Macri llega hoy a Buenos Aires con intenciones de reunirse mano a mano con Milei y ordenar la interna del PRO

Javier Milei, presidente de la Nación, y Mauricio Macri, ex Presidente, evalúan reunirse a solas en los próximos días

Mauricio Macri y Javier Milei chatean y hablan por teléfono todas las semanas. No tienen intermediarios. La comunicación es directa entre ellos y está fuera de agenda. Cuando el Presidente tiene alguna inquietud, llama al ex mandatario. Y viceversa. Pero personalmente se vieron muy pocas veces. Hay registro de tres encuentros en el último año, dos en los que el fundador del PRO jugó de local y recibió al economista libertario invitado por Patricia Bullrich. Y un tercer episodio fue en 2023, días antes de la segunda vuelta electoral contra Sergio Massa, en la casa de un periodista conocido de ambos. No es novedad que se comuniquen aunque sí lo es que se reúnan presencialmente. Esa es una posibilidad en ciernes para esta semana.

Desde que se conocieron a instancias de Bullrich, Macri y Milei entablaron un vínculo fluido de forma muy personalizada. El Presidente consulta al creador del PRO de manera habitual para pedirle consejos sobre la gestión, la política y el manejo del poder. El ex Jefe de Estado da sugerencias, aunque con la cautela de no ser imperativo. Incluso, comenta ante su círculo de confianza que el líder libertario escucha pero aplica poco las ideas que le acerca Macri.

Hay un tema central que motoriza la cumbre entre Macri y Milei. Por un lado, la idea de comenzar a diseñar una convergencia entre el PRO y La Libertad Avanza a los fines de robustecer el esquema parlamentario del oficialismo. Es un proyecto que germina con el horizonte en las elecciones legislativas de 2025. En la práctica, ambos bloques ya actúan de forma concertada, aunque no estén integrados de manera formal.

Mauricio Macri llega hoy a Buenos Aires de Cumelén con la intención de reunirse con Javier Milei (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En conversaciones con su equipo de trabajo, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evalúa que Milei “escucha demasiado” a Santiago Caputo, asesor y estratega presidencial, y a Nicolás Posse, Jefe de Gabinete de la Nación. Macri discrepa de la mirada política que aportan ambos consejeros libertarios, especialmente del segundo. Semanas atrás, esas críticas estaban enfocadas en Guillermo Francos, ministro del Interior. En el macrismo objetaban que el funcionario buscaba acercar a Milei al peronismo, para ampliar la base de sustentación política del Gobierno. Luego del traspié de la Ley Ómnibus, el ex Presidente enfatizó sus predicciones: “Mauricio le avisó que no era por ahí”, confió a Infobae un interlocutor habitual del titular de la Fundación FIFA.

Macri y Milei, cara a cara

Según pudo conocer este medio, Macri tiene la idea de un encuentro personal con Milei en los próximos días. Idéntica intención tiene el Jefe de Estado, conforme deslizaron desde su círculo. Ambos apuestan a que sea una reunión hermética, sustraídos de la mirada pública, para evitar inflar las expectativas de la opinión pública. Deberán coordinar agendas de acuerdo a las prioridades del Presidente de la Nación.

Milei viajará hoy a Corrientes, en un viaje fugaz, para participar en el acto de un espacio libertario en esa provincia. Mientras, define con su equipo más íntimo cuándo y cómo comunicar esta semana una serie de medidas que pretende ejecutar. Sus asesores trabajan en un Decreto que apunta a recortar parte de los 29 fondos fiduciarios con los que el Estado Nacional financia actualmente obras y programas en el interior del país. Si bien no se descarta una cadena nacional, en Presidencia no resolvieron de qué modo lo anunciaran. Macri está atento a esa decisión, así como también al viaje del Jefe de Estado Estados Unidos.

Javier Milei, en su viaje al Vaticano, con el Papa Francisco (Photo by Vatican Pool/Getty Images)

Entre el miércoles y el sábado se desarrollará en la capital norteamericana la Conferencia de la Acción Política Conservadora, una cumbre de derecha que tiene como figura sobresaliente a Donald Trump. Según pudo saber este medio, Milei llegará para hablar en el cierre del evento. Antes tiene previsto uno de los encuentros diplomáticos más importantes desde que asumió: recibirá el viernes a Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, que ejecuta la política exterior de la Casa Blanca.

En medio de esta agenda política ajetreada es que Macri y Milei pueden encontrarse cara a cara. El ex Presidente tiene un manejo quirúrgico de los tiempos públicos y no planea apurar ningún acuerdo político con La Libertad Avanza. Antes de sellar cualquier pacto con los libertarios pretende reunirse con Bullrich para ordenar la interna del PRO.

El diálogo entre Macri y Bullrich mejoró en las últimas tres semanas, aunque no está exento de matices. Los equipos de ambos hicieron gestiones para bajar la tensión. El ex Presidente y la ministra de Seguridad volvieron a chatear por WhatsApp hace pocos días. Incluso, en el bullrichismo deslizaron que el fundador del PRO cursó invitaciones a la funcionaria para que fuera a Cumelén, pero ella decidió no ir. “Estaba muy enfocada en la gestión”, matizaron en las oficinas del Ministerio ubicado en Gelly y Obes 2289.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, viaja mañana a Estados Unidos a un una Conferencia de líderes de derecha en la que participará Javier Milei (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Bullrich acompañará a Milei a Estados Unidos

Bullrich está dispuesta a reunirse con Macri para resolver la interna del PRO. No se descarta que ese cónclave tenga lugar también esta semana. De suceder, hay plazo hasta el martes. Es que la ministra de Seguridad viaja mañana a Estados Unidos para exponer sobre su área de gestión en el Congreso de la derecha global. La invitó el propio Milei. La funcionaria irá sola y se encontrará con el Presidente el sábado en DC. Al finalizar el evento, regresarán a Buenos Aires juntos, con la delegación argentina. Todos los funcionarios argentinos, incluso el Jefe de Estado, se trasladarán en vuelos comerciales.

Cuenta regresiva para las elecciones internas del PRO

El PRO debe presentar las candidaturas ante la Justicia el 19 de marzo para renovar autoridades. La ministra puja para disputar poder: sus operadores políticos suelen decir que Bullrich pretende retener el 50% de los cargos decisivos del partido. Como contó Infobae, Macri está decidido a presidir el PRO y desea lograr una lista de unidad. “¿Quién se le va a animar a una interna a Mauricio?”, desafió una fuente de peso en ese partido. No obstante, busca evitar una confrontación interna luego de la disputa por las PASO del 2023 entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

¿Se podrá dar una cumbre entre Milei, Macri y Bullrich, como ocurrió la noche del Pacto de Acassuso y el domingo que el libertario ganó el balotaje? En los entornos de los tres aseguraron, en principio, que no está prevista esa idea. Macri tiene la intención, primero, de encontrarse a solas, por separado, con ambos. En política todo es dinámico. Esta semana se definirán los detalles de esas agendas.

Macri y Bullrich están de acuerdo en que el PRO debe ser garante de la gobernabilidad de Milei. El ex Presidente analiza que una convergencia con La Libertad Avanza no debe ser ahora, si es que sucede. Y es cauto -incluso esquivo- al momento de hablar de nombres para el Poder Ejecutivo. La ministra de Seguridad, en cambio, tiene claro su objetivo: desea que el partido que preside se fusione con el oficialismo en una coalición y conformen un frente electoral en 2025 con vistas a potenciar al soporte legislativo del Gobierno.

Las negociaciones están abiertas.