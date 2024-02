Para mantener la unidad y enfrentar a Milei, el PJ bonaerense dilata la elección interna y se fortalece Máximo Kirchner

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner al ingresar al acto de anuncio de Kicillof por la quita de fondos del Gobierno nacional (Aglaplata)

Tras más de dos meses del gobierno de Javier Milei, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires entró en una fase más activa producto de la dinámica de políticas de ajuste que propone la Casa Rosada. Los planes y las ideas que daban vuelta a finales del año pasado de avanzar hacia una discusión interna, que incluso podía llegar a incluir la renovación de autoridades y el alejamiento del diputado nacional Máximo Kirchner de la presidencia del espacio, quedó temporalmente sepultada. Milei despertó la unidad

“No es momento de discutir eso, estamos viendo cómo vamos a seguir adelante en la gestión sin los recursos que nos saca Nación. Esa es la urgencia”, planteó un intendente del conurbano bonaerense que forma parte del Consejo del partido. Lo hizo tras el acto en el que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, planteó que iría a la Justicia para reclamar por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que el Gobierno nacional dispuso este lunes.

Otro intendente que también integra del Consejo del partido, pero gobierna un distrito del interior bonaerense, siguió la misma línea. Advirtió que “éste es un momento de repliegue en el que tenemos que estar juntos para después avanzar o discutir lo que haya que discutir”.

La participación de Máximo Kirchner en el acto de este lunes también fue una señal y que tiene que ver con la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Al presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora lo sentaron en primera fila. A su derecha, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y un asiento más allá el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Cuervo Larroque: un dirigente que tiempo atrás tomó distancia de la conducción de La Cámpora y que también integra el Consejo del partido.

Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y Andrés Larroque

El último fin de semana, el PJ bonaerense realizó su primera reunión formal. Convocó al Consejo del partido con tres puntos en el orden del día. El más importante fue el “análisis de la situación política”. Sin embargo, el tema que abrió el debate tuvo que ver con la ausencia del gobernador bonaerense. Kirchner explicó que precisaba del mandato del consejo para invitarlo formalmente y que por ese motivo el sábado no estuvo en Cañuelas, lugar donde se desarrolló el evento. Una respuesta formal, a la pregunta que había hecho la intendenta de Quilmes.

Como relató Infobae, la contestación de Kirchner dio pie para que la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz plantee que era un error estratégico del partido no fortalecer a Kicillof en este contexto de tensión política con la Casa Rosada. Con la difusión de dos documentos: uno tras el encuentro en Cañuelas y otro a propósito del recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que incluyen una fuerte crítica al gobierno de Milei y donde también se manifiesta un acompañamiento al gobierno de Kicillof el tema parece haber quedado saldado.

Para matizar demandas, el gobernador bonaerense será invitado a la próxima cumbre del PJ bonaerense. Al menos eso se acordó en la reunión del fin de semana en Cañuelas. La foto del lunes con un Salón Dorado colmado de dirigentes bonaerenses en la gobernación también parece ir en el mismo sentido: que la velocidad de las medidas de Milei obligan a un abroquelamiento del peronismo desde la provincia de Buenos Aires.

“Este es un momento de más política que nunca. Lo que acabamos de ver, en unidad, trabajando mancomunadamente, legisladores nacionales como Máximo Kirchner, Wado de Pedro, Juliana di Tullio, junto al Gobernador, a los intendentes, y poner la cara y salir a explicar a cada uno de nuestros vecinos, en las instancias que tengamos, qué es lo que está sucediendo, qué significan estos fondos, qué es lo que se está recortando, y, por supuesto, cómo afecta”, planteó la intendenta de Quilmes tras el acto de Kicillof.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza destacó la unidad que se generó en el peronismo para rechazar las medidas de Milei

Además de la tensión que se advierte con el Gobierno nacional, quienes plantean que no es momento de discusiones internas ponen sobre la mesa el resultado electoral de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. El peronismo se impuso en territorio bonaerense en las elecciones Primarias, las Generales e incluso en el Balotaje.

Además, el peronismo recuperó los municipios de Suipacha, Ramallo, Lanús, Bragado, Rivadavia, Dolores, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Carmen de Patagones, Salliqueló, Tres Arroyos, Azul, Olavarría, La Plata, Brandsen y Chacabuco; que desde diciembre de este año cuenta con intendentes que reportan a los distintos sectores de UP como La Cámpora, el Frente Renovador o el sector de intendentes.

“En el PJ nacional hay una instancia de rediscusión que plantean algunos gobernadores porque se perdió la elección y Alberto se fue a España; acá no hace falta esto”, advierte un intendente peronista. Hace mención a la idea de avanzar con una mesa política -en una propuesta que se planteó la semana pasada en una reunión en la sede del PJ de calle Matheu de la que participaron algunos gobernadores y legisladores nacionales- y que el titular del Partido Justicialista, el ex presidente Alberto Fernández, dé un paso al costado de la conducción partidaria. En el corto y mediano plazo, Kirchner no parece transitar el mismo camino que Fernández. Su mandato, además, tiene vigencia hasta diciembre del 2025.