Un grupo de gobernadores conformarán un nuevo bloque federal en el Congreso

Los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; y sus pares electos de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Neuquén, Rolando Figueroa

En medio de las negociaciones por las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores, y de la reconfiguración del mapa político tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje, un grupo de gobernadores anunció que conformarán un nuevo bloque federal en el Congreso de la Nación.

Te puede interesar: La Uocra denunció 500 despidos en Vaca Muerta y alertó por las obras en ejecución y miles de puestos de trabajo

Se trata de los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; y sus pares electos de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Neuquén, Rolando Figueroa, quienes se reunieron este miércoles en Casa de Salta donde comenzaron a darle forma al nuevo acuerdo parlamentario con el objetivo de “promover el federalismo” y “garantizar la gobernabilidad” en la gestión de Milei.

“De cara a la próxima composición legislativa nacional, acordamos promover un trabajo articulado con los representantes provinciales en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, promoviendo iniciativas que defiendan los intereses provinciales y promuevan federalismo”, manifestó Sáenz, quien invitó a sumarse a “este nuevo espacio federal” a “todos aquellos que compartan estos postulados”.

Te puede interesar: Una diputada salteña juró con anillo y vestida de novia: “Me casé con mi gente”

En el encuentro, “los cuatro gobernadores de diferentes partidos y frentes provinciales, del norte y sur del país, analizaron la nueva situación del país y definieron trabajar en una agenda común en defensa del federalismo y los intereses provinciales, garantizando gobernabilidad en el país”, agregó Herrera Ahuad en sus redes sociales.

En la misma sintonía, Weretilneck agregó: “Desde el Congreso de la Nación uniremos esfuerzos para consolidar nuestra mirada del interior”.

Luego de la advertencia de varios gobernadores que pusieron en duda el pago de aguinaldos en diciembre, ayer Sergio Massa recibió a los mandatarios provinciales para acordar una compensación transitoria por los recursos que dejaron de percibir por la eliminación del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores. Además, resolvieron impulsar un proyecto de ley para hacer coparticipable el 50% del impuesto al cheque, que así les dé una solución permanente a esa poda de recursos.

Te puede interesar: Día mundial del yaguareté: solo quedan 250 en Argentina y se busca protegerlos del peligro crítico de extinción

Por su parte, tras regresar de su gira por los Estados Unidos, el mandatario electo Javier Milei responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández, señaló que “el equilibrio fiscal no se negocia” y advirtió a los gobernadores: “Corten otros gastos y paguen”.

“¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores. No es culpa mía. Emitir dinero es irse de caño. Es lo mismo. Es crear un impuesto no legislado, lo cual es una aberración con una distribución del ingreso que golpea con más violencia a los que menos tienen. Será momento de sincerar las cosas y decirlas cómo son”, señaló el líder libertario en distintas entrevistas radiales. “Tendrán que poner las cuentas en orden, se acabó la historia del déficit fiscal. Esta historia nos hizo más pobres. De las 22 crisis que tuvimos, 20 tuvieron un déficit fiscal”, agregó.

En este marco, Sáenz habló anoche en el programa A Dos Voces (TN), y reclamó la continuidad de la obra pública, una de las medidas que Milei prometió eliminar. “La gente está esperando el plan económico para salir del lugar en el que estamos. Mucha gente votó enojada”, reflexionó sobre el resultado electoral.

“Entendemos que el norte puede ser la gran salida de este país, es un gigante dormido que durante muchos años ha sido olvidado por todos los gobiernos nacionales. Nos falta infraestructura, gasoductos, queremos obra pública e igualar oportunidades con el centro del país”, planteó el mandatario salteño, quien pese a las advertencias señaló que junto al resto de los gobernadores tienen “la responsabilidad democrática de acompañar” al gobierno de La Libertad Avanza. “Hay que terminar con la grieta”, sentenció.