Los diputados del PRO se reunirán esta tarde en medio de rumores de una fusión de bloques con el oficialismo

En pleno debate sobre la fusión con los libertario, los diputados del PRO se reúnen para coordinar agendas políticas (Gustavo Gavotti)

En pleno debate sobre la posibilidad de un acuerdo político que implique una convergencia con La Libertad Avanza, los diputados nacionales del PRO se reunirán hoy para coordinar visiones políticas y repasar la agenda parlamentaria. Es un encuentro que la bancada que conduce Cristian Ritondo suele hacer los martes. Esta vez cobra más notoriedad porque la mirada pública se posa sobre el partido que fundó Mauricio Macri y preside Patricia Bullrich ante la posibilidad cierta de concretar una alianza institucional entre ambos espacios.

Te puede interesar: Intrigas y recelos en el bloque de La Libertad Avanza tras la caída de la Ley Ómnibus

En la práctica, el PRO y el partido de Javier Milei actúan de forma concertada. Por eso, los legisladores amarillos no le asignan especial relevancia al encuentro que mantendrán hoy a las 17 en Diputados. La coyuntura ofrece un escenario para la discusión política. En la bancada no hay un consenso unívoco sobre una eventual coalición con los libertarios.

Son 37 escaños con diputados de terminales políticas múltiples y con figuras resonantes como Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Damián Arabia, Silvana Giudici, Silvia Lospennato, Álvaro González, Luciano Laspina o Martín Yeza. Se trata de dirigentes destacados por su trayectoria política en el caso de algunos, su experiencia parlamentaria o ejecutiva, otros. Así como legisladores que sobresalen por la cercanía con figuras nacionales del partido. Ritondo cuenta con la muñeca política necesaria como para mantener la cohesión de la bancada en el recinto. Pero a la hora de laudar en alianzas entre bloques, los acuerdos escalan a las terminales políticas de los líderes de cada partido.

Esta tarde se reúne el bloque de diputados del PRO

El PRO ya actúa en la práctica como aliado leal a Milei. Lo que se discute en los corrillos políticos es la posibilidad de avanzar en un frente electoral de cara a las legislativas de 2025. El Propio Presidente habló de una “reconfiguración” del sistema de partidos, en la que sus legisladores y los amarillos quedaron en un lado, el centro se ocupó con el radicalismo y bloques como Hacemos Coalición Federal e Innovación, así como en el otro extremo se encuentra el peronismo de Unión por la Patria.

Te puede interesar: Javier Milei: “Macri sinceramente quiere una Argentina mejor, pero no se rodeó de la gente correcta”

Estas conversaciones se aceleraron con el regreso a Buenos Aires de Mauricio Macri, tras su estadía en Cumelén. El ex Presidente tiene intenciones de encontrarse con Milei para conversar sobre la actualidad, el programa económico del Gobierno y la posibilidad de un acuerdo institucional para robustecer el músculo político del oficialismo.

Quien está especialmente interesada en ese pacto es Patricia Bullrich. A un mes de las elección de autoridades del PRO, la ministra de Seguridad tercia lugares de poder interno. Conoce que Macri tiene el terreno allanado para presidir el partido. Pero ella se mueve con sus operadores políticos para lograra una lista de unidad que le garantice en torno al 50% de los espacios decisivos.

Diego Santilli, diputado nacional y referente del PRO (Maximiliano Luna)

La funcionaria se siente fortalecida por el apoyo de Milei y puja para afianzar una convergencia entre el PRO y los libertarios. Macri tiene resquemores respecto a una fusión. Opta por un respaldo con distancia, para no pagar el costo político de estar plegado al oficialismo. Horacio Rodríguez Larreta, que tiene ascendencia sobre un grupo de seis diputados nacionales, tiende a coincidir con el ex Presidente en este punto -para sorpresa de muchos-. No obstante, el ex alcalde desea construir una línea interna dentro del PRO para diferenciarse de Macri.

La disputa bonaerense

Dentro de la discusión en el PRO, Ritondo tiene intenciones de presidir el partido en la provincia de Buenos Aires, distrito que anhela gobernar en 2027. Enfrente tiene resistencia de dirigentes de peso. Diego Santilli, su amigo de 30 años, apuesta a contener su armado bonaerense. En 2025 debe renovar su banca en Diputados y evalúa que esa contienda electoral puede darle impulso para el escrutinio ejecutivo.

Te puede interesar: Patricia Bullrich desafió a Mauricio Macri: “Yo represento a la parte mayoritaria del PRO”

Sobre estos temas conversaron Ritondo y Santilli en una larga charla que tuvieron ayer. Acordaron avanzar en el ordenamiento del PRO en la provincia. No son los únicos dirigentes que se mueven en ese sentido. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, tienen idénticas aspiraciones: disputar poder del partido en las ocho secciones electorales del distrito más grande del país.

María Eugenia Vidal, una de las figuras del PRO en la Cámara de Diputados

Jorge Macri postula a Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, para tomar las riendas del PRO en la provincia. La jefa comunal no decidió aún tal movimiento, aunque el alcalde porteño impulsa su figura para no perder terreno en el armado bonaerense.

Por su parte, María Eugenia Vidal deambula en una postura que oscila entre la idea de Macri y la de Rodríguez Larreta: ordenar al PRO, contribuir en la legitimidad de ejercicio de Milei, pero no “cogobernar”, sino mantener un rol de oposición. En lo personal, la ex gobernadora también culmina su mandato de diputada en 2025, cuando en la Ciudad también se elegirá a tres senadores nacionales. Esa categoría será, acaso, la más codiciada del calendario electoral del próximo año.

Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich

Son debates lejanos, con una coyuntura signada por la crisis económica y social. Pero ningún político descuida, en su intimidad, la construcción de sus proyectos de poder. En lo estrictamente parlamentario, el PRO se prepara para el inicio de las sesiones ordinaria del 1 de marzo. Ese día, conforme establece el inciso 8 del artículo 99 de la Constitución Nacional, Milei deberá ir al Congreso para abrir el período ordinario del Poder Legislativo ante la Asamblea de ambas cámaras.

Cuando se espera un raid de decretos del Presidente Milei, ante la caída de la Ley Ómnibus, en el PRO analizarán esta tarde la conformación y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de DNU. Tiene ocho miembros. De los cuales, tres son de Unión por la Patria, dos de los libertarias, un radical uno de Hacemos Coalición Federal y Lombardi por el PRO.

El partido que fundó Macri moverá hilos junto al oficialismo para garantizar la vigencia de los decretos emitidos por Milei.