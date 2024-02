El Gobierno dijo que analiza sanciones por el paro de trenes y criticó al gremio: “De fraternos no tienen nada”

El vocero presidencial, Manuel Adorni (Presidencia)

El vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó hoy el paro de trenes por 24 horas, adelantó que el Gobierno analiza medidas y criticó al gremio La Fraternidad al afirmar que “de fraterno no tiene nada”.

Te puede interesar: El gremio ferroviario La Fraternidad ratificó el paro nacional de trenes para mañana

En su habitual conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, el funcionario aseguró que la huelga afecta “a más de un millón de personas” y aseguró que “acá hay dos caminos: el de la libertad y el de la Argentina distinta o esto que estamos viendo hoy que es un grupo de gente que, cuando no está en el poder, lo único que hace es complicarles la vida al resto porque no entienden que no están en el poder y que la gente eligió otra cosa”.

En sentido, Adorni explicó que el Gobierno no dictó la conciliacion obligatoria porque “la discusión paritaria está abierta” por lo que tampoco “corresponde el paro”, por lo que, adelantó, “se están estudiando las medidas para que existan consecuencias”.

Te puede interesar: El vocero presidencial afirmó que la invasión de mosquitos que sufre el AMBA es responsabilidad del Gobierno anterior

“Nosotros no exponemos a nadie, se exponen solos siendo el sindicalismo uno de los actores si se quiere más donde la gente siente menos representación y tienen en la sociedad peor imagen. La Fraternidad de fraternos no tiene absolutamente nada habiendo dejado a un millón de personas a pie, haciéndoles perder la plata que ganan día a día para alimentar a sus familias”, apuntó.

El gremio La Fraternidad inició esta medianoche un paro de trenes en todas las líneas ferroviarias del país “en respuesta a la falta de discusión paritaria en torno a la recomposición salarial ante la inflación galopante que atraviesa la Argentina”.

Te puede interesar: El Gobierno evalúa declarar la educación como servicio esencial

En una jornada marcada por el paro, las líneas ferroviarias que atraviesan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre ellas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín y Belgrano, se encuentran totalmente paralizadas. El acatamiento a la medida de fuerza es total, con ninguna máquina operativa en ninguno de los ramales.

El paro es el primero de una serie de medidas que se esperan para los próximos días si es que los gremios estatales no reciben respuestas positivas a los diferentes reclamos de aumentos salariales. De hecho, este jueves está prevista una huelga del sindicato de la Sanidad en los hospitales, mientras que está en duda el inicio de las clases.

Al respecto, Adorni advirtió que, más allá de los reclamos, el presidente Milei “no da marcha atrás y no se va a mover un centímetro de lo que entiende que es su mandato popular por lo que la gente lo votó. El camino es hacia adelante, no es ni para atrás ni para el costado. El camino del Presidente y del Gobierno es para adelante. Y los caminos son dos: o el camino de la casta o de la libertad de los argentinos. Y nosotros vamos a seguir transitando el camino de la libertad”.

En ese contexto, aprovechó para criticar el titular del Suteba, Roberto Baradel, quien ayer criticó la posibilidad de que la Educación sea declara como “servicio esencial”, lo que limitaría la posibilidad de huelgas generales.

“Ayer escuché a algún gremialista de la educación quejarse de que queremos que la educación sea esencial. Es alucinante que alguien que dice defender la educación se queje de que queramos que la educación sea esencial. Es surrealista”, dijo el vocero.

Noticia en desarrollo.