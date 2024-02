La respuesta de Nacho Torres a Milei: “Que me manden a Gendarmería, que me metan preso”

La respuesta de Nacho Torres a Javier Milei

En medio de una disputa entre el Gobierno nacional y el gobernador de Chubut por la retención de los fondos de la coparticipación, Ignacio “Nacho” Torres defendió su decisión, que tomó con el objetivo de reconocer los derechos de los chubutenses. “Que me manden a Gendarmería, que me metan preso”, apuntó.

El mandatario provincial reafirmó su decisión de dejar de enviar barriles de petróleo y gas al resto del país, si el presidente Javier Milei no aseguraba el reembolso de los 13 millones de pesos que le habrían sido retenidos a la provincia. Sin embargo, señaló que la vía de diálogo para revertir la situación continuaría abierta hasta el miércoles de la siguiente semana.

“El miércoles si no está la solución para los chubutenses, que la solución no es más ni menos que quitarnos el pie de encima desde el Banco Central a pedido del Gobierno, se paran todos los yacimientos”, afirmó Torres al precisar que había sido una decisión que tomó en conjunto con las empresas, operadoras y sindicatos provinciales.

Luego de que el Gobierno nacional tomara conocimiento de la medida de fuerza que impulsará el gobernador chubutense, se dio a conocer un comunicado oficial desde la cuenta de la Oficina del Presidente en X, en el que respondieron al jefe de Estado provincial. “Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, señalaron al pedirle que no pusiera un plazo de espera para poder accionar.

El comunicado que compartió Torres para anunciar que dejaría de enviar petróleo y gas al resto del país (X: @NachoTorresCH)

“Me voy a hacer cargo de las consecuencias legales, que me denuncien, que me manden a Gendarmería, que me metan preso, no me importa”, afirmó Torres durante una entrevista que brindó al noticiero de La Nación+. De la misma manera, indicó que planea presentar una denuncia en la Justicia para resolver la disputa.

Noticia en desarrollo