Un sector de la UCR prometió colaborar con Javier Milei: “El bloqueo parlamentario no le sirvió a la Argentina”

Rodrigo de Loredo, quien fuera presidente del bloque Evolución Radical, ahora encabezará un bloque más amplio. Prometió colaborar con Javier Milei

Tras recibir el apoyo de 23 legisladores para encabezar la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), el diputado nacional Rodrigo de Loredo prometió colaborar con el gobierno de Javier Milei en garantizar la mayoría del cuerpo en la Cámara baja, un problema recurrente en las anteriores gestiones presidenciales. “Tenemos que salir de ahí porque el bloqueo parlamentario no le sirvió a la Argentina”, aseguró el dirigente radical.

“No me quiero adelantar, pero la discusión de quórum si o quórum no, no es una herramienta que se tenga que usar. De última, que se discutan los temas en el recinto”, remarcó De Loredo como estrategia a seguir para el período que se avecina, y en un contexto de fuertes internas para definir los liderazgos en el Congreso del partido centenario.

Ayer, se configuró un escenario legislativo donde la UCR seguirá dividida en Diputados. Con nuevos alineamientos políticos y una renovación de hecho, la dirigencia en la Cámara baja no logró llegar a un acuerdo. Nuevamente, los radicales tendrán dos bloques, pero esta vez el sector que encabezan los gobernadores y Evolución, que lidera Martín Lousteau y tiene a Rodrigo de Loredo como principal espada legislativa, representarán el espacio mayoritario con 23 legisladores, mientras que los referentes tradicionales quedaron con la bancada menos numerosa de 12, alineados con Facundo Manes.

Según De Loredo, todavía se está trabajando con el grupo de Facundo Manes para conformar un solo bloque, pero admitió que la victoria de Javier Milei del pasado 19 de noviembre fue un “big bang en la política” que tuvo como efecto reacomodamientos de bancadas. “Hay muchos lazos comunicantes y una voluntad unificadora. Está difícil hoy”, reconoció sobre la unificación del radicalismo en Diputados.

De todas maneras, el diputado radical anticipó cuál será el tipo de relación que buscan con el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y se mostró comprensivo con los acuerdos de Milei con dirigentes opositores, entre ellos, el ingreso de funcionarios del gobernador saliente de Córdoba, Juan Schiaretti, o la ex candidata presidencial, Patricia Bullrich.

“Celebro esta actitud más pragmática y moderada”, dijo De Loredo, aunque señaló que se tratan “incorporaciones individuales que les deseamos todo el éxito del mundo”. “Lo digo con mucha honestidad, no veo a nadie que haya ido detrás de un cargo”, agregó.

Por otro lado, el legislador nacional se mostró abierto a la cooperación con el espacio libertario, al afirmar que “los aportes de JxC son insoslayables para gobernar por la experiencia de sus equipos y su experiencia parlamentaria para hacer las reformas estructurales que el país necesita”, entre ellas, una “modernización de la legislación del Trabajo y reformas impositivas”. “Gran parte de la agenda de reformas económicas que propicia el actual presidente han sido parte de nuestro discurso político”, subrayó el legislador, en declaraciones a radio Mitre.

Facundo Manes representará, en caso de no haber acuerdo, el sector minoritario de la UCR. Detrás suyo, el diputado Julio Cobos

Ahora bien, consultado si la coalición de Juntos por el Cambio “murió”, De Loredo reconoció que “pasaron cosas, un montón de cosas” hasta llegar hasta el actual punto de divisiones y realineamientos. “El sistema político argentino sigue teniendo un vector entre justicialismo y no justicialismo. Desde el punto de vista de una coalición no justicialista, es casi un deber mantener vigente una alternativa hacia la sociedad y poner el foco en sus demandas. Vamos a trabajar para que esa coalición se mantenga unificada”, resaltó.

De Loredo, además, comparó el actual momento político en el país con la inestabilidad de Perú, donde hubo una “altísima atomización” y una “crisis de representación política que es un desafío para el gobierno”. “Dios quiera que le encuentre la vuelta Javier Milei al flagelo económico. Ojalá que le encuentre la vuelta, hay un desafío mayor de una estabilidad institucional”, consideró.

Dentro del bloque de De Loredo están alineados los nuevos gobernadores de la UCR y los legisladores de Lousteau. Esa lista está integrada por Marcela Antola, Martín Arjol, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer De Koning, Mariano Campero, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Gerardo Cipolini, Mariela Coletta, Rodrigo de Loredo, Melina Giorgi, Alejandra Leonardo, Francisco Monti, Lisandro Nieri, Luis Picat, Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Danya Tavela, Martín Tetaz, Alfredo Vallejos y Pamela Verasay.

Del otro lado, quedó el neurocientífico Facundo Manes, con aval del actual presidente del partido, el jujeño Gerardo Morales, que retendrá sólo 12 posiciones, integrada por Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, Mario Barletta, Julio Cobos, Marcela Coli, Pablo Juliano, Juan Carlos Polini, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura.