Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito, le respondió al Presidente

La opinión de Pedro Rosemblat sobre los dichos de Javier Milei a Lali Espósito

El periodista Pedro Rosemblat, novio de Lali Espósito, realizó un fuerte descargo hoy contra Javier Milei luego de las críticas del Presidente a la cantante: “El objetivo no es amedrentarla, sino asustar a los demás”, señaló durante una transmisión de su programa Gelatina. “Lali no se disciplina, pero muchos y muchas sí”, afirmó.

“Javier, te entiendo hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali. Y hago las mismas boludeces que vos. Miro lo que hace, estoy atento de lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, de los gobernadores y hablo de Lali, de la paritaria y hablo de Lali. Entiendo que la estabilidad mental no es virtud que te haya sido asignada, y por eso tus obsesiones te sacuden el avispero y se nota”, expresó Rosemblat al inicio de su réplica.

En su argumentación, Rosemblat analizó que “si bien son muchos los referentes de la cultura y la música que se han pronunciado, hay muchos que permanecen callados, aun cuando son voces que agitan el fronteo, el aguante, la mafia, la cultura del gangster, que cantan que todos les tiran y nadie los bajan, pero después les da un poco de miedo que los puteen en Twitter (X)”.

En otro pasaje del descargo, el periodista hizo una mención a Fátima Flórez, la pareja del Presidente. “Me cuesta pensar en algún artista mainstream que no haya pasado alguna vez por el escenario de un festival público, y me sorprende que (Milei) lo ignore porque su propia compañera es una gran artista que participó de eventos organizados por provincias y municipios “, recordó.

En la mañana de hoy, el Presidente volvió a embestir contra la artista para cuestionar los fondos que las provincias destinan a la realización de shows culturales: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”, enfatizó.

Javier Milei contra Lali Espósito

En esta línea, y en declaraciones a radio La Red, el mandatario agregó: “Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”.

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente retomó el apodo que utilizó ayer, en una entrevista con LN+, para referirse a la cantante: ¿Cuáles son las prioridades (de los gobernadores)? ¿Darle de comer a la gente o llenarle el bolsillo a Lali Depósito y que me critique en un festival”. “Le quedó Lali Depósito, porque vive de los pagadores de impuestos a costa del hambre de los chicos”, completó.

Ante estos cuestionamientos, el novio de la cantante aseguró que “lo que molesta no son los festivales, sino que un artista, que tiene un lugar privilegiado en el mercado, decida anteponer un sentido colectivo a un interés individual”. “Claramente, en términos comerciales, el mejor negocio es no opinar, hacerse el boludo, y que nadie te putee como hace la mayoría”, consideró.

Apoyos a la artista

Lali Contestó Las Críticas

En medio de las críticas del Presidente, varios referentes políticos y del ámbito cultural manifestaron su apoyo a Lali. La más llamativa fue la publicación de Carolina Píparo, ex candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza: “Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo. Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. No es por ahí”, escribió en su cuenta de X.

El presidente de la UCR, Martín Lousteau, se refirió a la polémica durante una entrevista en Radio Mitre y lo vinculó directamente con los subsidios que reciben algunas empresas. “Por el tema de subsidios, veo que el Presidente le pega a Lali Espósito, pero no le pega al régimen (tributario) de Tierra del Fuego que recibe subsidios todo el tiempo y él tiene parientes de los beneficiados ahí que han recibido de todos los gobiernos”.

“No les pega a las empresas grandes que reciben enormes subsidios de la Ley de economía del conocimiento que ya no le corresponde como Mercado Libre. Le pega a una artista con la voz del Presidente. Me parece que quizás no cobra dimensión de lo que es el lugar institucional para castigar a gente que ni siquiera está cumpliendo un rol político”, agregó el senador.

Desde el ámbito musical, Ricardo Mollo, el icónico líder de Divididos, utilizó las redes sociales para defender a su colega y, también, a la cultura. “El único ‘poder’ que tienen los artistas es ‘poder’ alegrar a quienes disfrutan de ese arte... No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país”, publicó en sus historias de Instagram el músico, en un mensaje acompañado con una foto de Lali Espósito cantando durante uno de los partidos de la selección en los que se celebró el título en el Mundial de Qatar 2022.