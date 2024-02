El conflicto por los fondos para salarios docente podría unir a la oposición y complicar los planes del Gobierno en el Congreso

Diputados de la UCR y HCF hablan durante el debate de la Ley Ómnibus (Maximiliano Luna)

El conflicto en torno al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y a la paritaria nacional del sector, que ponen en duda el inicio de las clases en todo el país, podría tener una consecuencia inesperada para el Gobierno: se encamina a ser el primer tema que aglutine a la oposición dura y a los sectores dialoguistas en contra del oficialismo.

Con apenas horas de diferencias, el radical Julio Cobos, la diputada del GEN Margarita Stolbizer, Romina del Pla del FIT, y los peronistas Ariel Rauschenberger y Máximo Kirchner presentaron diferentes proyectos para sostener el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el Gobierno dio de baja.

Todas las iniciativas buscan prorrogar el funcionamiento del fondo -que se utiliza para dar un plus salarial a los docentes-, pero tienen diferencias sobre el período de tiempo. Mientras que los proyectos de Cobos y Rauschenberger (con la firma de 54 diputados de UxP) proponen una prórroga por cinco años, Stolbizer planteó que sea hasta sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un nuevo Pacto Fiscal. Por su parte, Máximo Kirchner (acompañado de otros 14 legisladores K) impulsa que se convierta en un fondo permanente, al igual que el Frente de Izquierda.

Ante la consulta de Infobae, todos los espacios aseguraron que todavía no se entablaron conversaciones para llegar a un punto de consenso. Es decir, a pesar de coincidir en el tiempo, no fue una acción coordinada. Sin embargo, representa una amenaza política para el Gobierno, ya que un acuerdo básico los dejaría muy cerca de tener mayoría. Además, sería el primer punto de contacto entre el kirchnerismo y los sectores dialoguistas, que no actuaron de manera conjunta durante el debate de la Ley Ómnibus.

“Pediremos una sesión especial para tratarlo a comienzos de marzo”, adelantó Margarita Stolbizer. “La intención es que el fondo siga, nos vamos a poner de acuerdo”, explicaron a Infobae cerca de Máximo Kirchner.

Dado que Unión por la Patria tiene 99 bancas y el Frente de Izquierda otras 5, un eventual proyecto consensuado parte de la base de 104 votos a favor de la oposición dura.

El proyecto del radical Cobos tuvo el acompañamiento de otros 13 correligionarios (la UCR tiene 34 bancas), mientras que el de Margarita Stolbizer sumó las firmas de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y de la cordobesa Natalia de la Sota. Solo faltaría sumar otras 9 voluntades, un objetivo bastante accesible en medio de las tensiones entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Algunos espacios, como la Coalición Cívica, por estas horas analizan qué posición adoptarán. “En la CC estamos evaluando la política integral que va a encarar el gobierno nacional respecto a la evaluación, a la calidad, a la inclusión y a los problemas más urgentes, incluso los que hacen al financiamiento como es la continuidad del FONID, las transferencias a las provincias y si el financiamiento es el que corresponde respecto a las metas educativas que aún no se explicitaron con certeza”, señalaron.

El FONID es un plus económico que el Poder Ejecutivo Nacional giraba a todas las provincias para mejorar los sueldos de los maestros y profesores: representaba entre un 10% y un 15% de sus salarios, según el distrito. Fue creado en 1998 y desde esa fecha fue prorrogado por los sucesivos gobiernos. Sin embargo, la gestión de Javier Milei anunció recientemente que no renovaría la prórroga que terminaba en enero.

“La educación es una responsabilidad provincial”, aseguró al respecto el ministro del Interior, Guillermo Francos. El funcionario señaló que desde la creación del FONID en 1998 “tuvo altos y bajos, pero terminó el 31 de diciembre”. “No había ninguna norma que estableciera que ese fondo seguía a partir del 1 de enero. No va a haber transferencias al Fondo de Incentivo Docente porque no hay norma que lo habilite”, justificó.

El viernes pasado el Consejo Federal de Educación se reunió en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de 24 funcionarios de la cartera educativa de todas las provincias y CABA.

Los ministros firmaron una nota dirigida a Carlos Torrondel, secretario de Educación de la Nación, para exigirle que no se corten los fondos para el financiamiento educativo en el interior. En la misiva, los funcionarios reclamaron por la continuidad de programas como el FONID, el Programas Educativos Nacionales, el Fondo de Infraestructura, el Fondo de Compensación Salarial Docente, Conectividad y Material Didáctico.

Justamente la presión de los gobernadores jugará un rol clave a la hora de presionar a las bancadas para llegar a un acuerdo.

Mientras tanto, en la Casa Rosada una mesa de trabajo integrada por Federico Sturzenegger, el vicejefe de Gabinete José Rolandi, el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el estratega Santiago Caputo, analizan qué partes de la caída Ley Ómnibus y del mega DNU enviarán al Congreso por separado. “Va a estar muy movido el Congreso. Se va a debatir mucho”, adelantan desde el Ejecutivo. Será cuestión de ver quién impone su agenda de temas.