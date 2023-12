El diario británico The Telegraph afirma que las estrellas están perfectamente alineadas para Javier Milei

Por qué se alinearon las estrellas para el gobierno de Javier Milei, según The Telegraph (Reuters)

“Argentina ha tocado fondo. Las circunstancias políticas y económicas no podrían ser mejores para el disruptor hayekiano Javier Milei”, asegura The Telegraph en el artículo firmado por Ambrose Evans-Pritchard, el editor de la sección Economía Mundial del medio británico.

Allí detalla que el gas procedente de la fracturación hidráulica de esquisto pronto fluirá abundantemente a través del nuevo gasoducto desde Vaca Muerta, la región del norte de la Patagonia que contiene las segundas mayores reservas de gas de esquisto del mundo y suficiente petróleo para producir un millón de barriles al día en 2030 a un costo de equilibrio de 35-40 dólares. “Argentina ya no tendrá que sangrar sus reservas de dólares para importar gas natural licuado. Ganará dólares energéticos”, afirma.

Recuerda que Argentina posee el 21% de las reservas probadas de litio del mundo, que hoy sólo produce el 6% de la oferta y vaticina: “Esto está a punto de cambiar”.

Reseña también que se están desarrollando treinta proyectos de litio en las tierras altas andinas de Catamarca, Salta y Jujuy, muchos de ellos en empresas conjuntas con los chinos. La zona es uno de los yacimientos más lucrativos del planeta, extraído a bajo coste de salmueras en llanuras salinas bañadas por el sol mediante energía solar, con una huella de carbono siete veces inferior a la del espodumeno australiano.

“Los precios del litio se han desplomado un 75 %, pero esto no puede durar. Hay una escasez estructural de este metal para baterías de vehículos eléctricos, razón por la que Elon Musk corteja con tanta asiduidad a su colega libertario en Buenos Aires”, advierte Evans-Pritchard.

Argentina posee el 21% de las reservas mundiales de litio, pero acaba de empezar a producirlo, indica el periódico inglés, en base a información del ministerio de Economía

Según el Ministerio de Minería argentino, detalla, la producción aumentará un 50% sólo este año. Eurasia Group prevé que la producción se multiplique por diez en 2027.

“A Milei le gusta provocar a los ecologistas sobre el calentamiento global, una ‘mentira socialista’, pero no dejará que se interponga en el camino del boom del litio para vehículos eléctricos. Ha elegido a un entusiasta como nuevo jefe de minería. El sector ronronea de alegría”, afirma The Telegraph.

También advierte que Argentina es el mayor exportador mundial de soja, y una fuerza importante en trigo y maíz. La Niña y la peor sequía que se recuerda redujeron la producción de cereales en un 45% la pasada campaña, privando al país de 20.000 millones de dólares de ingresos por exportaciones. Esta mala suerte fue la gota que colmó el vaso, desencadenando la carrera final del peso: “El regreso de El Niño está devolviendo las lluvias y llenando las cuencas hidroeléctricas. Pronto volverán a llegar los dólares de los cereales”.

Evans-Pritchard, además, explica que Milei hereda un país que ha sufrido una contracción del PIB del 15% desde que el superciclo de las materias primas llegó a su fin en 2011, que la inflación alcanzó una tasa anualizada de 300 puntos porcentuales en septiembre y octubre, acercándose al punto de despegue hiperinflacionario y que, según Arturo Porzecanski, de la Alianza de Inversores en Mercados Emergentes, las reservas del banco central ascienden a 21.000 millones de dólares, pero se acercan a cero si se restan las líneas swap chinas.

Las exportaciones argentinas de cereales se han desplomado: se recuperarán con la vuelta de las lluvias, explica The Telegrap. Fuente: BCR

Argentina debe 44.000 millones de dólares al FMI. Las empresas no han podido acceder a los dólares necesarios para pagar 16.000 millones de dólares de facturas a proveedores extranjeros. Todo esto debe cubrirse antes de que pueda reanudarse el comercio normal.

En su artículo, asegura que Argentina nunca fue tan rica como dice la leyenda, pero antes de la Primera Guerra Mundial estaba en el escalón superior, con un PIB per cápita y un papel económico muy parecido al de Australia. Suministraba materias primas al imperio comercial británico. El PIB per cápita de Australia es hoy cinco veces superior: “Esa fortuna divergente es el contraste entre un gobierno responsable y un clientelismo caudillista autoritario”.

“Si hubiera que identificar un gran pecado, fue obligar a los exportadores de materias primas a vender sus productos al Estado a precios inferiores a los del mercado, generando dinero para la maquinaria clientelar de Juan Perón y sus descamizados. Cuando eso se agotó, los peronistas pidieron prestado, lo que provocó impagos en serie. Cuando los préstamos se agotaron, el banco central cubrió los déficits fiscales”, escribe Evans-Pritchard.

Sin embargo, advierte: “La situación es desesperada, pero lo desesperado es bueno. La ventaja de Milei es que los jóvenes argentinos saben sin lugar a dudas que el tinglado peronista del estatismo sindical y corporativista -inspirado en Mussolini- ha llegado a un callejón sin salida histórico. Se ha consumido en una espesura de subsidios, controles de precios, robos y tres tipos de cambio distintos”.

Ambrose Evans-Pritchard escribió en The Telegraph un análisis sobre el escenario económico que enfrentará Javier Milei en su presidencia

El artículo detalla que Milei ha obtenido un 56% de los votos a favor de su anarcocapitalismo de motosierra. “Prometió una violenta terapia de choque: el cierre de 16 ministerios y la reducción del Estado en 15 puntos porcentuales del PIB. Prometió adoptar el dólar y convertir el banco central en un museo. De todos modos, le votaron”.

También advierte que Mauricio Macri fracasó en su revolución de libre mercado de 2015-2019 porque descuidó el Zeitgeist más profundo. “Milei ha aprendido la lección. Está luchando la guerra en dos frentes: es un economista técnico de la escuela austriaca de Hayek; también copia los métodos gramscianos de la izquierda política, abogando por una marcha a través de las instituciones para derrotar al “marxismo” - colectivismo y wokery en todas sus formas”.

“No es tiempo de medidas graduales, van a ser medidas drásticas: él lo anunció, así que el país se está preparando psicológicamente, cosa que Macri no hizo”, dijo Axel Kaiser, decano de la escuela austriaca chilena y confederado de Milei. “Es un reto enorme. Puede fracasar, pero tiene que asumir el riesgo y apostarlo todo. Si no controla la inflación y recupera algo de prosperidad, no se lo perdonarán”, afirmó Kaiser en un esclarecedor podcast para el Institute of Economic Affairs.

La inflación argentina alcanza el 140% y se acelera, menciona el artículo del periódico inglés. Fuente: INDEC

“El estilo de celebridad de Milei no me gusta, pero la gran prensa de Estados Unidos y Europa se apresura a lanzar el epíteto de populista de extrema derecha”, asegura Evans-Pritchard en The Telegraph y agrega: “El término es particularmente inútil para cribar el estilo de ópera bufa de la política en América Latina. Milei no puede resistirse a las provocaciones de Ayn Rand y a dar cuerda a los críticos con extravagantes travesuras libertarias: un mercado de órganos humanos; la venta de menores; la privatización de las calles”.

“¿Hará estas cosas?”, se pregunta. Y también se responde: “Por supuesto que no”. Según el editor de economía del medio británico, dedicará su capital político a los principales objetivos. Tiene ocho escaños de 72 en el Senado, 37 escaños de 257 en la Cámara y ningún gobernador. No se puede hacer nada sin alianzas.

“Normalmente consideraría una locura que un gran exportador de materias primas adoptara el dólar y se atara contra la lógica económica al ciclo monetario de la Reserva Federal estadounidense. Pero la pérdida total de confianza en el orden existente en Argentina ha llegado tan lejos que la tabula rasa empieza a tener sentido. La economía ya está medio dolarizada. Hay 200.000 millones de dólares en circulación, utilizados para la compra de casas y frigoríficos”, escribe.

Además recuerda que los expertos macroeconómicos de Anker Latinoamérica escribieron un detallado informe en junio advirtiendo que la dolarización no era una “solución mágica” y que podía salir terriblemente mal, pero que era factible si se hacía por etapas con la combinación adecuada de políticas.

El valor del peso argentino ha caído bruscamente, consigna The Telegraph. Fuente: Bloomberg

Suscribe también que sería la forma más rápida de vencer a la inflación. La inflación de Ecuador cayó del 91% a un solo dígito en dos años tras el cambio en 2001.

El texto detalla que Banco Central no tiene suficientes dólares para absorber la masa monetaria en pesos y las letras a corto plazo. Y afirma que se podría hacer reuniendo las reservas de divisas del país, empeñando 84.000 millones de dólares de activos del banco central como garantía de préstamos en Nueva York o Londres, todo ello respaldado por otro paquete del FMI y un feroz recorte fiscal.

Evans-Pritchard afirma que el autor principal fue Luis Caputo a quien describe como “un mago de Wall Street y ex gobernador del banco central”. Milei acaba de nombrarlo plenipotenciario económico. “Si alguien puede hacerlo, es él. Y sabemos exactamente cómo intentará hacerlo”, apunta.

“En los medios de comunicación prestigiosos de todo el mundo existe la opinión casi consensuada de que Milei está al borde de la locura y que sus planes son absurdos. Yo sugeriría que, por el contrario, puede tener éxito, desencadenando una ola de fermento hayekiano y ayudando a enterrar las doctrinas de la ‘teoría de la dependencia’ de Raúl Prebisch, que tanto han arruinado el pensamiento económico en toda América Latina”, asegura.

Y concluye: “En la medida en que se resista al actual encaprichamiento del Sur Global con el modelo económico leninista de China, tanto mejor. Necesitamos que Argentina vuelva a Occidente, que es donde debe estar”.