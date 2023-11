Larreta se despedirá del gobierno porteño con un acto en el Teatro Colón: la duda sobre si invitará a Macri y a Bullrich

Horacio Rodríguez Larreta planea una serie de encuentros para despedirse de 8 años de gestión porteña y analiza su futuro político (Foto Reuters)

Horacio Rodríguez Larreta se despedirá de sus 8 años como jefe de Gobierno porteño con un acto que tendrá lugar el jueves 30 de este mes en el Teatro Colón: allí hará un repaso de los logros de su gestión y le agradecerá a todo el equipo que “hizo posible las transformaciones de la Ciudad”, ante la presencia de dirigentes políticos y sociales, empresarios, periodistas e invitados especiales.

Las invitaciones ya comenzaron a distribuirse por WhatsApp y en el gobierno porteño nadie confirma ni desmiente que en la lista estén incluidos Mauricio Macri y Patricia Bullrich, dos de los líderes del PRO con los que Rodríguez Larreta tenía una relación controvertida y de los que tomó distancia luego de las elecciones generales a partir del acuerdo al que llegaron con Javier Milei.

La despedida de Larreta en el Colón comenzará a las 19.45 con una recepción para los invitados. A las 21 arrancará la ceremonia donde el discurso central estará a cargo del jefe de Gobierno. No está confirmado si hablará Jorge Macri, su sucesor a partir del 10 de diciembre. Luego comenzará un espectáculo de danza y música que prepara Enrique Avogadro, ministro de Cultura porteño.

Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en el búnker de JxC luego de las PASO

No es la única actividad del alcalde porteño para decirle adiós a su gestión en la Ciudad: está desarrollando una ronda de encuentros con vecinos de los 48 barrios porteños y, además, reuniones con los ministros de su gabinete y sus empleados para despedirse de ellos.

Hay otros contactos en curso que considera importantes: acompañado por Jorge Macri, se está entrevistando con los responsables de los ministerios para ajustar los planes previstos para 2024.

Larreta organiza su despedida del gobierno porteño en medio de una enorme incertidumbre sobre su futuro político. Sin haber podido dejar un “delfín” en el distrito que gobernó durante dos mandatos y aún con secuelas de la derrota ante Patricia Bullrich en las PASO, el jefe de Gobierno analiza cuáles serán sus próximos pasos en el llano, sin el andamiaje de poder y de recursos que manejó hasta hoy.

Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri

Sus planes, de todas formas, están condicionados a lo que suceda en el balotaje. Si gana Milei, se considera que será inevitable la ruptura en el PRO porque Larreta y otros dirigentes como María Eugenia Vidal se opusieron al pacto al que llegaron Macri y Bullrich y un gobierno libertario implicará el desembarco de miembros de los “halcones” en el gabinete nacional y la formalización de un bloque propio en la Cámara de Diputados de legisladores del PRO y de La Libertad Avanza.

En ese escenario, Rodríguez Larreta piensa mantenerse en la oposición mediante el lanzamiento de una línea interna en el PRO, como anticipó Infobae, para dar el debate en el partido sobre la postura que debería mantenerse y, además, para disputar la presidencia de la agrupación cuando venza el actual mandato de Bullrich, en febrero próximo. De todas formas, el jefe de Gobierno no tiene hoy la mayoría dentro del consejo directivo del PRO como para imponer un titular surgido de sus filas y también será difícil que pueda ganar las eventuales elecciones internas ante el tándem Macri-Bullrich.

Horacio Rodríguez Larreta se opone al pacto de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich (Foto EFE)

Si este domingo triunfa Sergio Massa, en cambio, el panorama es más incierto para Larreta, quien anticipó que no apoya al candidato oficialista ni al libertario para la segunda vuelta. Los “halcones” del PRO se abroquelarán en una postura muy dura contra una administración de Unión por la Patria, aunque los larretistas admitieron a Infobae que el problema será resistir los intentos massistas de captar a dirigentes de Juntos por el Cambio para el “gobierno de unidad nacional” que integraría.

Hay versiones de que Massa podría hacerle una oferta concreta para sumarse a su gabinete tanto a Rodríguez Larreta como a Gerardo Morales, titular de la UCR; el peronista republicano Miguel Ángel Pichetto o el operador “antigrieta” Emilio Monzó, entre otros. Sin embargo, el jefe de Gobierno ya dijo que no apoyará a Massa en la segunda vuelta porque es “la reelección del populismo kirchnerista” y ratificó sus diferencias con el oficialismo: “Me sacaron la coparticipación y fui a la Corte, no hay ninguna posibilidad de que yo integre el gobierno kirchnerista. No me rindo a la posibilidad de construir un gobierno diferente. Voy a seguir trabajando incansablemente”.

Lo aseguró al anunciar que no apoya a Milei ni a Massa para el balotaje y en ese momento agregó: “Hay una tercera alternativa, que es trabajar para mantener a Juntos por el Cambio. Sé que se habló de rupturas, de peleas, eso no suma nada. Voy a pelear siempre para sostener la coalición”, afirmó, relativizando la posibilidad de un quiebre definitivo de Juntos por el Cambio.