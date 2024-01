Ley Ómnibus: gobernadores del PJ y JxC exigieron cambios al capítulo sobre hidrocarburos y propondrán otra versión

Gobernadores en el CFI analizan la ley Ómnibus

Los diez gobernadores de las provincias que producen hidrocarburos se reunieron esta tarde, más allá de sus colores políticos, para terminar de consensuar, como bloque, los cambios y límites que buscan introducir en el capítulo de la ley Ómnibus de Javier Milei que reforma la regulación de esa industria.

En un extenso, pormenorizado y -por momentos- duro comunicado, enumeraron todas las modificaciones que exigen, con el objetivo de fondo que el Gobierno reconozca, en el articulado del proyecto, que los recursos son de las provincias. Y esta noche enviarán una versión reformada del proyecto al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, uno de los autores principales de la medida de los libertarios, con quien vienen conversando en privado.

La reunión tuvo lugar por más de dos horas en la sede del Centro Federal de Inversiones de la calle San Martín. La mayor parte de los mandatarios fue en primera persona, y algunos mandaron sólo a sus ministros. Estaban los jefes provinciales de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Neuquén, Rolando Figueroa (que llevó a la titular de Energía y Ambiente); de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; y de Jujuy, Carlos Sadir.

Gildo Insfrán, de Formosa, mandó a su ministro de Economía, Jorge Ibañez; Gustavo Sáenz, de Salta, a su ministra de Minería, Romina Sassarini; y Claudio Vidal, de Santa Cruz, al titular de Energía, Jaime Álvarez. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se conectó a la reunión por videoconferencia, pero encargó a su ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, que asista de manera presencial.

“Ratificamos la defensa del dominio originario de las Provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”, arranca el comunicado que desarrollaron está tarde y que lleva la firma de los diez.

En el documento no plantearon una mención a la postura sobre la privatización de YPF, una de las medidas más polémicas que propuso Milei durante la campaña y que no está descartada de la agenda del oficialismo a pesar de que el Presidente dijo que “por ahora” no está en sus planes. Sin embargo, en declaraciones off the record a la salida del cónclave, los participantes dejaron saber que la postura en común es contraria a la venta de la petrolera nacional.

Noticia en desarrollo....