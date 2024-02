Crece la tensión entre el Gobierno y los docentes: gremios nucleados en la CGT también ponen en duda el inicio de clases

Los sindicatos docentes nucleados en la CGT amenazan con un paro

Los sindicatos docentes agrupados en la CGT se reunieron hoy y coincidieron con los dirigentes de CTERA en que si no se convoca a la paritaria nacional docente irán a un paro. Mediante un comunicado advirtieron que sin ese instrumento que figura en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo que se sancionó en 1998 el ciclo lectivo está en peligro. “No somos -ni vamos a ser- responsables de la situación de disolución del sistema educativo nacional a la que se empuja desde el gobierno”.

Te puede interesar: No hubo todavía convocatoria a la paritaria docente y y peligra el comienzo de las clases en todo el país

Los gremios UDA (Unión de Docentes Argentinos), AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) y CEA (Confederación de Educadores Argentinos) expresaron que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, “debe cumplir inmediatamente su promesa de convocar a Paritaria Nacional Docente (herramienta de diálogo y paz social), en tiempo y forma, antes del inicio del ciclo lectivo. Todas las medidas gremiales que en lo sucesivo resuelvan los cuerpos orgánicos de nuestras organizaciones sindicales, son y serán una reacción connatural a su falta de respuestas”.

Sostienen, además, que “es urgente la discusión del Salario Mínimo Nacional Docente, FONID, material didáctico/conectividad, fondo compensador, fondo de infraestructura y toda transferencias de fondos a las provincias para cumplir con la normativa vigente. No se puede construir positivamente a partir del incumplimiento de una de las partes”.

Te puede interesar: Axel Kicillof hará un reclamo formal a Javier Milei por los fondos adeudados de la Nación a la provincia de Buenos Aires

Fuentes gremiales le aseguraron a Infobae que primero recurrirán a la vía administrativa para canalizar sus pedidos pero si desde Educación persisten en su postura acudirán a la Justicia.

Carlos Horacio Torrendell, el secretario de Educación en la presidencia de Javier Milei

También hacen un llamado a los gobernadores para que respalden estas demandas a escasos días del comienzo de las clases en las diferentes provincias. “Instamos a los gobernadores a defender la continuidad de la Paritaria Nacional Docente, y su urgente convocatoria. No permitiremos reducciones salariales, ni el incumplimiento de las Leyes conquistadas. Los salarios docentes, ya se encuentran mayoritariamente ubicados por debajo de la línea de pobreza”.

Te puede interesar: El Gobierno suspendió los aportes nacionales al salario docente y advierten que peligra el inicio de clases

Los cuatro sindicatos coinciden con lo que se manifestó esta mañana en una conferencia de prensa por CTERA, la Confederación que agrupa a la mayoría de los docentes del país. Durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández CTERA había mantenido un bajo perfil, al punto que no hubo en todo el período ni un solo día de paro. De hecho, Baradel llegó a empezar las clases sin tener cerrada la paritaria con el gobierno del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El vocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, había señalado esta mañana que “lo que se denomina paritaria docente nacional, que todos sabemos que no es tal, que no existe, se está evaluando y no hay una definición”, sobre la posibilidad de una convocatoria de parte de Torrendell.

Roberto Baradel, titular de CTERA

“Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores; los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires”, agregó, contradiciendo los reclamos del sector.

Luego de que el gobierno nacional establece el salario mínimo inicial (que sirve de piso para todo el país), tanto cada una de las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben hacer una negociación en las paritarias a nivel local, en las que se determina cada escala salarial particular, indican los dirigentes gremiales.

La Ley de Financiamiento Educativo, la 26.075, se sancionó luego del largo conflicto con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación. El Gobierno nacional tampoco transfirió el dinero del Fondo de Compensación Salarial Docente, que solo cobran las provincias de menores recursos. En 2023, recibían este fondo siete distritos: Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero.

El viernes de la semana pasada, los ministros de Educación de las 24 provincias argentinas, en el marco de una reunión de dos días del Consejo Federal de Educación, firmaron una carta dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, en la que le expresaron su preocupación por el tema.

“El ciclo lectivo está a pocos días hábiles de comenzar y, de no encontrar respuesta urgente a nuestro legítimo y justo reclamo, estas circunstancias por nosotros no generadas nos habilitan a iniciar todas las medidas gremiales a disposición, incluidas la de acción directa, afectando el inicio del ciclo lectivo”, cierra el comunicado de los cuatro gremios docentes que se conoció esta tarde.