Senado: el Frente de Todos volvió a pedirle a Victoria Villarruel que convoque a una sesión para derogar el DNU

Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti firmaron la petición para que Victoria Villarruel convoque a una sesión

Por tercera vez, los senadores del Frente de Todos le pidieron a Victoria Villarruel que convoque a una sesión para derogar el DNU de Javier Milei que desregula la economía. Lo particular de este pedido es que lo hacen para el viernes 23 de febrero, fecha en que el Senado podría reunirse en una sesión preparatoria de cara al 1 de marzo.

“Considerando que usted incumplió su obligación de citar a la sesión especial solicitada, vulnerando el artículo 20 del Reglamento de esta H. Cámara, venimos nuevamente, en los términos del artículo 19 del citado Reglamento, a exigirle que cite una sesión especial a celebrarse el 23 de febrero del corriente año, a las 14 horas, con el objeto de considerar el Decreto de Necesidad y Urgencia N°70 del 20 de diciembre de 2023″, indica la nota que firman los 33 senadores que integran el bloque.

Y continúa: “Considerando que todos los plazos establecidos por la ley 26.122 se encuentran sobradamente vencidos, resulta imperioso que este H. Senado se aboque al inmediato tratamiento de oficio del Decreto antes citado, a fin de dar acabado cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la mencionada ley”.

Entre los firmantes del pedido se encuentran Eduardo “Wado” de Pedro, Juan Manzur, Sergio Uñac, Alicia Kirchner, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalce Marcelo Lewandowski, José Mayans, Juliana Di Tullio y José Emilio Neder.

Eduardo "Wado" de Pedro y Juan Manzur son dos de los senadores que firmaron la nota

La titular del Senado ya había rechazado este pedido anteriormente. La primera vez, el 24 de enero y la segunda, el 8 de febrero. No obstante, los miembros del bloque del Frente de Todos volvieron a ejercer presión y redoblaron la apuesta con su estrategia.

De acuerdo a lo establecido en el reglamento, el 24 de febrero debería llevarse a cabo una sesión para confirmar o elegir a las autoridades previo a la apertura de las sesiones ordinarias. Asimismo, se establece que también puede desarrollarse un día hábil previo a la fecha, es decir el 23 de febrero: tal como solicitan los senadores kirchneristas en la nota que hicieron llegar a la Vicepresidenta.

Victoria Villarruel, la vicepresidenta y titular del Senado, no dio lugar a la petición del bloque del Frente de Todos en dos oportunidades

“Los 33 Senadores y Senadoras Nacionales que conformamos el Interbloque de @unionxlapatria volvemos a solicitar a la Vicepresidenta @VickyVillarruel que convoque a Sesión Pública Especial para tratar en el recinto el DNU 70/23 que tanto daño está causando al pueblo argentino”, escribieron en la cuenta de X (ex Twitter) senadores de Unión por la Patria, en la que adjuntaron el documento.

La senadora Anabel Fernández Sagasti se expresó al respecto en la misma red social y arrobó a la Vicepresidenta. “El DNU de Milei está vigente y le complica la vida a millones de argentinos y argentina. La única forma de frenarlo es que @VickyVillarruel deje de ser cómplice, cumpla con la Constitución y llame a sesión especial al @SenadoArgentina para que podamos darle tratamiento. Es democrático y republicano que sea el Senado y la Cámara de Diputados quienes decidan el futuro del DNU y no el capricho de un político”, comentó. En el mismo mensaje, sostuvo que el DNU es sinónimo de suba de tarifas, de prepagas, alquileres, combustibles; y de privatizaciones.

Senadores del Frente de Todos apuntan a que la sesión tenga lugar el 23 de febrero

Por su parte, Mariano Recalde, senador y ex presidente de Aerolíneas Argentinas, señaló: “No vamos a dejar de insistir”. Eduardo “Wado” de Pedro, ex ministro del Interior durante la gestión de Alberto Fernández, también habló del tema. “Los alquileres ya están por las nubes, la prepaga y los servicios sin control, los precios no dejan de aumentar. Todo esto pasa porque el DNU de Milei está vigente. La vicepresidenta @VickyVillarruel debe cumplir con la Constitución y con la ley, y convocar a una sesión especial para su tratamiento. Los plazos están vencidos y ya la solicitamos dos veces. El DNU debe pasar por el Congreso. #NoAlDNU”, señaló en su cuenta de X.