Kicillof cree que Milei prepara más recortes de fondos y que puede ir por la Coparticipación de las provincias

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica Magario (Aglaplata)

En el gobierno de Axel Kicillof entienden que no tuvieron alternativa. El decreto que publicó el Gobierno nacional eliminando el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), que recibía la provincia de Buenos Aires, obligó a la administración bonaerense a recurrir ante la Corte Suprema. “A nosotros no nos gusta judicializar la política, pero no hay diálogo ni respuesta a nuestros pedidos”, dicen en La Plata. La última vez que Kicillof y Milei se cruzaron fue en la reunión con los gobernadores en Casa Rosada a mediados de diciembre. Luego no hubo más contacto, ni siquiera por whatsapp. Lo cierto es que en la Gobernación ya alertan que el próximo paso que puede llegar a dar la Casa Rosada en este plan de ajuste es la coparticipación federal. Es un temor compartido con el resto de los gobernadores.

Kicillof recibió el domingo por la noche un borrador del decreto que este lunes vio la luz y que lleva las firmas del presidente, Javier Milei; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse y del ministro de Economía, Luis Caputo. “Ya no le queda nada, ningún fondo para recortar… Lo que sigue es la copa (léase Coparticipación)”, plantean cerca del mandatario provincial que este lunes llamó a la unidad nacional al resto de los mandatarios. Por estos días, tanto Kicillof como su par de Chubut, Ignacio Torres, son quiénes están arriba del ring.

En La Plata sostienen que la situación de la provincia patagónica es más compleja en términos financieros porque el descuento que aplicó el ministerio de Economía de la Nación significa el tercio de los ingresos de Chubut vía coparticipación. La diatriba del presidente contra el patagónico generó un respaldo político de todos los gobernadores hacia Torres y un fluido e impensado diálogo Buenos Aires-Chubut. Ante los más cercanos, Kicillof se refiere a Torres como Nacho.

El gobernador de Santa Cruz, Ignacio Torres

Con impacto en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional ya eliminó el Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador del Transporte y ahora echó mano sobre el FOFOFI. En lo que respecta al FONID -que va al sueldo de los docentes- el gobierno bonaerense se hizo cargo de ese descubierto para los salarios del mes de febrero y lo hará en marzo. Ya es una decisión confirmada de que no habrá intervención para los meses siguientes. Sin embargo, en La Plata aseguran que los sueldos “se van a proteger”. Sucede que el FONID implicaba en algunos casos el 10% del salario en los maestros que recién se iniciaban al frente de un aula. Fuentes de la gobernación aseguran cubrirán parte de esa deuda que se va a generar a través del aumento que la Provincia le dio a los docentes vía paritaria: 25% para los meses de diciembre y enero y un 20% para el mes de febrero, con la garantía de abrir una instancia de negociación con los gremios todos los meses.

Un escenario similar y que expone una sensibilidad mayor se da con los sueldos del personal policial. Uno de los puntos que cubría el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que fue eliminado tenía que ver con los salarios de los efectivos policiales. De hecho, la creación de esta masa de recursos se da a expensas de lo que había sido el reclamo policial entre agosto y septiembre del 2020 en la Provincia de Buenos Aires. Con el FOFOFI en marcha, Kicillof había anunciado que los sueldos de la policía bonaerense se iban a equiparar con las fuerzas de seguridad nacional y que se avanzaría con una fuerte inversión en seguridad; desde compra de patrulleros, equipamiento a mejora de la infraestructura carcelaria. En el Ejecutivo bonaerense garantizan que los sueldos de la policía seguirán actualizándose a la par del resto de los trabajadores estatales con recursos propios. Pero el Fondo de Fortalecimiento Fiscal también se empleaba para el refuerzo en ciertos programas de asistencia social como el Sistema Alimentario Escolar o el Plan Mesa.

En lo formal, si Milei avanza con un recorte en la coparticipación estaría yendo por encima de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales. Es un mecanismo de transferencia automática y “por goteo”, que se realiza de forma diaria en base a la recaudación de impuestos nacionales. Sin embargo, la decisión de eliminar un fondo como el FOFOFI a través de un decreto y argumentado por la imposición del DNU 70/24 plantea un escenario disruptivo de parte del gobierno nacional. Éste es uno de los puntos que objeta la Provincia. La confrontación y estrategia a adoptar contra el DNU será parte del temario de la reunión de los gobernadores.

El presidente de Argentina, Javier Milei en la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en National Harbor, Maryland

La suerte que puede tener Kicillof en sede judicial se pondrá a prueba a partir de este martes cuando ingrese el reclamo formal presentado por el Fiscal de Estado, Hernán Gómez. Él junto al ministro de Justicia, Juan Martín Mena, y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, están al frente de la estrategia judicial. En La Plata creen que la Corte debería fallar a favor del pedido bonaerense, toda vez que el máximo tribunal ya hizo algo similar cuando resolvió que la Nación debía restablecer el porcentaje de coparticipación que el gobierno de Alberto Fernández le quitó a la Ciudad para -justamente- crear el Fondo que hoy está reclamando Kicillof.

Por eso, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri fue uno de los primeros en plantear que el dinero de ese fondo que dejará de percibir la Provincia debería volver a la Ciudad. Cerca del gobernador analizan que el Gobierno nacional no le dará lugar al pedido de Macri porque en el decreto “desencadena a la Ciudad”.

“Vamos a ir con una acción judicial tendiente a reclamar esa nulidad, que se deje sin efecto ese decreto y que temporariamente y cautelarmente se le restituyan los fondos que todavía no se le transfirieron a la provincia de Buenos Aires y que también cautelarmente que no se innove en esa situación y que la Provincia pueda seguir refiriendo y recibiendo fondos que están fundados en una norma. Están confirmados por ley con reserva presupuestaria y que se venían cumpliendo de alguna manera hasta diciembre del año pasado”, planteó el Fiscal de Estado bonaerense tras el anuncio de Kicillof. Será el funcionario que interponga el recurso ante la Corte.

Ante la urgencia del caso, en el gobierno bonaerense están mirando sobre todo qué pasará con el recurso cautelar que se presentó en el marco del reclamo de fondo. Existe cierta esperanza de que la cautelar pueda demorar la efectivización del recorte y que restituya los montos del mes de enero y febrero.