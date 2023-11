La chicana de Gabriela Cerruti a Javier Milei: “No tosan por favor que se desequilibra”

Gabriela Cerruti cruzó a Javier Milei por su desempeño en el debate presidencial

El debate presidencial que protagonizaron Sergio Massa y Javier Milei generó repercusiones en el arco político. De hecho, algunos dirigentes, tanto oficialistas como opositores, se volcaron a las redes sociales para compartir su análisis del intercambio que mantuvieron los dos aspirantes a la Presidencia. Y una de ellas fue la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

La portavoz gubernamental apuntó directamente contra el economista y líder de La Libertad Avanza, a quien criticó por su planteo de no poder concentrarse a causa de las personas que tosían durante su exposición. El diputado denunció que hubo una táctica para molestarlo de Massa, y de la gente que lo acompañó, cuando tomaba la palabra.

Es por esto, que mediante una publicación en sus redes sociales, Cerruti repasó las tareas de un Jefe de Estado, al enumerar las situaciones que se pueden enfrentar al ocupar ese cargo e ironizó sobre la denuncia Milei por los espectadores que tosían.

“Alguien que quiere conducir un país sabe que tiene que dirigir un ejército, sobreponerse a eventuales catástrofes naturales o crisis sanitarias, tomar cientos de decisiones por día, manejar la economía en medio de flujos de mercado internacional y shocks imprevistos, enfrentar enemigos internos y externos. No tosan por favor que se desequilibra”, escribió la funcionaria en su cuenta en la red social X.

La publicación de Gabriela Cerruti contra Javier Milei

Este lunes, Milei se quejó públicamente porque en el debate de anoche en la Facultad de Derecho de la UBA el público que acompañaba al postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, “era un coro de tos”, interpretó que de esa manera buscaban perturbarlo y se mostró satisfecho porque “no lo lograron”.

“Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y tampoco lo lograron”, aseguró Milei en comunicación con radio Mitre.

De hecho, el líder de LLA advirtió que su rival político tenía preparada para este domingo una estrategia para mostrarlo “como alguien irascible que no puede mantener la estabilidad emocional, pero anoche no lo consiguió”.

“Había una clara intención de (Sergio) Massa de provocarme y, con su equipo de brasileños y psicólogos, tratar de buscar elementos para probarme y que yo me saliera de sí. Me provocó, fue muy agresivo muchas veces, pero no logró sacarme del eje en ningún momento”, explicó el aspirante a mandatario.

El candidato Javier Milei durante el debate presidencial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Es por esto, que Milei aseguró: “Me sentí muy cómodo en el debate. Lo que hay que comprender es lo que va a buscar cada uno al debate. Fuimos desarticulando cada una de las mentiras de la campaña negativa que está haciendo. Uno de nuestros objetivos era demostrar que todas las cosas de las que nos acusan son mentiras. Lo hicimos de manera impecable, las logramos desestimar”.

Asimismo, se pronunció sobre las reiteradas preguntas que recibía por parte de Sergio Massa en el debate. “Él empezó con un formato en el que salió a preguntarme a mí, se ve que se va a dedicar al periodismo”, chicaneó el referente libertario.

Mientras, aclaró por qué no apeló a los datos negativos de la gestión del Ministro de Economía para contragolpear. “Las preguntas eran funcionales a mi estrategia... mi objetivo era demostrar todas las falsedades que me han hecho con la campaña negativa. Luego yo tenía una segunda vuelta, que era la parte de Producción y Empleo, y ahí le doy una sopapeada que lo rompo todo”, dijo.

Por último, Milei reveló que se preparó con profesionales para su participación en el último debate del año. “Lo trabajé con gente de mi equipo y sumamos a una fonoaudióloga que me ayudó además a mejorar mi lenguaje corporal. Yo podría haber salido y ponerme histriónico, no olviden que fui cantante de rock y eso lo manejo, pero la seriedad del asunto es para tomárselo muy en serio”, contó.