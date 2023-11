Guillermo Moreno: “Milei quiere un ajuste fiscal ortodoxo que no nos va a llevar a una recesión, sino a una depresión”

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno advirtió que el plan económico de Javier Milei provocará una "depresión", que "es una recesión muy grave”

El ex secretario de Comercio Interior, Guilermo Moreno, rechazó hoy el plan económico que impulsa el presidente electo, Javier Milei y la designación del ministro de Economía, Luis Caputo en el futuro gabinete, al calificarlo como un “timbero” que fue echado por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, aseguró que las medidas que se proponen provocará una “depresión” en la actividad del país y ya no solo una “estanflación”, como reconoció en las últimas horas el dirigente de La Libertad Avanza (LLA).

“Si va a haber estanflación, esto va a ser muy complejo. Vos imaginate que él quiere hacer un ajuste fiscal ortodoxo... Eso no te lleva caminado no a una recesión, sino a una depresión. Una depresión es una recesión muy grave”, aseguró el ex candidato presidencial de la agrupación Principios y Valores.

Según Moreno, el plan de ajuste del gasto público provocará una recesión que hará que el Estado “recaude menos, y si al mes siguiente se recaudó menos, volvés a tener déficit fiscal”. “Otra vez, vas a tener que bajar el déficit fiscal, entonces esto no termina nunca. No se sale bajando el gasto, sino mejorando la recaudación”, sostuvo Moreno.

“Si podo la obra pública, van a echar gente. Todos esos muchachos dentro de 60 días consumen lo del fondo de desempleo, y a los 90 días, ya no consumen. Si no consumen, el comerciante no vende y no paga impuestos. Vas a tener que empezar a parar la educación y los hospitales, y esto no termina más. Es un error garrafal que están cometiendo”, argumentó el ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner.

Moreno cuestionó con dureza la confirmación de Luis “Toto” Caputo como futuro ministro de Economía. Y dijo que esa designación implica un cambio de postura del dirigente libertario, que “pasó en un santiamén de ser anarquista a ser un pragmático”. “Milei le empezó a dar aire a Caputo, y Caputo no tiene nada que ver con el anarco capitalismo. Fue el peor funcionario de Macri, es la política económica de Macri”, consideró.

Para el ex candidato presidencial, Caputo es un “timbero” que fue “echado” en 2018 por la entonces titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. “No hay antecedentes que, con un Twitter (sic), el Fondo Monetario eche a un presidente de un Banco Central porque se estaba patinando el préstamo que el Fondo le había dado”, recordó.

“Milei arranca por donde no tenía que arrancar, que son las Leliq. A su vez, Milei tiene que salir a explicar por qué una deuda en pesos la vas cambiar por una deuda en dólares. ¡Mira qué gauchito!”, introdujo Moreno en su explicación. “Es como que vos tengas un amigo preocupado con una deuda en pesos y vos le decís ‘no te calentes, no le des bola, sacá un crédito en dólares, cancelá esa deuda y viví tranquilo’. Y vos le decís: ‘¿no, pero voy a deber dólares?’ Bueno ahí va a decir ‘a este no le doy bola’. Vos no le recomendarías nunca eso a un amigo”, ironizó en declaraciones a Radio 10.

Según Moreno, ese proyecto de endeudamiento en dólares es impulsado por Caputo para solucionar el problema de las Leliq’s, cuando “es un empleado del sistema financiero nativo”. “Yo lo respetaba a Milei porque es un hombre libre, no escribe para el que le paga. Él es un revolucionario, un revolucionario imposible. Si, una revolución que está mal, pero revolucionario al fin”, dijo.

Guillermo Moreno también lamentó el anuncio de la disolución de la Secretaría de Comercio: “Claramente es la objetivación de la derrota. (Domingo) Cavallo la disolvió en el 95, y yo la recree en 2006, unos 11 años después. Ni Macri se atrevió a hacer esto”. Y consideró que esta medida sí representa el pensamiento de Javier Milei, que implica que “el grande se coma al chico”. “Un buen Secretario de Comercio te empareja la cancha, por eso te putean los grandes (empresarios) y los trabajadores te saludan”, resaltó.

El presidente electo, Javier Milei, afirmó que habrá estanflación los próximos meses (Télam)

Sin embargo, el ex funcionario del kirchnerismo se mostró expectante con las posibilidades del peronismo sobre su futuro político, porque el programa económico de Javier Milei le falta “quien va a poner la plata arriba de la mesa”. “Cuando miras a tu alrededor, los jubilados no la pueden poner, los pensionados tampoco, los trabajadores registrados e informales tampoco, y los comerciantes poquito y nada. Entonces empiezan a inventar estas cosas, va a ser muy difícil”, consideró.

“Desde este propio diagnóstico, no quedan alternativas más que salir a organizar el peronismo”, confió el ex secretario de Comercio. “No tengo ninguna duda que Milei se va a deprimir. Se va a deprimir tranquilo y en paz, en orden. No se levantará de la cama”, añadió, e insinuó que cuando eso ocurra “hay mecanismos institucionales que permiten la situación”, como la convocatoria de una “Asamblea Legislativa”. “No veo muy lejano eso, una persona que pasa de revolucionario a pragmático tiene consecuencias en la crisis”, expresó.

“Tenemos que brindar una luz de esperanza y que miren que la revolución peronista es posible. No te vas a aguantar cuatro años a este. Lo que va a terminar pasando, en paz y en orden, y dentro de la ley, o le explota las tripas o le explota la psiquis. Porque no se puede estar diez años diciendo - 10 años - que es un anarco capitalista y ahora comer con (Bill) Clinton por 25 mil dólares”, concluyó el ex candidato de Principios y Valores.