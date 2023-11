Milei les contó a sus diputados y senadores sobre el viaje a EEUU, pero evitó hablar de las autoridades en el Congreso

Milei recibió a los diputados y senadores electos en el Hotel Libertador (Maximiliano Luna)

Ansiosos por conocer cómo se distribuirá el poder en el Congreso, los diputados y senadores libertarios se fueron con las manos vacías del Hotel Libertador este mediodía. A pesar de que Javier Milei los recibió por primera vez en conjunto, el presidente electo esquivó las definiciones sobre la presidencia del bloque y de la Cámara baja y del Senado, que los desvelan, y les dio a entender que su decisión será comunicada más adelante y que Guillermo Francos será el encargado de finalizar las negociaciones en ese sentido.

La reunión estaba prevista para las 10, empezó varios minutos más tarde, y se prolongó hasta las 12. Tuvo lugar en un salón de reuniones del subsuelo del edificio de avenida Córdoba y Maipú, donde habían dispuesto una pizarra. La intención de Milei, desde el comienzo, fue evitar todo tipo de evaluación de tipo política. En cambio, se encargó de ponderar su viaje relámpago a Estados Unidos y a explicar, marcador en mano, en qué consisten las “reformas de primera generación” de su plataforma.

Estaba acompañado por sus principales asesores, Santiago Caputo y Karina Milei. Y a la lista de asistentes se sumó Ramiro Marra, ex candidato porteño y cofundador del espacio, cuyo destino en el próximo gobierno aún se desconoce. En total, participaron unos 35 legisladores, entre diputados y senadores.

Según miembros del bloque, Milei estaba “exultante” y de “muy buen humor” por el resultado de su visita a la capital estadounidense. “Le dieron todo el apoyo que necesitaba, resaltó mucho eso”, contó un legislador a la salida. En el comienzo de la charla, Milei les contó que había sido el primer presidente electo argentino en pisar la Casa Blanca. “Nos dijo que se lo dijeron allá, estaba emocionado. En ese momento todos lo aplaudimos, fue una ovación”, contaron.

El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, no estuvo en la reunión de la mañana con Milei y los legisladores (Luciano Gonzalez)

Después, Milei “sacó su costado de profesor”. Frente al pizarrón, detalló el paquete de leyes que quiere enviar al Congreso para tratarlas en Extraordinarias, en formato “ómnibus”, es decir, unificado. Habló de la ley de Presupuesto, que sigue sin aprobarse, de la reforma del Estado y de la ley de Ministerios, que tiene foco en la reducción de 21 carteras a ocho.

Entre los diputados electos estuvieron Oscar Zago, que podría presidir el bloque; César Treffinger, Lourdes Arrieta, Lilia Lemoine, Lisandro Almirón Santiago Santurio, Martín Menem, Manuel Quintar, Beltrán Benedit, Juliana Santillán, Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni y Pablo Ansaloni. Pero también se sumaron algunos senadores, como Ezequiel Ataucha, el jujeño que, después de las tensiones entre Bartolomé Abdala y la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, lideraría el bloque. Uno de los primeros en retirarse, sin hacer comentarios, fue Ansaloni, que había sido muy crítico del acuerdo con Pro y había amenazado con dejar el bloque.

Milei no mencionó una sola palabra sobre la puja con el Pro por la presidencia del bloque, ni sobre la presión que ejercen los propios libertarios para que ese cargo quede en sus manos. Tampoco sobre los guiños al peronismo disidente, que se condensaron en el ofrecimiento informal a Florencio Randazzo. “Eso lo tiene que decidir Javier. Además, no se podía hablar de eso sin que estuviera Guillermo (Francos)”, deslizó un libertario, en referencia al futuro ministro del Interior que, llamativamente, no estuvo presente. Otro agregó: “A Javier no le interesan esas cosas, los que van a decidir son Francos y (Nicolás) Posse”, en alusión al futuro jefe de Gabinete.

Por la tarde estaba previsto otro encuentro con la mayor parte de los legisladores, esta vez con Francos y Posse. Sería después de la Asamblea Legislativa que convocó Cristina Kirchner como presidenta del Senado ayer, para proclamar la fórmula presidencial. Un gesto que los libertarios consideraron preventivo de parte de la ex mandataria. “No quiere quedar como la causante de la ingobernabilidad”, deslizaron.

Javier Milei y Francos coquetean con Randazzo para la presidencia de la Cámara de Diputados; pero Macri impulsa a Ritondo

El presidente electo dejó abierta la semana pasada la posibilidad de nombrar a Florencio Randazzo, referente del peronismo disidente y aliado del cordobés Juan Schiaretti, al frente de la Cámara de Diputados. Pero debe lidiar con la presión del partido que preside Patricia Bullrich, donde estaban convencidos de que el halcón Cristian Ritondo se quedaría con ese lugar tras ayudarlos a ganar las elecciones y se vieron decepcionados, la semana pasada, cuando entendieron que ese nombramiento estaba en riesgo.

A esos cortocircuitos se suma el malestar de los propios libertarios, que se inclinan por un presidente violeta “puro”. Una postura muy alejada de la estrategia que se maneja en la cúpula de LLA, donde intentan ampliar para poder gobernar en la crisis y, sobre todo, durante la época de ajuste “muy dura” que se aproxima, según el propio Milei. Creen que Randazzo les permitiría obtener un mejor vínculo con los sectores del peronismo no kirchnerista, y dan por descontado el apoyo de los “halcones” del PRO.

Ayer, el ministro del Interior, Guillermo Francos, que está encargado desde las PASO de las relaciones con la dirigencia de las provincias y que se inclina por un acuerdo más amplio que exceda a Pro para garantizar gobernabilidad, se sumó inesperadamente a un encuentro con los gobernadores en la sede porteña del Banco Provincia en búsqueda de consensos. Un gesto al peronismo que cayó mal en las filas del macrismo, donde se sienten destratados a pesar del apoyo “incondicional” que le dieron a los libertarios. Es posible que mañana Francos, uno de los referentes de mayor confianza de Milei, también participe de la reunión en el Libertador para bajar línea.

La intención de Milei hoy era ordenar a la tropa. Reacio a la rosca política, no conocía a muchos de los legisladores electos. Durante el cierre de listas, había dejado el armado territorial y de listas en manos de su hermana y asesora principal, Karina Milei, y en su momento, del colaborador Carlos Kikuchi -actual senador bonaerense electo-. Hoy quiso relacionarse de manera más cercana con los referentes de un ámbito clave para la etapa que viene, en especial si cumple con su promesa de acelerar todo lo posible el debate de reformas estructurales para aprovechar el impulso de las elecciones.