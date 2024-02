Oscar Zago aseguró que el Gobierno “no va a ceder absolutamente más” en la modificación de la Ley Ómnibus

El presidente del bloque de diputados criticó la falta de apoyo que recibieron para aprobar la Ley Ómnibus (Télam)

Luego de que el Gobierno no consiguiera los votos necesarios para aprobar la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, popularmente conocida como “Ley Ómnibus”, y el proyecto de ley volviera a las comisiones, el jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, defendió la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al ratificar que el oficialismo “no va a ceder absolutamente más”. Además, reprochó la falta de diálogo que mostró la oposición al apuntar que les habrían tendido una trampa al no cumplir con lo acordado.

“Creímos que nos iban a seguir acompañando, hubo una reunión con los gobernados a través del Gobierno Nacional, donde hubo un compromiso que no se cumplió”, planteó el diputado, en referencia al supuesto respaldo que brindarían los jefes provinciales para que el paquete de leyes sea aprobado. “Habían pactado acompañar los artículos y después empezaron a no respetar su palabra”, señaló sobre la aprobación general que había obtenido la propuesta el viernes pasado y la posterior caída de la misma durante la sesión del martes.

A pesar de que existía la posibilidad de que parte de la Ley Ómnibus obtuviera la media sanción, Zago explicó que la decisión que tomó el presidente Javier Milei de retirar el dictamen fue motivada por las reducciones que habría sufrido producto de las modificaciones y rechazos que tuvo desde que fue anunciada. “Se estaban desmenuzando los artículos en incisos y de ocho artículos, seis artículos los votaron en contra. Entonces, de seguir íbamos a tener prácticamente una ley desmenuzada, acotada y acortada”, indicó acerca del rechazo que presentó la oposición a las facultades delegadas que se le pretendía atribuir a Milei.

“No vamos a ceder absolutamente más y lo dijo el presidente”, ratificó el presidente del bloque liberal luego de que recordara que los artículos del proyecto de ley fueron reducidos de 664 hasta los 382 que se habían presentado en la Cámara de Diputados. Después de que fuera consultado sobre la postura que adoptó el oficialismo en las negocios durante una entrevista en A dos voces, por TN, Zago reafirmó que habían abierto la puerta del diálogo para llegar a un acuerdo con el resto de los partidos.

El resultado de la votación en el tratamiento en particular Ley Bases (Gustavo Gavotti)

Ante la falta de acompañamiento, el diputado acusó que “lo único que tuvimos son palos en la rueda y más 200 discursos negativos permanentemente a esta ley”, tras mencionar que la convocatoria para “reconstruir el país” estaba dirigida tanto a los miembros de La Libertad Avanza, como al resto de los dirigentes que pertenecen a otros sectores.

En el marco de la propuesta de sentar las bases de una nueva Argentina, el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo: “No somos pocos”, pese al trastabilleo que sufrió la Ley Ómnibus en la Cámara Baja. En este sentido, recordó que no solo contaban con el apoyo de los 38 diputados de LLA, tras manifestar que “37 diputados del bloque PRO nos acompañó desde la primera hora, parte del bloque del radicalismo que nos acompañó firmando el dictamen y nos acompañó Hacemos e Innovación Federal”.

El Gobierno descartaría volver a presentar la Ley Ómnibus (Gustavo Gavotti)

Aunque el diputado no le restó importancia a los 144 votos que obtuvo el proyecto a nivel general, previamente admitió que el Gobierno consideraba la opción de no volver a presentar la Ley Bases en el Poder Legislativo, con el objetivo de evitar repetir lo ocurrido en la última sesión. No obstante, reveló que iban a analizar la idea de dividir los capítulos en varios proyectos.

“Si la tenemos que dividir, se dividirá en distintos lugares”, planteó Zago al señalar que la decisión final dependerá de la reunión que se realizará mañana entre Diputados y el Poder Ejecutivo. Según la información recopilada por Télam, el representante del oficialismo afirmó que el presidente estuvo en contacto con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y varios de los funcionarios que trabajaron en la propuesta.