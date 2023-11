Jaime Durán Barba anticipó una “convivencia difícil” entre Javier Milei y Mauricio Macri: “No hay espacio para dos presidentes”

Jaime Durán Barba anticipó una convivencia difícil entre Milei y Macri a partir del 10 de diciembre

Javier Milei aún no asumió la Presidencia y, sin embargo, su acuerdo electoral con Mauricio Macri y Patricia Bullrich ya atravesó por algunas encrucijadas, y la gran incógnita es saber cómo funcionará el futuro gobierno y qué rol tendrá el exmandatario.

Conocedor de los entretelones del poder, Jaime Durán Barba, quien fue durante años asesor del expresidente, anticipó una “convivencia difícil” entre Milei y Macri, aunque advirtió que el ganador de los comicios fue el líder libertario y que será él quien tenga el poder.

Durán Barba analizó el rol que tendrá Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre, y anticipó que “si quiere manejar el gobierno, terminará chocando”.

El consultor ecuatoriano descartó que vaya a existir un cogobierno, porque “tanto Milei como Macri tienen temperamentos muy fuertes y en los países presidencialistas no hay espacio para dos presidentes, lo acabamos de experimentar en Argentina. No funciona eso. No es lógico. El triunfo realmente fue de Milei, eso es real”.

“Para que (un cogobierno) más o menos funciones, se necesita un temperamento un poco más amistoso como el de Alberto Fernández”, añadió.

Em declaraciones a radio Futurock, Durán Barba fue contundente al anticipar que “va a ser una convivencia difícil” entre Milei y Macri. “Milei tiene un temperamento sumamente fuerte, para bien o para mal, y no creo que esté en su psicología el compartir poder con otra fuerza política. Cuando fue presidente Macri tampoco fue fácil para él trabajar en coalición con los radicales. Cuando alguien llega a la presidencia tiende a concentrar poder”, subrayó.

Mauricio Macri y Javier Milei se reunirán una vez que el presidente electo regrese de su viaje a Estados Unidos, para tratar de destrabar la encrucijada política que atraviesan: ambos ratifican el “Pacto de Acassuso”, pero difieren en cómo se instrumentará.

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, sonríe a sus seguidores en los festejos tras su triunfo en la elección presidencial. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El ex mandatario pugna por un “acuerdo integral” que le brinde al líder de La Libertad Avanza mayor solidez en sus equipos, garantías de gobernabilidad y más fuerza en el Congreso, mientras que el mandatario electo da señales de abrir su gobierno a otros sectores políticos e incluso entablar una negociación individual con Patricia Bullrich, a quien le ofreció el Ministerio de Seguridad.

El encuentro es considerado previsible tanto por el PRO como por los libertarios luego de que la relación entre Macri y Milei quedó teñida por las diferencias sobre cómo avanzar en su acuerdo.

Durán Barba analizó además que la relación entre Macri y Milei desde el 10 de diciembre estará atada al rol que quiera ocupar el expresidente. “Si él asume una posición de consejero, va a andar todo bien. Ahora, si él intenta manejar ministerios, manejar el Gobierno , terminará chocando”, dijo.

La situación de Patricia Bullrich

Otro tema sobre el que fue consultado Durán Barba fue el de Patricia Bullrich como futura ministra de Seguridad del gobierno de Milei. En ese sentido, coincidió con el planteo de que, en caso de asumir, la ex candidata presidencial debería renunciar a la presidencia del PRO, tal como pidió el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

“El caso de Patricia es especial porque siendo presidente del partido, ser ministro de un Gobierno que no es del partido sin haberlo consultado, me parece peligroso. Es incompatible ser presidente de un partido y participar de un Gobierno que no es del partido. Es incompatible”, dijo el consultor.

Patricia Bullrich asumirá en la cartera de Seguridad el 10 de diciembre, tal como se confirmó la semana pasada. Si bien la exfuncionaria había dicho que no quería regresar, finalmente decidió hacerlo sobre la base de la necesidad de afianzar la alianza política con La Libertad Avanza, que había entrado en una nebulosa ante la ausencia de propuestas a macristas y bullrichistas de sumarse al gabinete.

En ese contexto, Rogelio Frigerio fue uno de los dirigentes de peso de Juntos por el Cambio que se refirió al rol de Bullrich y advirtió que debería renunciar a la presidencia del PRO.

El sábado, en diálogo con Radio con Vos, el exfuncionario de Mauricio Macri dijo que cada dirigente es libre de tomar la decisión que quiera sobre su carrera política si considera que es positivo. Además, aseguró que él no va a cuestionarlo.

No obstante, sobre la decisión de Bullrich - que aceptó encargarse de uno de los ministerios de Milei-, Frigerio dijo que debió haber hecho la consulta a la coalición por ser presidenta del espacio. “Si Bullrich es funcionaria, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio. Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”.