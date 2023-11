Juan Schiaretti: “Estamos para ayudar a que le vaya bien al nuevo presidente, dando gobernabilidad”

El gobernador Juan Schiaretti en uno de sus últimos actos de gestión

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien fue candidato a presidente por el frente Hacemos por Nuestro País, hizo un repaso sobre el balance financiero que deja en sus ocho años consecutivos al frente de la provincia. Cerró su mensaje con duras críticas al kirchnerismo, al que enfrentó el peronismo cordobés durante sus años de gestión. Enfatizó en su compromiso para apoyar la gobernabilidad de Javier Milei y dejó entrever su rumbo político: continuar trabajando para la creación de un frente federal amplio y la reconstrucción del PJ Nacional, desde el interior. El objetivo: un país más federal que mire hacia el interior.

Finalizando el balance financiero, entró de lleno en las definiciones políticas: “Jamás se nos ocurrió espiar a nadie, como espían en la Nación. El gobierno kirchnerista, como espió Macri también, es una de las causas de la grieta y de los problemas de Argentina. Se dedicaron a espiarse, a meterse carpetazos y a querer manejar la Justicia. Por eso también yo celebro lo que dijo el presidente electo, Javier Milei, que va a acabar y va a parar con esa fantochada del pretendido juicio político a la Corte, que es la que nos salvó de la Cristina eterna con fallos memorables, como fue anular la ley de mordaza a la prensa o la ley de reforma a la Justicia”.

“Argentina tiene todo para dejar atrás un ciclo que le hizo mal a la Patria, porque los veinte años de kirchnerismo atrasaron al País. Porque ellos son unos feudales. Son unos feudales que lo único que les interesa es ganar las elecciones y después manejar bajo un puño al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y al que no se le subordina, leña”, agregó.

Córdoba es el segundo distrito más grande del país, gobernado hace veinte años por el peronismo, a donde el kirchnerismo no pudo penetrar. Los electores cordobeses han hecho notar cada dos años el rechazo hacia las propuestas nacionales K, en apoyo al candidato que se les pare en la vereda del frente. La pelea nacional con esta provincia data de años, y el enojo de los ciudadanos por los saqueos del 2013 dejaron una herida abierta que no cerró más.

“Veinte años resistimos y en Córdoba no pasaron. Y espero que ahora, que perdieron las elecciones, no vuelvan más. Y eso depende de nosotros. Yo me voy con el orgullo, en términos de pertenencia política, de ser parte del peronismo que nunca se dejó colonizar por el kirchnerismo. Me voy también con la alegría de haber sido un gobernador que estuvo al lado de su gente para evitar que nos pusieran de rodillas a los cordobeses, y lo evitamos. Y ahora depende de que, si nosotros le damos gobernabilidad al nuevo presidente, Argentina deje atrás este ciclo de Kirchnerismo”, enfatizó.

La creación de un bloque federal legislativo e iniciar el proceso para lograr la conducción del PJ Nacional son dos de los objetivos que persigue la dirigencia cordobesa, y sobre eso el gobernador saliente expresó: “Depende también, desde el punto de vista político partidario, si los peronistas somos capaces de construir un peronismo federal, democrático y republicano. Un peronismo para que el Kirchnerismo no vuelva más a someter a la Argentina, como nos sometió en estos veinte años”.

Osvaldo Giordano, el futuro titular de la ANSeS del gobierno de Milei y el presidente de la Bolsa de Comercio local, Manuel Tagle (derecha)

La designación de funcionarios pertenecientes a la gestión schiarettista generó revuelo y teorías sobre acuerdos entablados entre el cordobés y el presidente electo. Al respecto, dijo: “No soy quien, para decirle al nuevo presidente, a Javier Milei, qué es lo que tiene que hacer, qué funcionario tiene que nombrar. Sí digo que nosotros queremos que le vaya bien y estamos para ayudarlo”. Y agregó “Me alegra si son elegidos funcionarios nuestros, cordobeses, para encarar a esta tarea, para que Argentina deje atrás la decadencia”.

Entre los nombres confirmados para el equipo de Javier Milei se encuentran los ministros cordobeses Franco Mogetta, quien asumirá en la cartera de Transporte de Nación, y Osvaldo Giordano, como presidente de ANSeS.

Se habla de la posibilidad de que se confirmen otros nombres resonantes, entre los que están Daniel Tillard, actual presidente del Banco de Córdoba que podría ir a presidir el Banco Nación; Hugo Testa, actual Ministro de Infraestructura; y Fabián López, actual ministro de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. En ese sentido, Schiaretti manifestó: “No puedo hablar yo hasta que el presidente lo diga: ‘este está en tal cargo’. Pero sí puedo decirles una cosa: de los funcionarios que suenan, que formaron parte de mi equipo, y que, si ellos están con voluntad de ir a ayudar al gobierno nacional, tienen todo el derecho y mi respaldo para hacerlo. Sí debo decirles algo sobre uno de los funcionarios que suenan: No hay nadie en Argentina que sepa más que Osvaldo Giordano del tema previsional”.