El próximo miércoles habrá un paro nacional de trenes de 24 horas

Tren Mitre

Tras no haber llegado a un acuerdo paritario, el Sindicato La Fraternidad anunció un paro de trenes para el próximo miércoles 21 de febrero que durará 24 horas y afectará a todo el país.

La medida de fuerza fue comunicada en la tarde de este viernes por los referentes del gremio, quienes reclaman haber perdido el 55% del poder adquisitivo y piden por una recomposición salarial para los trabajadores del rubro.

A través de un comunicado, señalaron: “El Secretariado Nacional del Sindicato La Fraternidad se dirige a los compañeros para comunicarles que, en reunión del 16/02/2024 ha decidido ejercer el derecho a huelga (Art.14 Bis de la C.N), el día 21 de febrero de 2024, de 00:00 a 24 horas”.

En el texto detallaron que la huelga se realizará “en respuesta a la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante”. Según detallaron en el texto, el aumento de precios “deteriora los haberes -que gozan de carácter alimentario- del personal de conducción de trenes, causándoles daños irreparables”.

Ferrocarril Belgrano Norte

El documento concluye: “(La medida de fuerza) se adoptará dentro del reconocimiento explícito del derecho constitucional argentino, ya que como decía el General Perón: ‘... dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada’”.

El paro nacional afectaría tanto a todas las líneas de pasajeros del país como también a los ferrocarriles de carga. Omar Maturano, dirigente de La Fraternidad, explicó en A24: “Lo decidimos hoy debido a que nos adeudan aproximadamente de un 52 a un 55%. La pérdida es del poder adquisitivo de los conductores de trenes. Vamos por lo que nos corresponde. Pedimos una recomposición salarial que nos deben de diciembre a la fecha y tenemos que cerrar la paritaria del 31 de marzo de 2023 a 1 de abril de 2024″.

Y agregó: “Estos miran para otro lado, se hacen los vivos. Se hacen los vivos con los trabajadores. Con nosotros que no jodan, porque con nosotros no jode ningún gobierno. Y hicimos paro con todos los gobiernos. Así que problema de ellos, nuestro no es”.

La huelga es anunciada en medio de tensiones entre el Gobierno y las provincias por el recorte de subsidios en transporte público y días después de que aumentarán los pasajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): desde el martes, los boletos mínimos del colectivo y el tren son de $270 y $130, respectivamente.

Con el objetivo de reducir el gasto en subsidios, la Secretaría de Transporte publicó los nuevos cuadros tarifarios. Tras dar por finalizada la audiencia pública previa a los incrementos del transporte urbano del AMBA, donde viajan más de 10 millones de pasajeros por día hábil, a comienzos de la semana pasada fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 5/2024 que confirmó la medida.

Comunicado de La Fraternidad

De este modo, el boleto mínimo de colectivos pasó a los $270 y el de trenes quedará en $130 para las personas que tengan su SUBE registrada a su nombre. Quienes no hayan realizado el registro pagarán $430 y $420.

El Gobierno aclaró que se mantendrán los descuentos para beneficiarios de la tarifa social registrados en la red SUBE. Vale agregar que el nuevo saldo negativo de la tarjeta SUBE es de $1080 pesos, equivalente a la suma de cuatro boletos mínimos ($270).

Cómo registrar la SUBE

Frente a esa suba anunciada, los usuarios tendrán una alternativa para reducir el impacto. La tarjeta SUBE podrá ser registrada para acceder a descuentos y llevar un control preciso de todos los traslados realizados y conocer los pasos a seguir en caso de extravío.

El proceso de registro posibilita consultar o recuperar el saldo en situaciones de pérdida o deterioro, así como visualizar los movimientos y descuentos asociados. Asimismo, brinda la oportunidad de recibir información sobre el transporte público y denunciar puntos SUBE (locales comerciales, estaciones de tren y subte, agencias de lotería y correos en es posible conseguir o cargar la tarjeta).

Además, el registro habilita la realización de gestiones a través del sitio web de SUBE, con tan solo una clave personal, y facilita el acceso a la Tarifa Social para aquellos que estén contemplados dentro de los grupos beneficiarios.

El primer paso para registrar la SUBE consiste en crear una cuenta en el sitio web argentina.gob.ar/SUBE, posteriormente, se debe acceder a la sección “Registrala”, donde se desplegarán los siguientes pasos a seguir. Dentro de esta sección, se encontrará un formulario que solicitará al usuario completar sus datos personales y el número de tarjeta.

Una vez ingresada la información, se requerirá que el usuario elija una clave de cuatro dígitos para establecer la cuenta. Finalmente, tras completar este proceso, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación indicando que el registro ha sido realizado exitosamente.