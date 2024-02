“Perón no estaba con los terroristas”: Lilia Lemoine arremetió contra Myriam Bregman y Victoria Tolosa Paz en pleno debate por la Ley Ómnibus

El cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Tolosa Paz durante el debate de la Ley Ómnibus

Los incidentes que se produjeron ayer por la tarde en los alrededores del Congreso generaron un nuevo momento de tensión en el debate sobre la Ley Ómnibus.

Te puede interesar: Del detalle de un diputado contra el calor a la protesta de Greenpeace, las perlas del debate de la Ley Ómnibus

La diputada Victoria Tolosa Paz, que el jueves salió a la plaza para reclamar contra la represión policial, pidió una cuestión de privilegio contra las legisladoras Lilia Lemoine y María Celeste Ponce, a quienes acusó de haberse burlado de ella por un video que la mostraba corriendo en medio de los choques entre la policía y los manifestantes.

“Se jactan diciendo, ‘corren, van a correr, están en buen estado’. Los que fuimos ayer a la plaza tratamos de solidarizarnos con todos los que habían sido heridos. Ayer en la Plaza de los dos Congresos fue lastimada Sandra Raggio, la directora General de la Comisión Provincial por la Memoria. Hubo cuatro balazos de goma por la decisión de Patricia Bullrich de arremeter contra la ciudadanía”, comenzó Tolosa Paz su discurso, dirigido directamente a sus pares de La Libertad Avanza.

Te puede interesar: Tras la eliminación del paquete fiscal, qué reformas quedan dentro de la Ley Ómnibus

“No vamos a aceptar la naturalización de los agravios. Aunque se rían y se jacten en las redes sociales, nosotros no lo vamos a permitir, vamos a seguir señalando las inconductas de las diputadas. La falta de respeto para sus colegas no es algo natural”, cerró la legisladora opositora.

El cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Tolosa Paz durante el debate de la Ley Ómnibus 2

Entonces tomó la palabra Lilia Lemoine:, que primero apuntó los cañones contra la izquierda: “Esta moción la pedí para hablar contra Myriam Bregman y Nicolás del Caño, quienes están arengando a la gente para llevarla a una situación de violencia”.

Te puede interesar: Así quedó la redacción de la Ley Ómnibus, luego de las modificaciones que consensuaron Gobierno y sectores dialoguistas de la oposición

“Ayer a la noche fui agredida. Yo puedo salir a la calle todos los días en cualquier lugar, pero no en las inmediaciones del Congreso, donde están sus militantes del 2% (de los votos). Los invito a que hoy me escolten o me acompañen hasta el anexo para que vean cómo me tratan sus militantes, arengados por ustedes. Los hago responsables por toda la violencia que estamos viviendo”, advirtió con la mirada puesta en los referentes de la izquierda.

Luego sí, llegó el momento de la respuesta a Tolosa Paz: “También me sentí aludida por la diputada, que no sabe leer, porque jamás dije ‘van a correr’; lo que dije fue: ‘Qué buen estado físico, porque la vi corriendo…’ Y me pareció perfecto porque usted no tenía que estar afuera, tenía que estar acá tratando la ley, pero ustedes se levantaron y se fueron”.

El mensaje de María Celeste Ponce que molestó a Victoria Tolosa Paz y la aclaración irónica que hizo esta mañana, tras las críticas que le realizó la legisladora de Unión por la Patria

“Están ofendidos por comentarios de twitter, pero a mí me amenazaron de muerte”, vociferó Lemoine. “Reíte, Tolosa (Paz), reíte... -apuntó con enojo-, me amenazaron de muerte y a mi compañera de banca (por Celeste Ponce) también. Y no es algo nuevo, pasa desde hace mucho, desde que empecé con la militancia libertaria”.

En ese contexto, para cerrar su exposición, la legisladora de La Libertad Avanza unificó sus críticas a Bregman, Del Caño y Tolosa Paz: “La izquierda y el kirchnerismo, no estoy segura porque a Unión por la Patria no sé cómo decirle, así que le voy a decir izquierda también, porque de derecha no son”. Este análisis provocó un enorme griterío que Lemoine avivó con una frase final: “Y peronistas tampoco... porque (Juan Domingo) Perón no estaba con los terroristas. No vamos a ceder al terrorismo. No vamos a ceder porque el 56% nos respalda, ustedes no son gobierno. Háganse responsables y sepan que si hay heridos es por culpa de ellos”.

Finalmente llegó el turno de Bregman, que prefirió cerrar el tema pero apeló a un discurso filoso sobre las características de los representantes del oficialismo: “Lo voy a hacer muy breve... Muchas veces ha pasado que las clases dominantes de este país no eligen bien el personal político, incluso para defender sus ideas más nefastas. Uno nota que el personal político que eligen no está bien porque caen en el ridículo habitualmente, caen en una provocación permanente, traen personajes a esta cámara que nos han agredido. Lejos vamos a estar nosotros de alimentar ese circo ridículo.”.

“Nuestra preocupación hoy está en la salud de nuestro compañero abogado (Matías Aufieri) que tiene su ojo en serio riesgo y acaba de ser intervenido. Vamos a seguir peleando con las herramientas con las que siempre lo hemos hecho. No creo que desde lugares un poco cercanos, tal vez a la farándula, disfrazarse, nos puedan enseñar cómo se pelea la defensa de nuestros derechos. Así que tratemos de bajar un poco este circo ridículo”, remató para cerrar el tema.