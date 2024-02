Máximo Kirchner reunió al PJ bonaerense y los distintos sectores priorizaron la unidad para enfrentar a Milei

Máximo Kirchner reunió al Consejo del PJ bonaerense en Cañuelas

Un día después de los fuertes cruces entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres -que contó con el respaldo del resto de los mandatarios provinciales, con excepción del tucumano Osvaldo Jaldo-, el PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner llevó adelante su primera reunión formal del Consejo partidario desde que el peronismo perdió las elecciones a nivel nacional.

El encuentro se desarrolló en la localidad de Cañuelas. Allí, desde el Museo del Campo, a la veda la ruta provincial 6, Kirchner consiguió una foto de unidad y -puertas adentro- la certeza de que por ahora no habrá un pedido de renovación de autoridades. La situación política y económica que propone Milei impone una agenda acelerada que obliga a posponer el debate internista. Lo dejó en claro el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, que al salir del encuentro le dijo a los periodistas que se encontraban en la puerta del complejo: “Todos podemos tener matices, pero este es el momento de priorizar la unidad”. Y agregó: “Lo fundamental es que haya unidad en la acción”.

Durante la reunión, hubo un pedido para que en el próximo encuentro del partido participe el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sucede que el mandatario no forma parte de la estructura orgánica del partido a nivel provincial, aunque sí es el vicepresidente del PJ nacional. Fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la que planteó el tema. Según pudo reconstruir Infobae, la quilmeña preguntó si Kicillof había sido invitado. La respuesta de Kirchner fue negativa aduciendo que para eso tenía que tener el aval institucional del Consejo del partido. Respuesta que abrió la intervención de la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, que planteó que era un error no fortalecer al mandatario bonaerense en medio de la disputa de Milei con los gobernadores. Fue la única que expuso una opinión en ese sentido. La senadora provincial Teresa García le replicó que no sobreactúe la defensa a Kicillof y le recordó que quiso armarle una interna en las elecciones del año pasado. El tema terminó ahí.

Se acordó entonces que Kicillof participe de la próxima reunión. Kirchner aseguró que la relación con el gobernador bonaerense es buena e incluso que cenaron en la noche del viernes. Un dirigente de trato con ambos dirigentes aportó un dato terrenal al asegurar que los cumpleaños tanto de Cristina Kirchner -el 19 de febrero- como de Máximo Kirchner -el 16 de febrero- ayudaron a descomprimir la relación que el año pasado estuvo más tirante de lo esperado.

El saludo de cumpleaños que Axel Kicillof le envió a Kirchner días atrás

Para matizar los contrapuntos que surgieron puertas adentro, el documento post reunión exhibe un respaldo contundente tanto a Kicillof como al resto de los gobernadores por la línea de confrontación a la que apuesta el gobierno nacional. “Repudiamos el recorte de fondos que por ley le corresponden a las provincias y demandamos su urgente reposición para no condenar a la desesperación y a situaciones indeseadas a millones de compatriotas que quieren trabajar, estudiar, producir y vivir en paz”, plantea parte del texto oficial titulado “La Patria no se vende y el federalismo no se negocia”.

Allí se plantea que “el orden constitucional agoniza”, y que el pueblo argentino “padece un ataque integral desde la Presidencia de la Nación, replicado por personeros del régimen imperante en redes sociales y medios de comunicación afines”, generando un “aumento de la violencia y la desigualdad, desgaste de la institucionalidad democrática, vaciamiento conceptual de los valores humanistas, empobrecimiento económico generalizado, entrega inaudita del patrimonio nacional, regresión educativa y cultural, destrucción de la capacidad soberana del Estado, centralismo mesiánico antifederal, descarte de jubilados, populismo represivo, silencio oficial ante la provocación colonial británica en Malvinas y sumisión al credo fondomonetarista”.

El PJ bonaerense sostiene que Milei está llevando al país “al caos y la anarquía”, por celebrar “un superávit fiscal ficticio al costo de 60% de pobres e indigentes”.

Cómo sigue la hoja de ruta del PJ bonaerense fue uno de los temas. Sin un pedido o reclamo formal para poner en discusión a las autoridades del partido, lo que también se planteó es que a las futuras reuniones se inviten a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Economía, Sergio Massa.

Sergio Massa y Cristina Kirchner

Son distintos los dirigentes que entienden que Máximo Kirchner debe seguir al frente de la conducción. El argumento duro es que en las últimas elecciones el peronismo ganó en las tres instancias electorales: PASO, Generales y Balotaje. Además, Unión por la Patria amplió su representación en el mapa bonaerense al conseguir/recuperar las intendencias de Suipacha, Ramallo, Lanús, Bragado, Rivadavia, Dolores, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Carmen de Patagones, Salliqueló, Tres Arroyos, Azul, Olavarría, La Plata, Brandsen y Chacabuco. De ese total, Lanús, Suipacha, Brandsen, Olavarría y Coronel Rosales orbitan en La Cámpora y reportan directamente a Kirchner.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, fue quien habló durante la reunión del Consejo sobre este tema, sentando posición de que no era necesario renovar autoridades porque el peronismo había ganado en la provincia de Buenos Aires.

Este punto también se plasmó en el documento final que, a su vez, respaldó a Kicillof. “El 22 de octubre, el compañero gobernador Axel Kicillof fue reelecto con el 45% de los votos, sacándole una ventaja de 20 puntos a su inmediato competidor, demostración palmaria del apoyo contundente del electorado a sus gobernantes que defienden los intereses populares, que devuelven en obras los aportes, impositivos de los contribuyentes y que administran con transparencia los recursos públicos”.

El documento final también pide por “la continuidad inmediata de las obras públicas suspendidas por el presidente Milei”, y alertan que acompañan “al movimiento obrero organizado y a los trabajadores desocupados en el plan de lucha y resistencia en marcha”.