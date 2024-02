Hoy se reúne la Bicameral que analiza el DNU: un senador del peronismo anti K advirtió que “no hay mucho más margen”

El senador peronista Carlos Espínola (Lihue Althabe)

La comisión bicameral de Trámite Legislativo volverá a reunirse este jueves, a partir de las 14, en medio de la presión de legisladores opositores para llevar al recinto y rechazar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía. Tras pedidos de explicaciones de funcionarios aún sin definición, el senador del peronismo anti K Carlos Espínola (Corrientes) aseguró en las últimas horas a Infobae que “no hay mucho más margen” y que la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, deberá convocar a sesión.

Espínola y el peronista entrerriano Edgardo Kueider -ambos, del interbloque Unidad Federal junto a la cordobesa Alejandra Vigo- presentaron este lunes una nota firmada por nueve legisladores para que Villarruel ponga fecha y hora para sesionar, tal como establece el reglamento del Senado.

“No avalo este procedimiento que pretende llevar el Presidente sin tener un debate razonable y lógico, en un país que necesita encontrar razonabilidad en los tiempos que se vienen. Él no es el dueño de la verdad. Ya vivimos otros momentos donde se han querido imponer miradas extremistas y al país no le fue bien. Sí entiendo que debe tener instrumentos un presidente nuevo, pero la Argentina necesita otro camino más lógico y razonable”, manifestó Espínola.

La solicitud de los nueve legisladores se precipitó pese al correcto diálogo que los senadores en cuestión mantienen con la titular de la Cámara alta, que en un par de ocasiones no convalidó los pedidos de sesiones especiales realizados por el cristinismo para rechazar el DNU. También esperaron casi dos meses a que se conformara la bicameral.

El legislador libertario y titular de la bicameral de DNU, Juan Carlos Pagotto (Prensa Senado)

Sobre este punto, la comisión sólo eligió el jueves pasado a su titular, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, y para el encuentro de las próximas horas tiene agendado definir al resto de las autoridades de la bicameral y recién ahí analizar la exposición de funcionarios, junto a la elaboración de “una agenda de trabajo para la consideración de los decretos pendientes”.

Al día siguiente de su conformación Espínola, el senador radical Víctor Zimmermann y el diputado de la UCR Francisco Monti elevaron una nota a Pagotto para que convocara al silencioso jefe de Gabinete, Nicolás Posse; al ministro de Economía, Luis Caputo; al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert; a su par de Agricultura, Fernando Vilella; al titular de la cartera de Salud, Mario Russo, y a autoridades de la ANSeS. No obstante, el oficialista no dio respuesta a la misiva.

Como el mega DNU tiene los plazos vencidos para dictaminarse en la bicameral -que igual puede tratarlo sin problema-, el mismo está habilitado para ir a los recintos de Diputados y Senado. La eterna discusión es por el clásico vicio que tuvieron los gobiernos kirchneristas y el macrista de dejar en el olvido el debate de decenas de estas normas, algo que empujan los libertarios para ganar tiempo y que la Justicia defina el asunto. Para ser desactivados, los DNU necesitan el rechazo de ambas Cámaras, algo que nunca ocurrió.

“Lo tiene que resolver el recinto. La Vicepresidenta sabe que esto tiene un plazo determinado. Lo venimos hablando y el Senado necesita dar tratamiento y resolver este obstáculo. Si no, se pone en riesgo la voluntad que actualmente existe sobre la institucionalidad”, alertó Espínola en diálogo con este medio.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Maximiliano Luna)

“Esto lo tenemos que tratar y no pueden compararlo con el pasado, donde nunca se modificaron 80 leyes en un DNU. Si antes no nos gustaba el mecanismo, ¿por qué seguir con cosas que no dieron resultado?”, preguntó el legislador justicialista.

Por otra parte, el múltiple medallista olímpico y ex candidato a gobernador manifestó que, si bien Villarruel “ha demostrado razonabilidad en la posición de cada senador”, la Cámara alta no puede continuar con la lógica de “si se trata o no se trata el DNU, o si va o no al recinto”. Y agregó: “El Senado tiene que funcionar. Necesitamos empezar a trabajar en otros debates y definiciones que se tienen que tomar”.

El legislador correntino también dijo que muchos bloques no descartan la idea de desarmar el DNU en varios proyectos de ley, como el algún momento hizo el macrismo durante la era Cambiemos. En ese sentido, aseveró que “por supuesto podemos discutir, por ejemplo, una reforma laboral, pero no imponiendo una medida que después termina en un amparo”.

“Me parece que es importante que venga a explicar desde el Ejecutivo. Si no vienen, no hay voluntad de explicar ni de encontrar o comprender los puntos más importantes”, sentenció Espínola.