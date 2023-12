El Gobierno eligió a Guillermo Nielsen como próximo embajador en Paraguay

Guillermo Nielsen lideró YPF entre 2019 y 2021, cuando salió eyectado por las diferencias entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández

El ex titular de YPF y ex embajador argentino en Arabia Saudita durante el gobierno de Alberto Fernández, Guillermo Nielsen, tendrá a su cargo la representación de la Argentina en Paraguay, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae esta tarde. El nombramiento del diplomático, que sonaba desde noviembre para ocupar algún lugar de peso en el Gobierno, fue decidido por la canciller, Diana Mondino, y aprobado por el presidente, Javier Milei.

Durante el período posterior al balotaje, cuando el líder libertario ganó los comicios y se preparaba para asumir, Nielsen visitó varias veces el hotel Libertador donde se alojaba el presidente electo. Y hubo varias especulaciones sobre la posibilidad de que ocupara un cargo en el gabinete económico. Pero finalmente, el Gobierno decidió enviar a Asunción al cuadro político cercano al ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa, ex rival de Milei en los comicios.

Nielsen formó parte del gobierno nacional de Alberto Fernández desde la toma de mando en la presidencia, en 2019. Formaba parte de los cuadros cercanos al primer mandatario incluso desde la campaña, cuando su nombre se mencionaba como potencial Ministros de Economía para la gestión que sucedería a Cambiemos. Finalmente fue designado como presidente de la petrolera estatal YPF. Estuvo allí hasta enero de 2021, cuando fue reemplazado el dirigente kirchnerista Pablo González en medio de las internas con Cristina Kirchner. Luego, se lo destinó a tareas diplomáticas en los países cercanos a Qatar, donde se realizaría el mundial de fútbol en 2022.

En su carrera, Nielsen se desempeñó como secretario de finanzas de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, bajo la conducción de Roberto Lavagna en el ministerio de economía. Su rol fue reconocido, entre otras instancias, durante la etapa de renegociación de la deuda externa argentina en los primeros años del kirchnerismo. Un proceso que los militantes de esa fuerza política recuerdan como uno de los grandes logros de gestión.

