Dirigentes políticos apoyaron a Ricardo López Murphy tras la acusación de “traidor” por parte de Javier Milei

El presidente Javier Milei hizo duros señalamientos contra Ricardo López Murphy en Corrientes (Foto: Nicolas Stulberg)

En un nuevo arrebato contra sus adversarios, el presidente Javier Milei descalificó ayer al ex ministro de Economía Ricardo López Murphy al acusarlo de “traidor de las ideas de la libertad”. Durante su visita a Corrientes con motivo del décimo aniversario de la fundación del Club de la Libertad, el Jefe de Estado no escatimó conceptos para cuestionar la lealtad ideológica del “Bulldog”, a quien acusó de colaborar con un “socialdemócrata”, en referencia a la alianza política que en un momento hizo con el ex candidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta.

Te puede interesar: Ricardo López Murphy le respondió a Javier Milei: comparó sus ataques con los que hacían Fidel Castro y Cristina Kirchner a sus opositores

“Se disfraza de liberal y es una verdadera basura”, indicó Milei. En tono despectivo el Presidente afirmó que aquellos que “traicionan una vez, lo hacen siempre”, insinuando que el exministro de Economía de Fernando De La Rúa abandonó los principios de la libertad económica en favor de intereses contrarios a la causa liberal.

López Murphy respondió a través de las redes sociales y, hoy, comparó los ataques con los que hacían Fidel Castro y Cristina Kirchner a sus opositores. Durante una entrevista en Radio Mitre, calificó las acusaciones de Milei como “tremendamente desafortunadas”, y afirmó que “no ayudan a lo que hay que hacer en el país”.

Te puede interesar: Macri vuelve de Cumelén decidido a presidir el PRO y Bullrich trabaja para una convergencia con Milei: chats y reuniones frenéticas

La polémica no quedó únicamente en una reyerta de dos. Dirigentes políticos de la oposición dialoguista que pertenecieron a Juntos por el Cambio reaccionaron en apoyo a López Murphy. En varias publicaciones en sus cuentas personales de la red social X, le expresaron su respaldo y recordaron que el Presidente incorporó al peronista Daniel Scioli al gabinete y que “subió impuestos” para ilustrar también su supuesta “traición” al credo liberal. Otros usuarios antikirchneristas también hicieron posteos en el mismo sentido.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, apuntó: “El nivel de la respuesta de López Murphy al Presidente habla tan bien de Ricardo que no tengo dudas que si Milei reparara 5 minutos en su furia inconducente y canalizara mejor su energía, lograría mucho más de lo que se propone y que la Argentina necesita”.

El comentario de Juan Manuel López, dirigente de la Coalición Cívica

En un escueto mensaje, la presidenta de Confianza Pública y legisladora porteña, Graciela Ocaña, expresó su apoyo incondicional al economista de Republicanos Unidos: “Siempre del lado @rlopezmurphy de la vida”.

Te puede interesar: Macri llega hoy a Buenos Aires con intenciones de reunirse mano a mano con Milei y ordenar la interna del PRO

Franco Rinaldi, ex primer candidato a legislador porteño por la lista de Jorge Macri y que renunció a esa postulación por comentarios discriminatorios, cuestionó los dichos declaraciones del Presidente y reprochó la “coherencia” de su discurso político. “Lamentables declaraciones del presidente Milei contra el diputado nacional @rlopezmurphy. Fui parte de esa lista en 2021 a la que aludió hoy el Presidente de la Nación, desde Corrientes. Lamento además que sus declaraciones son engañosas cuando no falsas y que se nutren de un razonamiento pendular que va del fundamentalismo de los valores a la racionalidad de un realismo político, de quien leyó el Maquiavelo para principiantes”, dijo desde su cuenta personal.

El apoyo opositor al ex funcionario de De la Rúa tras críticas de Milei

Y continuó: “Quizás ese modo pendular es el que le permite hablar de una casta y tenerla adentro o incorporar a la que todavía estaba afuera para que entre, ej: Daniel Scioli. O hablar con la derecha en contra de los impuestos, clasificarlos como un robo, y al mismo tiempo subirlos. Y un largo etcétera. Por lo demás, prefiero los liberales que creen y avanzan hacia un gobierno limitado antes que los que cacarean contra el Estado pero piden plenos poderes al Congreso para el ejecutivo”.

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el gobierno de Mauricio Macri y ex candidata a senadora nacional, mostró también su pesar por las declaraciones de Milei. “El señor @rlopezmurphy no es merecedor de sus palabras. Otro exabrupto innecesario por parte de una persona que con la investidura que porta, la de Presidente de los Argentinos, me generan gran preocupación y desconcierto”, dijo la abogada penalista, que en algún momento se rumoreó que integraría el gabinete libertario e integró el espacio de López Murphy.

Legisladores y exfuncionarios reaccionan a los dichos de Milei sobre López Murphy

“Con 57% de pobres y la necesidad de hacer acuerdos para poder avanzar hacia cambios duraderos en beneficio de los argentinos, espero que @JMilei comience a moderar las discordias, las agresiones y comience a gobernar con responsabilidad, idoneidad y pericia a nuestro país”, completó Talerico.

El malestar con López Murphy se remonta desde el año pasado cuando el “Bulldog” intentó impulsar una candidatura propia como jefe de Gobierno porteño, una estrategia que iba a beneficiar a Martín Lousteau en la interna de JxC y restaría votos a Jorge Macri. Finalmente, el ex intendente de Vicente López se impuso en esa elección y Patricia Bullrich hizo un acuerdo político con el economista, que decidió bajar su postulación.