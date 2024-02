Lousteau cuestionó a Milei por su cruce con Lali Espósito: “Solo señala a aquellos que no piensan como él”

Martín Lousteau defendió a Lali Espósito

Tras la polémica por los dichos de Javier Milei contra Lali Espósito, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau respaldó a la cantante y consideró que el mandatario es “muy propenso a los excesos de todo tipo. Desde cómo aborda la política económica hasta cómo responde”.

Este jueves el mandatario redobló la apuesta y volvió a criticar a la cantante. En diálogo con radio La Red planteó: “si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”. Y planteó de manera contundente que “le quedó Lali Depósito, porque vive de los pagadores de impuestos a costa del hambre de los chicos”.

En medio de las amplias repercusiones, Martín Lousteau defendió a la cantante y remarcó que Milei “además de la doble vara no le gusta que alguien opine distinto. ¿Qué quiere decir exceso? la manera en que emprendió con Lali Espósito. Creo que ella le contestó con mucha altura”.

Y es que después de las criticas recibidas, la actriz y cantante no solo recordó su trayectoria artística sino que invitó al Presidente a presenciar un recital. “Seria un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien”, expresó en sus redes sociales.

El descargo de Lali a Javier Milei

Así, Lali Espósito sostuvo que su respuesta tiene la intención de “construir algo positivo”. Por tal motivo, Lousteau planteó que de ese modo la joven “le dio una salida, vamos a ver si el presidente la toma, si pide disculpas o reduce el nivel de confrontación”.

“Por eso creo que es más un error que una estrategia. En segundo lugar, él (por Milei) solo señala a aquellos que no piensan como él, su propia novia hizo un montón de shows municipales y provinciales pero como no piensa en contra como él, no la señala. Igual que un montón de otros artistas o comunicadores que hacen lo mismo pero lo tratan bien. Como cuando él selecciona a una casta y no a otra”.

A modo de ejemplo, planteó que para el Presidente “Patricia Bullrich o Scioli no son casta, a CFK no solo le deja funcionarios sino que le permite opinar y dice que tiene derecho pero a otro que piense distinto no”.

Por otra parte, el presidente de la UCR se refirió a los subsidios de exención de impuestos, dado que también fue uno de los cuestionamientos de Milei contra los organizadores del Cosquín Rock. Al respecto, indicó que “es importante que todas estas cosas se transparenten”.

“En el caso del festival de Cosquín entiendo que no se cobra ingreso bruto al precio de las entradas, pero por ejemplo su novia actual (Fátima Flórez) trabaja en el teatro donde no se paga impuesto a las ganancias, hay una exención, Mercado Libre tiene una ley especial, la ley de economía del conocimiento con un subsidio fenomenal”, detalló Lousteau.

De manera que “creo que le contesta bien Lali porque ella contesta con todos sus ingresos e historia laboral. Yo lo que ví del presidente es que estaba donando el sueldo, que cuando le preguntaron de qué vivía dijo que vivía de charlas de 20 mil dólares pero después veo su declaración jurado y tiene 60 mil dólares. Entonces me gustaría ver si facturó todas esas charlas”, se preguntó.

(Diego Barbatto)

Por otra parte, Lousteau emitió fuertes críticas a la gestión de Milei al sostener que “no reformó el Estado. Lo que veo es que alcanza menos el dinero, hay más gente en situación de pobreza, hay más hambre y más incertidumbre”.

En diálogo con Luciana Geuna, en Verdad Consecuencia, el senador aseguró que el primer mandatario “hace el ajuste para la gente”. Asimismo, aseguró que el “recorte” afecta en ámbitos como la salud y la educación.

También cuestionó los planes en materia económica del Presidente. “La dolarización es un peligro”, aseguró dejando clara su postura de desacuerdo y recalcando que “todos los países del mundo tienen su moneda”. Asimismo, recordó las quejas por el congelamiento de precios del gobierno de Alberto Fernández y comparó: “Congela precios como los salarios”.

Respecto a la Ley Ómnibus, el radical comentó que la razón por la que “cayó” y volvió a foja cero fue “porque no tenían el número para privatizar como querían”. “¿No le votaron algunos incisos se retiran los artículos?”, preguntó a la conductora de TN .

Cristina Kirchner junto a Javier Milei (Foto: AFP)

A las duras críticas sobre las acciones de Milei, dio su postura acerca de la forma de gobernar y el DNU. “La ley horrible del DNU. Es un desastre. A la ley la hizo el kirchnerismo, con Néstor Kirchner, y la defendió Cristina Kirchner”, detalló. Y continuó: ”Esa ley tuvo muchas iniciativas para ser reformada. No puede ser que alguien saque el DNU que modifica todo y no se puede debatir”. Además, se refirió en contra de las facultades delegadas y recalcó: “No podemos dejar pasar por alto ciertas cosas cuando las criticamos”.

El presidente de la UCR también puso en la mira la relación del jefe de Estado con “funcionarios del kirchnerismo” dado que “está lleno” de personas que formaron parte de la gestión anterior. “En todas las áreas hay muchos funcionarios dando vuelta”, añadió. Y respecto a la relación con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, indicó: “Tiene un trato muy diferencial”.