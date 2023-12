Piqueteros peronistas y de izquierda se unen para enfrentar las posibles políticas de ajuste anunciada por Javier Milei

Los piquetes, una de las grandes amenazas que enfrenta el gobierno de Javier Milei

La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y la promesa de ajuste sobre los programas sociales y otros beneficios multimillonarios, que hasta ahora administraban los movimientos sociales oficialistas desde el Ministerio de Desarrollo Social, como el Evita y Somos Barrios de Pie, los puso en alerta máxima. “Ni un paso atrás” y “nadie se rinde”, son dos de las frases que repiten. Hasta ahora, y salvo algunas excepciones, los integrantes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), parecieron perder la memoria sobre lo que significaba “piquetear” en la calle para reclamar por las necesidades de los más vulnerables, una metodología que los llevó a acordar con el gobierno de Mauricio Macri un incremento en los programas sociales que duplicaron los otorgados por los dos gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner ¿Sucederá los mismos con el libertario o cumplirá con el esquema de “eliminar a los intermediarios”?

Te puede interesar: Las organizaciones sociales unen fuerzas con la CGT y lanzan las primeras advertencias ante el ajuste anunciado por Milei

Hacerlo no significa dar de bajas a miles de titulares de programas como el Potenciar Trabajo, que supera al millón doscientas mil personas, algo mucho más profundo: “la tercerización”, como lo llamó la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Esto es que las veinte horas semanales que deben realizar para cobrar el plan se realicen a través de las cooperativas de trabajo de las organizaciones populares, tanto oficialistas como de izquierda.

Por ese hecho, las cooperativas, federaciones, ONG, asociaciones civiles, iglesias, como también intendencias y gobernaciones, reciben miles de millones de pesos que otorgan y controlan los mismos dirigentes sociales que han formado parte del gobierno del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria.

Te puede interesar: La CGT construyó una postal amenazante con los piqueteros para negociar con Milei, pero abrió fisuras internas

En la causa 2614/22, iniciada por dirigentes de la Coalición Cívica y que está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti se afirma que, desde la Secretaría de la Economía Social, a cargo de Pérsico, se habría derivado el 55% de los convenios del programa Potenciar Trabajo. “Tenemos registro de los pagos realizados a las cooperativas, asociaciones, fundaciones y federaciones mediante los mencionados convenios de financiamiento por un total de $17.854.976.107″ sostienen los denunciantes que se referencian en Elisa Carrió y aclaran: “Considerando la fecha de cada uno de los convenios y actualizando por el índice de inflación, hemos actualizado el valor de esos convenios a agosto de 2023 resultando en más de 50 mil millones de pesos”.

Esta pérdida de poder real sobre el manejo de programas millonarios, y la posible baja en las partidas presupuestarias han precipitado una suma de acontecimientos que podrían tener consecuencias políticas posibilitando dos hechos: que en las próximas horas se reúnan dirigentes de Unidad Piquetera, uno de sus referentes es Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y sus pares de la UTEP. De hecho fue Esteban Castro, ex secretario general de la UTEP, y referente del Evita y Movimientos Misioneros de Francisco, llamó al piquetero para juntarse y llegar a acuerdos programáticos para “enfrentar en la calle” al gobierno libertario.

Imágenes de los incidentes ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001 durante el gobierno de Fernando De La Rúa

Una primera diferencia que surge antes de comenzar el cónclave es que los dirigentes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular no se movilizarán hasta que Milei anuncie las medidas que tomará y conocer el contenido del paquete de leyes y reformas que enviaría a sesiones parlamentarias extraordinarias el 11 de diciembre, es decir, un día después de asumir la presidencia. En caso de haber recortes sociales, la paralización de la obra pública, privatizaciones y una reforma laboral, entre otros puntos, no dudarán en hacer una vez más un “corsódromo” de la Avenida 9 de Julio.

Te puede interesar: Escala el conflicto de los piqueteros con Javier Milei y los dirigentes sociales apuran un plan de lucha en las calles

Durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, la gran mayoría de los movimientos sociales oficialistas no salieron a las calles a protestar contra la falta de alimentos en los comedores, tal lo que denunció la Unidad Piquetera. Tampoco por el aumento de inflación que, según los datos que surgen del Indec, en 46 meses aumentó 744,7% y la de Alimentos y Bebidas 834%. Para el mes de octubre la cifra trepó al 850% y podría terminar la actual gestión cerca o encima del 1.000%. La inflación golpea a todos los sectores sociales, pero azota con mayor fuerza a los más vulnerables.

Las organizaciones nucleadas en la UTEP tampoco se manifestaron por los altos índices de pobreza e indigencia que supera a la que dejó el gobierno de Mauricio Macri ¿cuánto tuvo que ver el alineamiento de este sector con el Frente de Todos? Los principales dirigentes de esas organizaciones formaron parte de su gobierno y ahora perderán esos cargos de privilegio.

Juan Grabois y Emilio Pérsico en la CGT durante la asunción de las nuevas autoridades de la CGT

Fernández y sus ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz debieron sortear las marchas y acampes de las organizaciones sociales de izquierda, pero no de los propios, que son mayoría. Solo algunas voces altisonantes como la de Juan Grabois, líder del MTE y Frente Patria Grande, y Esteban Castro, por entonces titular de la UTEP, Gildo Onorato, dirigente del Evita y Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa, realizaron algunas marchas para exigirles a Fernández el Salario Universal, pero no lo consiguieron.

La conducción de la CGT tampoco se mostró preocupada por la pobreza que alcanzó en el tercer trimestre de 2023 al 44,7% de la población. Son más de 20,8 millones de personas. Si se proyecta ese porcentaje del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina a todo el país, incluyendo la población rural. De ese total, el 9,6%, esto es el 4,4 millones de personas, son indigentes.

La Unidad Piquetera, en cambio, ya resolvió un plan de lucha que comienza el 19 y 20 de diciembre en coincidencia con los 22 años del estallido social de 2001 contra el Gobierno de La Alianza del radical Fernando de la Rúa y que terminó con su renuncia un día después saliendo de la azotea de Balcarce 50 en helicóptero. Belliboni asegura que la movilización a Plaza de Mayo será “masiva”. El dirigente del PO también se muestra preocupado por las últimas declaraciones del presidente electo quien sostuvo “no estar seguro de pagar el aguinaldo a los Estatales”. “Es decir -dice Belliboni que el ajuste del derechista Milei ya está siendo adelantado por el gobierno nacional y popular”.

Walter Alejandro “Peluca” Gramajo, el nuevo secretario general de la UTEP saluda a quien hasta ahora era el conductor de la organización. En el centro Héctor Daer, uno de los cotitulares de la CGT

Los piqueteros peronistas, en cambio, se mueven a varias bandas aunque el centro es el mismo Milei. Pero lo hacen de forma más institucional. El miércoles la UTEP realizó sus primeras elecciones en el gremio que representa a los trabajadores excluidos del mercado laboral. La organización buscar ingresar a la CGT desde hace varios años. Todo se encamina a que esto ocurra. El Ministerio de Trabajo aún no le otorgó las personerías gremiales, pero sí la matrícula con el reconocimiento social para mediar en conflictos laborales. Ayer, las nuevas autoridades de la Unión Trabajadores de la Economía Popular asumieron la conducción de la UTEP en la CGT, una fuerte muestra de unidad contra los recortes y el paquete de medidas “antilaborales” que suponen implementará el gobierno libertario.

Al hablar a los asistentes, Pablo Moyano, uno de los cotitulares de la central obrera, afirmó que el compromiso de la CGT es “conversar con los gobernadores para ver qué van a hacer el día que se traten las leyes en contra de los trabajadores”. “No van a venir con el verso de que están apretados por la obra pública o por la coparticipación esos gobernadores que llegan a sus gobernaciones cantando la Marcha Peronista, poniendo cuadros de Perón y Evita, vamos a ver qué van a hacer cuando los empresarios empiecen a apretar al gobierno nacional. Vamos a ver si están con los trabajadores o están con los empresarios”, les advirtió. “Seguramente nos vamos a ver en la calle pronto cuando empiecen a sacar leyes o proyectos en contra de los trabajadores”, dijo en el encuentro en la sede cegetista Azopardo 802, en la ciudad de Buenos Aires.

La UTEP cuenta con unos 420.000 afiliados y en la elección se presentó una única lista llamada de “unidad” por “tierra, techo y trabajo”. Votó más del 60% del padrón y consagró como secretario general a Walter Alejandro “Peluca” Gramajo, un joven dirigente del Evita. De esta manera, el cargo ya no estará en hombros de Esteban “Gringo” Castro, un militante católico, devoto a la Virgen de Luján, y que tiene como lema “fe y lucha”, además de ser el principal referente del Movimiento Misioneros de Francisco. Entre otros, Gramajo estará acompañado por Dina Sánchez, la militante feminista y referente del Frente Popular Darío Santillán; Norma Morales, de Somos Barrios de Pie -el referente nacional es el funcionario Daniel Menéndez-; Ramiro Ezequiel Berdesegar, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa y Johanna Vanesa Duarte, también dirigente del Evita.

El miércoles la UTEP realizó su primera votación. Sufragó más del 60% del padrón compuesto por 420.000 afiliados

La posible coincidencia en las calles de la UTEP con la Unidad Piquetera no es bien vista por alguno de los “gordos” cegetistas. En sus sindicatos la izquierda es oposición y han ganado seccionales, y hasta la conducción en sindicatos como del neumático (SUTNA). De todos modos, la presidencia de Milei que comenzará el domingo es un enorme signo de interrogación que podría unir en la vía pública a trabajadores formales, informales y piqueteros.

Los tres sectores también observan con desconfianza la vuelta de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad de la Nación. Uno de sus objetivos será evitar los cortes de rutas, puentes y calles. Ya tiene experiencia en evitar que las columnas de izquierda crucen el Puente Pueyrredón y lleguen a Plaza de Mayo. Milei prometió que: “A los que tiren piedras los voy a meter presos y si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto”. Y sectores de Juntos por el Cambio elaboran un proyecto de ley contra los cortes de ruta a nivel nacional, no solo en CABA, como ya se implementó en algunas provincias, como Mendoza. Una iniciativa que ya fue rechazada por las organizaciones sociales.