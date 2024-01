Sergio Massa se reunió con la CGT: análisis y diferencias con el paro general contra las políticas de Javier Milei

Fue un reencuentro reservado en medio de las dificultades de Javier Milei para avanzar con sus reformas: la CGT y Sergio Massa mantuvieron este mediodía un extenso encuentro para analizar la situación política y económica del país, pero, más allá de coincidir en un diagnóstico crítico del Gobierno, el ex candidato les marcó sus diferencias por el “apuro” en declarar un paro general a tan poco tiempo de que asumió el Presidente. Si bien reconoció “la presión de la gente” contra el ajuste, el ex ministro de Economía les dijo: “Si a 45 días le hacés un paro general, a los 90 días, ¿qué hacés? ¿Un bombardeo?”. El comentario despertó risas, pero a algunos dirigentes no les gustó.

De todas formas, Massa aceptó la propuesta de sumarse a una “mesa de debate” que quiere conformar la central obrera para “mostrar que hay un camino distinto al ajuste y la devaluación” que propone el Gobierno. A esa estructura también serán invitados gobernadores y legisladores de Unión por la Patria, además de empresarios, porque la CGT imagina que será una plataforma para debatir propuestas que va a presentar como alternativa a las que impulsa La Libertad Avanza.

“Lo invitamos a Sergio por haber sido el candidato a Presidente que representa a 11,5 millones de argentinos que lo votaron y creen que hay otro camino”, dijo a Infobae uno de los sindicalistas que participó del encuentro. De todas formas, reveló que Massa aceptó incorporarse a la “mesa de debate” de la CGT, pero les aclaró: “Ya no tengo pretensiones. Estoy para ayudar y aportar ideas y toda la información de trabajo que haga falta, pero no desde el liderazgo político”.

Sergio Massa en la CGT, con Agustín Rossi, Héctor Daer, Andrés Rodríguez y Carlos Acuña

La reunión, pedida por la CGT y realizada en un lugar que nadie quiere confirmar, consistió en un asado, aunque el ex ministro de Economía no comió nada y sólo tomó agua por un problema de salud. A lo largo de cuatro horas, Massa hizo autocrítica: dijo que en la campaña del balotaje le faltó “vehemencia” para plantearle a la sociedad lo que venía en materia de combustibles, tarifas y prepagas, por ejemplo, y planteó que “la principal víctima” de este tramo del Gobierno va a ser la clase media, que en marzo sentirá una caída de los ingresos comparado con marzo de 2023.

Los comensales gremiales fueron los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros); Andrés Rodríguez (UCPN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguro), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Cristian Jerónimo (vidrio) y Pablo Flores (AFIP).

El ex ministro de Economía les dijo a los dirigentes gremiales que la suma del ajuste que aplica el gobierno de Milei y la revolución tecnológica van a producir “un fuerte daño” en la base laboral. Y advirtió que “la apertura indiscriminada de la economía pone en crisis a las pymes”.

Sergio Massa, con integrantes de la Fundación Encuentro, que relanzará en febrero

Consideró también que es un “error” de Milei renunciar al grupo BRICS (que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) porque representa al 70% de la población mundial y al 60% del PBI mundial y dijo que sin Brasil ni China como aliados “hay sectores en la Argentina que van a sufrir”.

Para Massa, el aumento del Impuesto PAIS anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, es “endeble” porque requiere de una ley, al igual que las retenciones, y señaló que la apertura del Mar Argentino a la pesca indiscriminada representa “más de 1 punto de caída del PBI”.

Por otra parte, el líder del Frente Renovador les dio detalles de su vida tras la campaña presidencial. Comentó que está terminando de cerrar los contratos laborales con dos empresas del exterior y una universidad extranjera y que probablemente esos compromisos lo obliguen a estar entre 5 y 6 días por mes fuera del país. Aseguró que “lo que más lo alegra” del momento actual es “el reconocimiento internacional y económico que le abrió el mundo de las finanzas internacionales”.

Sergio Massa y la plana mayor de la CGT, en el acto ante el Congreso por la eliminación del Impuesto a las Ganancias

Más allá de los trabajos que tendrá en el exterior, Massa hizo hincapié en que piensa seguir viviendo con su familia en Tigre y haciendo política, pero, aclaró, solamente en “modo ayuda”.

Además, le confirmó a la delegación de la CGT que está en plena redacción del libro sobre sus últimos 4 años de actividad política que está por lanzar: está grabando sus reflexiones durante unas 2 horas por día con el escritor Juan José Becerra, quien fue contratado por Editorial Planeta como ghostwriter.

El ex candidato presidencial le anunció a los gremialistas que el 10 de febrero relanzará la Fundación Encuentro, dedicada a temas ambientales, laborales, impacto de nuevas tecnologías en los procesos productivos y legislación de fomento de inversión para la producción.