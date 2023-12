Quién es Francisco Paoltroni, el elegido por Javier Milei para ser el próximo presidente provisional del Senado

Francisco Paoltoni, senador electo de La Libertad Avanza por la provincia de Formosa. (Adrián Escándar)

Durante la jornada de ayer, sábado, se confirmó que el senador electo por Formosa Francisco Paoltroni será postulado por La Libertad Avanza como el próximo presidente provisional del Senado. Asimismo, se ratificó que Martín Menem será propuesto como candidato a presidir la Cámara de Diputados.

“El Presidente electo ha tomado la decisión de que en ambas cámaras, tanto el presidente provisional del Senado como el presidente de Diputados, sean hombres de La Libertad Avanza”, explicó ayer Guillermo Francos, el próximo ministro del Interior, postura que ratificó la Oficina del Presidente Javier Milei en un comunicado en las redes: “Como históricamente ha sucedido, la línea sucesoria se mantendrá integrada por miembros del partido político gobernante”.

La Oficina del Presidente Javier Milei confirmó las candidaturas de Francisco Paoltroni y Martín Menem para que sean los próximos presidentes provisionales del Senado y Diputados, respectivamente.

El dirigente formoseño agradeció su postulación para integrar la línea sucesora del poder en el país. “De ser elegido voy a trabajar incansablemente para estar a la altura y generar los consensos necesarios para la reconstrucción Argentina”, sostuvo en su cuenta de Twitter (ahora X).

Ahora, el nombramiento como presidente provisional del Senado tiene que ser aprobado por la Cámara Alta. Cristina Kirchner ya marcó su postura la semana pasada y se manifestó a favor de que las autoridades del Congreso correspondan al partido gobernante, pero el presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, planteó su diferencia.

Francisco Paoltroni tiene 42 años. (Adrián Escandar)

Quién es Francisco Paoltroni

Tiene 42 años. Es un consignatario de ganado que fundó un partido y que aspira a ser gobernador y desbancar a Gildo Insfrán en la provincia del norte.

En las elecciones legislativas de 2021, se hizo conocido porque ofreció ayuda financiera a todos los formoseños que no tuvieran recursos para volver a la provincia para votar: según dijo, estaba dispuesto a pagar de su bolsillo para que regresaran unos 120 mil habitantes que se habían ido del territorio buscando trabajo y progreso para sus familias.

Ya con su propia agrupación, que creó gracias a la ayuda de un tutorial de Youtube, según reveló él mismo durante una entrevista para este medio, el candidato a gobernador saltó a la notoriedad en todo el país luego de que el propio Insfrán lo criticara en una intervención recordada porque el mandatario formoseño dijo en ese momento que “los porteños son unos reverendos hijos de su madre”.

Además de desplazar a Insfrán, está a favor de derogar la reelección perpetua en Formosa y no sólo para la gobernación. En el mencionado reportaje hacía hincapié en que se deben hacer las reformas necesarias en el país para “no seguir fracasando”, como una profunda reforma política: “Hicieron un país para los dirigentes”, se quejaba.

Consultado en su momento sobre por qué se lanzó a la política, Paoltroni explicó: “Después que se hicieron las PASO de 2021 me puse a analizar los números: Gildo sacó el 48% de los votos y los tres candidatos de la oposición, el 52%. Dije: “Perdió Insfrán”. No fue así. Después, en las elecciones generales, cuando se juntó la oposición, de ese 52% terminaron sacando el 42%. Ahí existe una resistencia de peronistas a radicales, de radicales a peronistas. Si uno no sale con algo superador, que rompa esa vieja división que nos convierte a todos en perdedores, no lográs salir de esa trampa. La gente está buscando una salida, pero no está la oferta política que aglutine todo ese voto que no quiere más a Insfrán. Por eso me nació esto de decir: “Hay que hacer algo, este es el momento”. Siento que puedo dar mucho. Soy conocido en el interior por mi actividad de comercializador de hacienda. Ahora creo que me toca poner este grano de arena para cambiar la historia de Formosa”.

El recinto del Senado, durante una sesión presidida por Cristina Kirchner (Foto: Franco Fafasuli)

Jura y elección de autoridades

El Senado realizará el próximo 7 de diciembre la sesión preparatoria en la que prestarán juramento los 24 senadores electos que se sumarán a ese cuerpo legislativo a partir del 10 de diciembre, en una ceremonia en la que también se elegirá al presidente provisional y autoridades de la Cámara alta.

La convocatoria, prevista para las 15, fue firmada por la vicepresidenta Cristina Kirchner y establece que la jura de los nuevos representantes para la Cámara alta se lleve a cabo tres horas después de la que se convocó para los diputados electos.

En las elecciones de 22 de octubre pasado Unión por la Patria (UxP), que en el Congreso se llama Frente de Todos (FdT), obtuvo 11 escaños, lo que le permitirá reunir una bancada de 33 legisladores y mantener la primera minoría.

Entre los legisladores que deberán prestar juramento por el bloque más numeroso figuran los bonaerenses Juliana Di Tullio (reelecta) y el actual ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; los formoseños José Mayans y María Teresa González (ambos elegidos nuevamente); los sanjuaninos María Celeste Giménez Navarro y Sergio Uñac; la santacruceña Alicia Kirchner; los riojanos Florencia López y Fernando Rejal; la jujeña Carolina Moisés; y el puntano Fernando Salino.

En tanto, los senadores del futuro oficialismo, La Libertad Avanza (LLA), se incorporarán por primera vez a la Cámara alta. Además de Paoltroni, son los puntanos Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta; los jujeños Ezequiel Atauche y Vilma Bedia; el riojano Juan Carlos Pagotto; y el sanjuanino Bruno Olivera Lucer.

El resto de las autoridades de la Cámara, así como las secretarías Parlamentaria y Administrativa, deberán resolverse mediante discusiones y acuerdos políticos entre el oficialismo y los dos principales bloques: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

La vicepresidenta Fernández de Kirchner, quien presidirá la sesión preparatoria, también tomará juramento a los dos legisladores que ingresaron por JxC: el bonaerense Maximiliano Abad y el misionero Martín Goerling.

Además, jurarán ese día los santacruceños José María Carambia y Natalia Gavano; y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de los partidos provinciales Por Santa Cruz y Frente Renovador de la Concordia de Misiones, respectivamente.