuáles serían los fondos e inversiones que el gobierno nacional aplicaría en la provincia de Buenos Aires. A dos meses de aquel momento, la certeza es que buena parte de los fondos ya no serán girados. Con ese respaldo del bloque Libertad Avanza -en el Senado- y Libertad por Siempre -en Diputados- es probable que el oficialismo obtenga los votos necesarios para aprobar el pedido de cuarto intermedio.

Incluso, en el acto del lunes cuando el gobernador anunció que recurriría a la Corte Suprema por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que dispuso el gobierno de Mieli, entre los presentes estaba el diputado del bloque Libertad por Siempre, Fabián Luayza; llegó escoltado a la gobernación por algunos legisladores del Frente Renovador, e incluso fue ubicado filas más adelante de algunos legisladores del kirchnerismo como el presidente del PJ La Plata, Ariel Archanco, por ejemplo. Toda una gestualidad. “Libertarios que se liberaron de Milei”, bromeó un funcionario tras el acto. Éste tema dividió aguas entre los bloques libertarios.

Kicillof, por su parte, tendrá el fin de semana para redactar el discurso que leerá ante diputados y senadores de la provincia. El recinto del día lunes, será una foto del respaldo político de todo el arco peronista al gobernador tras la victoria electoral.

El mandatario hará un repaso de sus primeros cuatro años de gestión, ratificará el rumbo político de su primer mandato, argumentando que por eso fue reelecto por 18 puntos de diferencia contra la fórmula de Juntos y que así como Milei se aferra a la victoria que obtuvo en el balotaje para llevar adelante su política de gobierno, él también puede hacerlo.