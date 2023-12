La primera semana del gobierno de Javier Milei, en vivo: todas las medidas, minuto a minuto

Interna K en el Senado: parte del bloque quiso votar a las nuevas autoridades pese a la orden de Cristina Kirchner Un puñado de legisladores de la bancada que comanda José Mayans pidió rever la orden de abstenerse a la hora de definir todos los cargos. Algunos quisieron negociar para evitar una victoria plena de Villarruel y así minimizar daños

José Mayans en la sesión pública especial llevado a cabo el 13 de diciembre en el Senado (Fotos: Senado)

El interbloque de Unión por la Patria en el Senado, que comanda el experimentado formoseño José Mayans, sufrió ayer un duro golpe en la elección de autoridades de la Cámara alta y ya tuvo su primera interna previa a la sesión, en una reunión donde un puñado de legisladores sugirió no acatar a rajatabla la decisión de abstenerse de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, con el objetivo de minimizar daños y, de esa manera, no regalar una victoria plena a la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, y al conglomerado opositor de radicales, macristas, peronistas no K y provinciales.