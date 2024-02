Guillermo Francos habló de los polémicos modos de Milei en las redes: “El presidente va al frente, es un fighter”

El ministro del Interior, Guillermo Francos (Crédito: Télam)

La disputa por los fondos coparticipables que se desató entre el Gobierno nacional y las provincias, y que tuvo su pico de máxima tensión con la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, de cortar el suministro de petróleo, provocó la virulenta reacción de Javier Milei expuesta tanto por sus declaraciones públicas como por su comportamiento en redes sociales. El ministro del Interior, Guillermo Francos, quien debe mediar entre Nación y los mandatarios provinciales, se refirió a los modos del jefe de Estado y señaló que “va al frente, no recula” y “es un fighter”.

“El presidente no recula, no va para atrás, al contrario, cada vez que le ponen una barrera va para adelante”, resaltó. “Estamos conversando con los gobernadores, no quiero ponerlo en términos de quién avanza más y quién menos, lo que sí tengo claro es que el presidente no da marcha atrás”, agregó.

“Hay cosas que dijo y cosas que no dijo. Se le adjudican frases que realmente no ha dicho y otras forman parte de la personalidad del presidente que es un fighter [luchador] para estos temas. Va al frente en todo lo que tienen que ver con su concepción del Estado, lo que tiene que ser y lo que no”, manifestó el ministro en diálogo con LN+

“Hay muchas provincias que no han sido capaces de desarrollar su actividad económica para poder tener ingresos propios, entonces las que generan más recursos protestan porque reciben menos de lo que dan. Son sistemas que hay que rever”, señaló sobre el conflicto.

Sobre el punto de tensión con Chubut, advirtió que “es un tema que debiera tratar la Corte Suprema”. Al respecto del fallo judicial, dijo que el juez de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, “trató de dar una solución medio salomónica a un tema para el cual no tenía competencia”. Mientras que apuntó contra el gobernador: “Torres ha dicho cosas que no son. Ellos (el gobierno provincial) han planteado una refinanciación de la deuda el jueves de la semana pasada, el viernes la Secretaría del Interior le envió un mail al Ministerio de Economía de la provincia con los requisitos para poder analizar el tema; ese mail no lo vieron. Los documentos no están completos aún...”.

Consultado por el rol de Mauricio Macri en el conflicto con Chubut, ya que previo al problema hubo una reunión entre el expresidente y el gobernador, el ministro dijo que “no le puede asignar ningún rol”.

El presidente Javier Milei (EFE/ Luis Robayo /Pool)

En medio de la crisis, Francos destacó mejoras en la macroeconomía

El ministro se refirió a la crisis económica y opinó que “en términos macroeconómicos estamos bien”. Destacó que “la inflación está a la baja”, aunque el número se mantenga alto, pero justificó: “No se pasa de una hiperinflación no declarada a una inflación moderada. Se evitó una híper que estaba en la puerta prácticamente. Se evitó, se contuvo en diciembre, bajó en enero y va a bajar en febrero; son buenas señalas”.

“El Gobierno recibió un Banco Central sin un dólar y todos los días compra dólares. Se ha reducido la base monetaria, hay muchos menos pesos en circulación, todos elementos que ayudan a controlar las variables económicas y la inflación”, explicó.

“El Gobierno planteó con toda claridad que este es el camino duro que había que transitar. No se pasa de una situación como la recibida a una situación de crecimiento de un día para el otro, hay que pasar por un ajuste de la economía que es el que se está transitando, acotó.

De cara al discurso del próximo 1° de marzo en el Congreso, adelantó que el libertario “va a plantear el estado de la República, cómo la encontró, cómo están las cuentas de la Nación y qué está haciendo para solucionarlo”. “Es bueno exhibir la realidad a todos los argentinos que, de hecho, conocían...”, continuó. “Lo que está pretendiendo llevar adelante Milei, con mucha firmeza, es poner las cuentas en orden, dejar en claro ante la sociedad cuál es la situación que tentemos”, concluyó.