Milei recibió a la subdirectora del FMI en la Casa Rosada para discutir la marcha del plan económico y los nuevos términos del acuerdo

El Presidente recibió a la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, en Casa Rosada

En medio de las especulaciones sobre una posible devaluación, que el Gobierno niega, Javier Milei se reunió este mediodía en la Casa Rosada con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, mano derecha de Kristalina Georgieva. Se trata del anteúltimo encuentro que mantiene la funcionaria del organismo con representantes de la Nación y sectores de la economía en el marco de su breve visita al país, que incluyó conversaciones con el ministro de Hacienda, Luis Caputo, y seguirá con una charla con referentes de la CGT.

Te puede interesar: El Gobierno eligió confrontar con Cristina Kirchner, que le hace guiños a la oposición dialoguista en el Congreso

El cónclave empezó puntual, como estaba previsto, a las 12, dos horas después de la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente, como todos los jueves, y de la conferencia de prensa del vocero, Manuel Adorni, que ayer había descartado una devaluación ante una consulta en la sala de prensa de la sede del Gobierno nacional. Terminó alrededor de las 13, cuando la oficina de Comunicación del Gobierno publicó un video y una foto de ambos para coronar la charla, aunque sin brindar detalles del contenido ni del resultado.

Es la primera vez que se reúnen a solas, aunque ya se habían conocido durante el encuentro de Milei en el Foro de Davos con Georgieva, que había reiterado su apoyo a las medidas de ajuste y elogiado al equipo técnico que acompañó al ministro Caputo en las negociaciones que desembocaron en el Staff Level Agreement. La de hoy fue una reunión política, preparatoria para el inicio de las discusiones técnicas sobre la renegociación del acuerdo por la deuda, que vence en septiembre, y cuyo replanteo podría incluir, como desea el Gobierno, la fijación de fechas para nuevos desembolsos.

Te puede interesar: Dialoguistas, adversarios y colaboradores: cómo se dividen los gobernadores en la relación con Milei

Tiene lugar dos meses después de que Milei y Caputo entraran en contacto por primera vez con el organismo para discutir el nuevo plan económico y la reconfiguración del programa financiero que Sergio Massa había renegociado múltiples veces.

Gopinath estuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, ayer

La charla con Milei sigue a las conversaciones que mantuvo Gopinath ayer con Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el Palacio de Hacienda, que la funcionaria celebró como parte de los “esfuerzos en curso para restaurar la estabilidad macroeconómica, proteger a los vulnerables y fortalecer las perspectivas de crecimiento en Argentina”.

Te puede interesar: De Lali Espósito a Llaryora: Milei le da forma a una nueva etapa de gobierno mientras abre múltiples frentes de conflicto

Si bien no se dieron detalles en concreto sobre el cónclave de Milei y Gopinath, ayer Caputo aseguró que el Poder Ejecutivo estudia negociar, directamente, un programa nuevo distinto al vigente que termina en septiembre, y la posibilidad de contar con desembolsos adicionales.

“Ellos pusieron la posibilidad en carpeta de un nuevo acuerdo, nosotros también estudiamos alternativas y hablamos sobre un nuevo acuerdo, para ver si hay algo mejor para los argentinos. No es que vamos a hacerlo sino que vamos a estudiarlo. Si es mejor y que implique más desembolsos, bien. Estamos estudiando lo que sea mejor para el país”, dijo ayer el funcionario encargado del ajuste en una entrevista con TN.

El nuevo programa aún se desconoce. Sus antecedentes son los modelos Stand By, aplicado en 2018, que consistió en desembolsos y devoluciones en el corto plazo destinados a minimizar las consecuencias de los desequilibrios en la balanza de pagos; y el Extended Fund Facility (EFF), que se utilizó desde 2022 para financiar los vencimientos del SBA con plazos más largos (el repago termina en 2032), pero con la exigencia de una serie de reformas estructurales como correlato.

El Presidente recibió a la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, en Casa Rosada

Más allá de la situación económica y del plan del Gobierno, el Fondo está interesado en sus relaciones de poder con el resto del espectro político. Además de garantizarse gobernabilidad en el ajuste, Milei necesitaría la aprobación Congreso para sellar la posible renegociación del acuerdo, y sus perspectivas de consenso no están en el mejor momento. El primer mandatario tiene poco para mostrar en términos de acuerdos con los otros partidos: luego de la derrota en la pelea legislativa por la ley ómnibus, su distanciamiento de los peronistas no kirchneristas; y no se decide a concretar un pacto de poder con el Pro.

Además, atraviesa fuertes cuestionamientos de los sindicatos más combativos: ayer hubo un paro de ferroviarios, hoy suspenden actividades los trabajadores de sanidad, y la CGT como los gremios docentes están advirtiendo sobre sendas huelgas para las próximas semanas. La reunión de Gopinath con el metalúrgico Gerardo Martínez será justamente para interiorizarse sobre la situación de las clases trabajadoras en la crisis y la estabilidad de la situación social.