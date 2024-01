“Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle”: la dura advertencia de la CGT a días del paro nacional

Héctor Daer se refirió al paro general de la CGT. (Audio: Radio Splendid)

A menos de una semana del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el miércoles 24 de enero, el secretario general de la central obrera, Héctor Daer, afirmó hoy que la huelga es “inamovible”. Además, lanzó críticas hacia los bloques “dialoguistas” que negocian con La Libertad Avanza (LLA) para llegar a un acuerdo sobre la ley ómnibus enviada al Congreso por el presidente Javier Milei.

En los últimos días, tras ajustes y amenazas del oficialismo de convocar a sesión sin contar con los votos de la oposición dialoguista, el Gobierno se comprometió a limitar las facultades delegadas que reclamaba el Ejecutivo, a bajar retenciones para economías regionales y a no privatizar YPF, entre otros puntos de la mega medida. Al respecto, Daer dijo: “Con el tema de las privatizaciones me extraña que lo único que quieran sacar es YPF”.

“Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Central. Porque el Banco Central no es un tema de los trabajadores, es el que generó la posibilidad de desarrollo de todo el país, del interior”, sostuvo el sindicalista respecto a la posibilidad de que la entidad quede dentro del listado de empresas a privatizar.

“Los dialoguistas que hoy aparecen son los bloques PRO, los bloques radicales y Hacemos Coalición Federal”, indicó. Y agregó: “En el bloque Hacemos Coalición Federal hay dirigentes con quienes hemos hablado y esperemos que actúen en consecuencia con lo que hablamos. La Convención Radical fue clarísima y durísima en el tema de no aprobar la ley ómnibus y rechazar el DNU. Y hemos hablado con un montón de radicales, diputados y no diputados, que están en contra de la ley y del DNU”.

”Hemos hablado con un montón de legisladores que están en contra, toda la fantasía de que esto sí o sí se termina en enero o que es todo o nada, ya no está. Esto es un proceso que va madurando y el 24 no va a ser la CGT, van a ser los científicos, el deporte, los trabajadores, las cámaras pymes que ya dijeron que no van a descontar los días. Es muy amplia la convocatoria y la concurrencia, así como sectores en forma individual que van a ir a decirle al Parlamento, no le den la espalda al pueblo”, afirmó.

Manuel Adorni cuestionó a la CGT y a los gremios por los amparos contra las reformas

“El paro es inamovible porque es el resultado de una cantidad de hechos que terminan agrediendo el derecho de los trabajadores, a prácticamente el 90 por ciento de la sociedad productiva de nuestra Argentina. Y eso no va a cambiar de acá al miércoles”, sostuvo esta mañana Daer en declaraciones a Radio Splendid.

En tanto, consideró que con la movilización prevista para la próxima semana “se van a sorprender por la cantidad de radicales que van a venir, además, es amplia a nivel político: va a haber peronistas, sectores de la izquierda”, dijo, tras señalar que “ningún ítem” del DNU de desregulación de la economía y la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos “es beneficioso para los trabajadores”.

”Acá todo se rige por ajuste”, sostuvo Daer. Además, se refirió a las jubilaciones que, según él, deberían “cambiar la base de cálculo y que se genere actualización, pero no podés dejar a alguien que para cumplir su meta a los que tienen plata no les va a sacar y, por el contrario, lo hará con los jubilados”.

”Este plan solo sale con el ajuste sobre los más vulnerables y habrá en empobrecimiento sobre los activos de la Argentina”, sostuvo. “Si el Presidente va a Davos y dice que es héroe el empresario exitoso, establece una lucha de clases inversa a la emancipación de los sectores trabajadores a lo largo de la humanidad. Se intenta instalar un ejército, en términos figurativos lo digo, de empresarios que luchan contra todos los derechos que ellos creen que son privilegios, pero que existen en la realidad del capitalismo desde que existe el capitalismo”, concluyó.

CGT y piqueteros se manifestaron a fines de diciembre en Tribunales contra el DNU de Milei

La CGT decidió el paro general de 12 horas con movilización a sólo 18 días de que asumió Milei en rechazo al DNU 70 que incluye la reforma laboral y la Ley Ómnibus, en un endurecimiento de su postura ante el Gobierno que también contempló una impugnación judicial que logró que la Cámara del Trabajo suspendiera los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia en materia laboral.

La resolución del paro general fue adoptada por el Comité Central Confederal de la CGT, su máximo órgano ejecutivo, y fue ratificada el 10 de enero por el plenario de delegaciones regionales, en el que dieron un respaldo “contundente y unánime a la estrategia y acción” de la cúpula cegetista y decidió que la protesta será replicada en cada una de las provincias del país.

Milei tendrá así un récord desde el regreso de la democracia: el paro general de la CGT más rápido desde que comenzó un gobierno. La metodología, de todas formas, castigó particularmente a algunos presidentes: de las 42 huelgas generales que se hicieron hasta hoy, 27 tuvieron lugar durante administraciones no peronistas. Y en los años electorales, los gobiernos no peronistas sufrieron el doble de paros generales que los del PJ.