Ricardo López Murphy le respondió a Javier Milei: comparó sus ataques con los que hacían Fidel Castro y Cristina Kirchner a sus opositores

Ricardo López Murphy le respondió a Javier Milei

El presidente Javier Milei sumó un nombre propio más a su lista de adversarios políticos. Luego de la polémica contra la cantante Lali Espósito, el mandatario ayer apuntó directamente contra Ricardo López Murphy, el diputado de largo recorrido que hoy forma parte del bloque Hacemos Coalición Federal.

Ayer, durante su participación en un acto por el décimo aniversario de la fundación Club de la Libertad realizado en la provincia de Corrientes, el Presidente acusó al diputado de “traidor de las ideas de la libertad” que “trabajaba para un socialdemócrata” y que “se disfraza de liberal y es una verdadera basura”.

“Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta”, completó el mandatario.

Si bien López Murphy había respondido en su cuenta de X, hoy extendió su respuesta y comparó las expresiones de Milei con las que utilizaban el exdictador cubano Fidel Castro y la expresidenta argentina Cristina Kirchner.

“No hace bien a nadie que se animalice a los adversarios. Este viejo problema viene de una vez que él usó la expresión para tratar de sus adversarios de gusano (en 2021 calificó así a Horacio Rodríguez Larreta), y es la expresión que usaba Fidel Castro, el tirano del Caribe, para tratar a los que se les oponía, dentro y fuera del país. Y esa expresión es terriblemente desafortunada y nos hace mucho daño. Es lo mismo cuando lo usa él o cuando lo usa Cristina con carancho”, afirmó.

Durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, López Murphy calificó las acusaciones de Milei como “tremendamente desafortunadas”, y afirmó que “no ayudan a lo que hay que hacer en el país”.

El diputado ratificó sus críticas al Gobierno, reiteró que hace falta un Presupuesto, un Banco Central Independiente y la eliminación de los beneficios impositivos para Tierra del Fuego, entre otras cosas. Sin embargo, afirmó que esa posición no habilita los ataques que recibió del mandatario.

“Esa lógica no es consistente con la convivencia democrática. La alternancia, el respeto, forma parte del sistema de Gobierno. Usted no puede estar enfrentado con los gobernadores, con el Congreso, o como hacía el Gobierno anterior, hacerle juicio a la Corte Suprema. Eso no corresponde, no son las prácticas de la República”, sostuvo.

Además, se refirió al calificación que hizo Milei del Congreso, al que tildó como “nido de ratas”: “Eso no va en el sentido que usted necesita para ser factible un Gobierno exitoso en Argentina, que necesita un régimen de concordia y cooperación, no un régimen de agravio, e insulto y de descalificación”.

De todas formas, López Murphy aseguró que los dichos del Presidente no lo harán cambiar su posición: “No me va a intimidar esto, voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Se va a ver mi templanza y mi espíritu constructivo. No me dejo llevar por agravios, no voy a negar que me ha afectado que se actúe de esa manera. Si alguien tiene que guardar la compostura y los límites es el que ejerce la primera magistratura. Pero espere de mi una actitud muy cuidadosa de no hacer que los agravios prevalezcan por sobre lo que tenemos que hacer en la República, que ya de por sí es muy difícil”, aseveró.

Ayer, tras los dichos de Milei en Corrientes, López Murphy había recurrido a su cuenta de X para responderle: “Presidente Milei, por republicano respeto a su investidura me reservo la respuesta que de otro modo merecería. Además, mis muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria hablan por mí”, escribió el legislador.