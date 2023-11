Pedro Sánchez, Lula Da Silva y José Mujica apoyaron a Sergio Massa a cinco días del balotaje

Pedro Sánchez, Sergio Massa y José Mujica

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, su par de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, y el ex mandatario de Uruguay, José Mujica, apoyaron hoy al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, a cinco días del balotaje frente a Javier Milei. Se sumaron al respaldo que ayer le dio al ministro de Economía argentino el mexicano Andrés Manuel López Obrador, que criticó también con dureza al libertario.

“El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas”, afirmó Pedro Sánchez.

Además, agregó: “En un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias, adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales”. “Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar”, consignó.

El respaldo de Pedro Sánchez a Sergio Massa, a cinco días del balotaje

El apoyo expresado por el socialista Sánchez, con quien Massa tiene un diálogo habitual, tiene una significación clave, dado que España es el segundo mayor inversor extranjero de la economía local. El stock de inversiones españolas en Argentina alcanzó en 2023 los USD 21.000 millones, con 300 empresas españolas generadoras de 100.000 empleos, según la información que maneja el equipo de campaña del candidato de Unión por la Patria.

Para el oficialismo, existe un gran potencial en intercambio de materias primas estratégicas y energía, ya que España representa el 30% de la capacidad regasificadora de GNL de Europa; y en minería, con el litio y el cobre, commodities que tendrán en los próximos años un fuerte crecimiento, a partir de fuertes inversiones en marcha. El equipo de gobierno del candidato de Unión por la Patria resaltaron que “Argentina puede convertirse en un socio confiable de Europa en el campo de energías de transición como el gas (GNL) y energías verdes como el hidrógeno”.

También pusieron de relieve que España es uno de los líderes europeos en materia de generación de energías renovables, y que la potencialidad de cooperación y el fomento de inversiones aprovechando ese know how se presentan como grandes oportunidades.

Desde Brasil

Lula Da Silva apoyó a Sergio Massa

Otro de los apoyos internacionales, con fuerte peso en el vínculo diplomático y comercial, fue el que expresó el brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, mediante un mensaje publicado en su cuenta personal de X (ex Twitter) y un video que circuló entre la militancia de Unión por la Patria de una entrevista que ofreció esta mañana.

“Mi ejemplo de amistad con Argentina viene desde mi primer mandato. Cuando gané en 2002, Argentina fue el primer país que visité antes de asumir el cargo. En 2023 también. Argentina es muy importante para Brasil. Somos los mayores socios comerciales de los argentinos en Sudamérica. Tengo una buena relación con muchos ex presidentes argentinos. Y pido que los argentinos recuerden que necesitamos un presidente que aprecie la democracia y que valore las relaciones entre nuestros países”, manifestó.

Aval oriental

El uruguayo Mujica fue otro de los respaldos internacionales que se conocieron en las últimas horas. “Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano en mi fuero íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción que existe, lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de Gobierno Nacional”, manifestó en un video que trascendió en la mañana de este martes.

“Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo sino vertebrar unidad nacional porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido. Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos, porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión y no de desprecio y de aplastamiento”, continuó.

Y concluyó: “Suerte argentinos. Suerte y suerte por todos los latinoamericanos. Por el pueblo argentino y por nosotros, los que vivimos pegados a la Argentina”.

José Mujica reconoció que no es amigo de Massa, pero expresó su apoyo y afirmó que si pudiera "lo votaría con las dos manos"

En Unión por la Patria destacaron que el respaldo de Mujica a Massa representa el reconocimiento de un reconocido defensor de la democracia y los derechos humanos en la región y confirma un vínculo histórico “basado en la hermandad de sus pueblos y la cercanía geográfica”. Se trata de una voz respetada y reconocida en su país, con el que Argentina tiene una agenda bilateral incluye cuestiones relevantes para ambos países como la ampliación y facilitación del comercio bilateral, inversiones recíprocas, turismo, intercambio energético, entre muchas otras áreas como educación, movilidad, medio ambiente y derechos humanos.

El comercio bilateral alcanzó en 2022 los USD 2.846 millones, casi un 50% más que el año previo, a partir del intercambio de bienes y servicios como automotores, autopartes, medicamentos, energía y productos agropecuarios. Ambos países comparten su pertenencia al Mercosur, bloque regional, además de ser una decisión política y estratégica de los líderes fundadores, representa la primera plataforma de inserción internacional para Argentina y Uruguay.

El equipo de gobierno de Unión por la Patria subrayaron que existe voluntad de ambas naciones de potenciar y fortalecer el Mercosur, más allá de cualquier diferencia puntual, a partir de generar nuevas herramientas de integración, eliminar trabas al comercio y promover juntos la apertura de nuevos mercados en la ASEAN, India, África, Medio Oriente, América Central y el Caribe.

Pepe Mujica llamó a votar a Sergio Massa

Apoyo mexicano

El otro apoyo que se difundió en las últimas horas fue el del mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien fustigó con dureza al candidato de La Libertad Avanza, en el marco de la política interna de su país. Es que a Milei lo apoyaron Vicente Fox y Felipe Calderón, ex mandatarios con los que mantiene un enfrentamiento durísimo y permanente.

“¿No ven ahora pues cómo Fox y Calderón con Vargas Llosa y otros ex presidentes de derecha apoyan a Milei? Milei de Argentina. Facho. Está hasta en contra del Papa. Llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia. Sus paisano nunca, con todo respeto a Perón, a Borges, Jorge Luis Borges, gran escritor. Con respeto a ese gran futbolista, Maradona, que para mí el mejor, con respeto a Messi. Fenómeno. Bueno, ninguno como Francisco. Ninguno, ningún argentino como Francisco”, afirmó.

“¿Y este facho, ultra conservador, se le lanza, no? Porque el Papa Francisco es de los Papas en la historia de la Iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina cristiana del amor al prójimo y de la defensa de los pobres. Pero ahí está. Calderón y Fox apoyándolo. O sea, no es nada más lo de México. Hay una internacional del conservadurismo. Y eso a veces no se alcanza a dimensionar”, consideró.

Pedro Sánchez José Mujica y López Obrador se expresaron a favor de Massa y en contra de Milei

El apoyo expresado por AMLO a Massa representa un fuerte respaldo de un país que es un importante socio comercial de la Argentina. Es que con México mantienen desde 2007 una Asociación Estratégica (AAE) con mecanismos de trabajo en materia política, económica y de cooperación científica, entre otras áreas. La agenda bilateral incluye también posiciones comunes en materia de democracia, derechos humanos, cambio climático, género y diversidades.

En el marco de los diversos acuerdos de Complementación Económica vigentes, en se registran relevantes inversiones de capitales mexicanos en sectores tan diversos como servicios, alimentos, telecomunicaciones, alimentos, bebidas y farmacéutica. A nivel bilateral, el apoyo de AMLO y de los diferentes gobiernos mexicanos al legítimo reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas ha sido consistente a lo largo de los años. México votó a favor de todas las resoluciones sobre la Cuestión de las Islas Malvinas adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.