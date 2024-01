El gobernador de Santa Fe sacó a su familia de Rosario por las amenazas: “No los voy a exponer”

Maximiliano Pullaro, flamante indentende de la ciudad de Rosario, fue víctima de amenazas a los pocos días de asumir el cargo.

Maximiliano Pullaro, flamante gobernador de la provincia de Santa Fe, fue víctima de dos amenazas de muerte a mediados de diciembre pasado, luego de que él mismo ordenara la “restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios” en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero y la suspensión del ingreso de alimentos a las cárceles por parte de familiares. Tras esas violentas advertencias, y para preservar la seguridad de su familia, el mandatario provincial sacó a su esposa y sus dos hijos de la ciudad de Rosario, el epicentro de la violencia narco.

Te puede interesar: Rosario: reconoció en un boliche al autor de la balacera de su farmacia y logró que la policía lo detenga

Consultado sobre las cosas que había dejado de hacer desde que conduce a la provincia santafesina, el gobernador Pullaro aseguró que su vida cotidiana no sufrió demasiados cambios sustanciales. A pesar de la responsabilidad que conlleva su cargo, señaló que continúa participando de comidas con amigos y también tiene tiempo para hacer deporte. Sin embargo, las amenazas recibidas a mediados de diciembre encendieron las alarmas y él puso manos a la obra para cuidar a sus familiares más cercanos.

“Sigo haciendo de todo, pero de lo único que sí me arrepiento es que tuve que sacar a mi familia de la ciudad por unos días por las amenazas que tuve. Y a mí me pesa mucho no ver a mis hijos porque son mi cable a tierra, pero son las que a veces uno tiene que hacer. Yo no los voy a exponer ni arriesgar”, reconoció Pullaro en diálogo con Radiofónica FM 100.7.

Te puede interesar: Un empleado municipal amenazó de muerte al intendente de Puan: “Hay que prenderle fuego a la casa o manotearle a la hija”

Con evidente pesar por la medida que tuvo que adoptar, Pullaro contó detalles del las medidas de seguridad que adoptó en las últimas semanas y explicó el motivo por el cual no designó una custodia para su familia “Primero estuvieron encerrados en mi departamento, sin salir siquiera a la calle. Estaba preocupado y no iba a hacer esa chantada de ponerle 10 policías para que los acompañen a todos lados, cuando no te terminan pudiendo cuidar y vos le sacás un montón de recursos a la gente que no la están cuidando. No iba a hacer eso porque no corresponde”, sostuvo el funcionario radical en declaraciones radiales.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.

“Es triste. Los pibes no tienen nada que ver, y que amenacen a tu familia es duro. Uno está preparado para que hasta le pueda llegar a pasar algo a uno, pero uno es el que toma las decisiones”, lamentó Pullaro durante la entrevista.

Te puede interesar: Alcalde de Tuluá aseguró que es el hombre más amenazado de Colombia

Lejos de su familia, pero con la convicción de que era la medida adecuada frente al complejo escenario que atraviesa la ciudad de Rosario, el gobernador santafesino consideró que “fueron las decisiones correctas”. Y en la misma línea, reflexionó: “Cuando todo se tranquilice todo volverá a la normalidad, la ciudad va a estar bien, vamos a salir adelante y va a quedar como una anécdota”.

“Son cosas que hay que hacer porque no podemos permitir que 50 violentos y delincuentes se crean que son más que el Estado. El Estado puede cuando quiere ir sobre los violentos y el crimen organizado”, completó.

El pasado 11 de diciembre, apenas un día después de su asunción como gobernador de la provincia de Santa Fe, Pullaro fue el blanco apuntado en la amenaza de muerte que sicarios dejaron en un pedazo de cartón tras balear una sucursal del banco Macro de la zona sudoeste de Rosario.

Un día más tarde, dos sicarios a bordo de una moto dispararon contra uno de los accesos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde se atienden los casos de mayor complejidad de la ciudad y donde se recibe a gran cantidad de heridos de bala de la guerra narco local.

“Pullaro hacé caso. El misterio (sic) no va a proteger a tu familia. La vamos a encontrar. Atte: la banda del 9, Pinolandia, ATR”, decía el trozo de cartón secuestrado en la puerta de la sucursal bancaria en la que impactó el tiro. El apodo de “Pino” se vincula a un preso que fue condenado por atentados contra domicilios de jueces, policías y edificios judiciales. Hoy, “Pino” está acusado de ser el jefe de una célula de Los Monos que opera en la zona noroeste de Rosario.

La amenaza de muerte contra el gobernador Maximiliano Pullaro y su familia que dos sicarios dejaron tras balear el frente del hospital HECA de Rosario.

La nota era similar a la que se halló en la puerta de la sucursal del banco Macro de Saavedra y Ovidio Lagos, que señalaba: “Pullaro, no te metas con el pabellón 9. Así como matamos a un policía, vamos a matar a tu familia”.

A pocas horas de su asunción, el gobernador Pullaro tomó medidas particularmente duras con respecto a los traficantes y sicarios detenidos en Piñero, la cárcel clave para el hampa rosarina. En consecuencia, los reclusos ahora mantienen comunicación con sus visitas -familiares y abogados- a través de un vidrio blindado en la Unidad Penitenciaria.

Tras las amenazas a Maximiliano Pullaro, trasladaron a los presos de alto perfil de la cárcel de Piñero.

El mandatario santafesino, además, ordenó que a los detenidos de alto perfil se les realice un monitoreo durante las 24 horas y estén en sectores del edificio donde funcionan los inhibidores de señal. Pullaro también suspendió el ingreso de alimentos para esos internos, algo que años atrás ya motivó presentaciones judiciales. En reiteradas oportunidades, varios detenidos afirmaron que no comen la comida de la cárcel por temor a ser envenenados.