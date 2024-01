Facundo Manes criticó la Ley Ómnibus y el DNU de Milei: “No es verdad que no hay opción”

Facundo Manes, diputado de la UCR

El diputado nacional por la UCR Facundo Manes publicó un descargo en sus redes sociales con fuertes críticas a la Ley Ómnibus y el DNU enviado por Javier Milei en sus primeras semanas de gobierno. Según consideró el neurólogo, estas medidas “empobrecerán aún más a los argentinos” y advirtió: “No es verdad que no hay opción”.

“Pasó poco más un mes y medio desde que terminó un gobierno desastroso que llevó la inflación a las nubes, multiplicó la pobreza y manejó pésimo la pandemia. Pero todavía las cosas se pueden empeorar. En estos días el nuevo gobierno generó dos hechos inéditos en nuestros 40 años de democracia: un decreto que pretende derribar intempestivamente cientos de leyes y disposiciones, una parte sustantiva de la arquitectura jurídica de nuestro país, como si un iluminado asesor en las sombras pudiera decidir, por sí solo, en qué sociedad debemos habitar; y un proyecto de ley que todo lo abarca y que el parlamento debe discutir sí o sí de manera intempestiva”, expresó el neurólogo en su texto publicado en sus redes sociales titulado “Ni por la forma ni por el fondo”.

En ese sentido, Manes consideró: “Una vez más parecemos atascarnos en una de las trampas que llevó a la Argentina a la inmovilidad y la postración: un país que se bandea como un péndulo, que oscila entre un estatismo fervoroso y una voracidad desreguladora, un país cuyos gobiernos van de la cultura del derroche a la épica del ajuste como un elixir de todos nuestros males. Pero que, aunque aparentemente enfrentados, ambos coinciden en la prepotencia y el eslogan que repite: no hay otra alternativa. Claro que la hay. ¿Por qué no probamos con generar más riqueza a partir de consensos básicos y un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo?”.

“No debemos renunciar al deseo de un país próspero, con una sólida iniciativa privada y un Estado eficiente, con emprendimientos, inversiones y protección de los más necesitados. Por eso estamos decididos a ejercer una oposición comprometida y responsable con el presente y el futuro de la Argentina. El DNU y la ley ómnibus tal como fue presentada por el gobierno no solo tensan los límites de la democracia por las formas sino también empobrecerán aún más a los argentinos por el fondo. No es verdad que no hay opción. Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones: sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena”, concluyó.

El plenario de comisión en el que se debate la Ley Ómnibus (Franco Fafasuli)

Como adelantó Infobae, las interminables negociaciones entre el Gobierno y la oposición dialoguista (PRO y Hacemos Coalición Federal) habrían llegado a un punto de acuerdo después de las tensiones que se suscitaron al filo del plenario de comisiones convocado para esta noche, donde el oficialismo aspira a obtener dictamen de mayoría para el proyecto de Ley Ómnibus. El Gobierno comunicó esta tarde a la oposición que aceptará hacer nuevas modificaciones al texto de la Ley Ómnibus, y el oficialismo se encamina a firmar un dictamen unificado con los sectores dialoguistas.

El principio de consenso tuvo lugar esta tarde, luego de una reunión secreta que mantuvieron en la Casa Rosada esta mañana el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el principal estratega libertario y mano derecha de Javier Milei, Santiago Caputo. En ese encuentro, el mandatario de Pro les transmitió a los funcionarios del Gobierno algunas propuestas consensuadas con los otros líderes provinciales para destrabar el acuerdo.

Unas horas después, en la previa del plenario de comisiones convocado para hoy a las 18, el Gobierno hizo llegar su respuesta: accedería a los nuevos pedidos, excepto en lo referente a retenciones. Y la oposición se comprometió a respaldar el proyecto, aunque votará en disidencia en ese punto.