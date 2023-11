Los “dos objetivos” que Javier Milei sostiene que cumplió en el debate con Sergio Massa

Javier Milei frente a Sergio Massa en el último debate presidencial (EFE/ Luis Robayo - AFP -POOL)

Pese a que la opinión pública reflejó que en el último debate presidencial antes del balotaje Sergio Massa venció a Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza se mostró satisfecho de su performance, consideró que cumplió “con creces” dos objetivos y denunció que su contrincante apeló al uso de “herramientas oscuras” para incomodarlo.

“Estamos muy contentos con lo que ocurrió en el debate. Nosotros fuimos por dos objetivos y fueron cumplidos con creces”, destacó el economista libertario. El primero de ellos tenía que ver con “lograr que frente a los recurrentes ataques que íbamos a sufrir de Massa, no reaccionar, no perder el eje, no alterarnos”. “La verdad es que a pesar de la concatenación enorme de agresiones a lo largo de todo el debate, en ningún momento pudo sacarme de eje, en ningún momento reaccioné, con lo cual en ese sentido hemos logrado el objetivo”, celebró Milei quien acusó al ministro de Economía de buscar mostrarlo como “un loco, un desequilibrado”, como alguien que “no puede estar a cargo de la función pública”.

En esta marco, opinó que como Massa no pudo “sacarlo” de sus casillas, el candidato de Unión por la Patria “tuvo que apelar a herramientas verdaderamente oscuras”. Milei calificó de “carpetazo” el tema de la pasantía en el Banco Central que trajo a la discusión el titular del Palacio de Hacienda.

De hecho, reconoció que su paso por el BCRA fue cuando estaba en cuarto año de la facultad y que no le renovaron, pero que “no hubo examen, ni psicotécnico, ni nada por el estilo”. “Yo he trabajado en un montón de lugares del sector privado y vos para entrar a cualquier trabajo tenés que rendir un psicotécnico. Massa en toda su vida trabajó del estado y de la rosca, con lo cual nunca hizo uno”, retrucó a “la chicana del psicotécnico”.

Una vez más, este lunes volvió a denunciar a “los tosedores de Massa” que “al momento de que yo daba las conclusiones se ponían a toser”. “Una chiquilinada propia de mediocres, de alguien que tiene que hacer trampa para tratar de perjudicar al otro”, reprochó.

En declaraciones a A24, se refirió al otro objetivo en el que se consideró “exitoso”: “Derribar cada uno de los mitos que habían construido sobre nuestras propuestas”. Pese a que sobre todo durante la primera etapa del debate, Milei fue interpelado por Massa, el diputado de La Libertad Avanza lo asimiló como un activo, ya que “tenía que responder algunas cuestiones por la campaña negativa que hicieron” contra él: “Entonces, en ese contexto, muchas de las preguntas que él hizo eran funcional a lo que yo tenía que hacer como estrategia”.

Milei y Macri se reunieron este lunes

La reunión con Mauricio Macri

Este lunes Milei y Macri se encontraron en el Hotel Libertador donde mantuvieron una reunión para hablar de “temas de fiscalización”, reconoció el economista. “Consideramos que los votos están, estamos en condiciones de imponernos en el balotaje, pero claramente necesitamos hacer un esfuerzo grande en materia de fiscalización”, explicó.

Tras su acuerdo con un sector del PRO, Milei dijo que hasta el momento ni Macri ni Patricia Bullrich le reclamaron por cargos en un eventual gobierno suyo: “No me pidieron nada. Han tenido un gesto de generosidad y de grandeza verdaderamente admirable. En política me canso de ver actitudes miserables, rastreras, inmundas y desde mi punto de vista esto es un acto patriótico”.

Para Milei, el sector de la oposición representado por el exmandatario y la exministra “tomaron conciencia del evento histórico” en el que se encuentra el país. En este contexto, de llegar a ganar en el balotaje se imagina a Macri como “una suerte de representante” argentino ante el mundo. “Tiene mucho para aportar”, pero no necesariamente tiene que cumplir “una función de gobierno”. No obstante, remarcó que para él “sería un honor” que Macri represente al país internacionalmente.

Consultado por el lugar que tendría Bullrich, Milei dijo que “esas cosas no están definidas”. Y pese al acuerdo alcanzado en materia electoral, ratificó que avanzar hacia la dolarización de la economía “no es un tema negociable”.