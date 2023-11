“Respondé por sí o por no”: Sergio Massa interpeló a Javier Milei por sus propuestas

Debate massa milei Por Si O Por No

A una semana del balotaje, los candidatos Sergio Massa y Javier Milei se enfrentaron en el último debate de las elecciones presidenciales 2023. Durante los primeros ejes, el ministro de Economía interpeló a las propuestas del libertario sobre educación, subsidios, dolarización, entre otros. “Por sí o por no”, le preguntó.

En el inicio de la temática de Economía, Massa abrió su participación lanzando varias consultas al líder de La Libertad Avanza. “Dijiste en el programa de Feinmann que vas a eliminar los subsidios, por sí o por no, como dijiste en el programa de Eduardo Feinmann”, comenzó planteando y continuó: “Por sí o por no, vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Chiche Gelblung; por sí o por no, vas a dolarizar la economía como planetas en la carta que presentaste a la Justicia Electoral; por sí o por no: vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la Justicia en tu programa de Gobierno; por sí o por no, ¿vas a eliminar el banco central?”.

Frente a esto, Milei se molestó y reaccionó: “A mí no me vas a condicionar”, por lo que optó por no responder directamente las preguntas del candidato de Unión por La Patria. “Nosotros queremos atacar la parte que tiene que ver con los impuestos. No vamos a tocar las tarifas porque antes vamos a permitir que la economía se recupere”, expresó.

Pese a que aseguró que va a “terminar con el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”, Massa presionó nuevamente sobre las propuestas del libertario y reiteró: “Por sí o por no”.

Sergio Massa insistió con sus preguntas (Luis Robayo/REUTERS)

Con respecto a la privatización de Vaca Muerta, el diputado nacional se limitó a responder que se trata de una “cuestión provincial”, por lo que no lo iba a responder.

“La gente lo que espera son respuestas”, instó Massa luego de que el candidato libertario evitara responder sobre sus propuestas económicas. En consecuencia, volvió a indagar: “Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía?¿Vas a eliminar los subsidios?”.

A su turno, el líder de La Libertad Avanza confirmó que “va a eliminar el Banco Central” al alegar que, desde su punto de vista, “es lo que genera la inflación”. “Los subsidios ya te lo expliqué ¿Te lo tengo que volver a explicar?¿No lo entendiste?”, dijo, a lo que Massa lo cruzó diciendo: “No lo entendí”.

Massa volvió sobre el tema de los subsidios y expresó: “O mentiste en lo de Feinmann o mentís esta noche porque dijiste que ibas a eliminar todos los subsidios”. Tras la palabra del candidato libertario, el titular de la cartera de Hacienda volvió a cargar contra el líder de La Libertad Avanza al insistir con que el tema de la quita de subsidios, que afectaría a los trabajadores que viajan todos los días a su trabajo a través del transporte público, los jubilados y quienes reciben el beneficio por los consumos de energía de sus viviendas. “ya te dije que no”, contestó molesto Milei y Massa concluyó: “O sea que le mentiste a Feinmann”.

El funcionario reiteró su estrategia en los próximos bloques. En ese sentido, durante su exposición en el eje de Relaciones Internacionales, el ministro le consultó sobre las duras críticas que realizó contra el papa Francisco y su postura frente a la cuestión Malvinas.

“Tenés que decir claramente: ¿Thatcher es tu ídola?, ¿los kelpers tiene derecho de autodeterminación? ¿Si o no?”, preguntó el candidato de Unión por la Patria.

Video del entero de Relaciones de Argentina con el mundo Debate Presidencial 2023

Al respecto, el líder de La Libertad Avanza aseguró que “Thatcher ha tenido un rol significativo en la caída del muro de Berlín”, aunque se comprometió con “defender la cuestión Malvinas”.

En el inicio de la temática de Educación, Massa volvió a interpelar sus propuestas al preguntar: “Por sí o por no, ¿vas a arancelar las universidades?”. Tras unos segundos de silencio, el diputado nacional prefirió cuestionar al candidato de Unión por La Patria al decir: “Vos porque pensás que todo es gratis y nada es gratis”.

Massa lo interrumpió e insistió con su pregunta. “A ver, no, yo hablo de una reforma de primera, segunda y tercera generación, y confundís una de tercera con una de primera”, argumentó el candidato libertario. En consecuencia, el funcionario nacional replicó rápidamente y reiteró: “¿Vas a arancelar sí o no?”. “No, en el corto plazo, no”, respondió agotado Milei, a lo que el ministro cuestionó: “¿Pero en el largo plazo?”. “En el largo plazo se le van a dar los recursos a la gente, para que puedan elegir a la institución a la que quieran asistir”, cerró el legislador el tema.