¿Sergio Massa es kirchnerista? La definición de Jaime Durán Barba

Entrevista a Duran Barba en TN

A pocos días del balotaje que definirá al futuro presidente de Argentina, el analista político Jaime Durán Barba dejó varias definiciones respecto del escenario actual y hasta se animó a definir si Sergio Massa, el candidato del oficialismo, es kirchnerista o no.

Durán Barba, quien fuera durante años asesor del ex presidente Mauricio Macri, aseguró que el debate del próximo domingo va a tener impacto en las elecciones del 19 de noviembre porque, dijo, “pocas elecciones, no solo en Argentina, han tenido el nivel de emocionalidad de estas”. En ese sentido, sostuvo que “hay mucha gente muy enojada con ambos” candidatos, en referencia a Sergio Massa y a Javier Milei.

Durante una charla en el programa Verdad Consecuencia, que se emite por TN, Durán Barba afirmó que en los números de las encuestas de cara al balotaje “están muy próximos uno de otro. En realidad hay un empate técnico, porque la distancia es menor al margen de error”. Sin embargo, aclaró que, ahora, “las encuestas no funcionan mucho”.

“Estamos en la sociedad de internet donde la gente cambia de actitud por cualquier causa. Estamos en una sociedad en la que todo cambia, todo es impredecible. Encuestas con tan escaso margen no pueden predecir el futuro”, analizó.

Para Jaime Durán Barba, Javier Milei debería recuperar su discurso de "motosierra" antes del balotaje. (Foto: REUTERS/Cristina Sille)

El consultor describió primero la campaña de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, y dijo que para las PASO, cuando fue el espacio más votado, “tenía la gran fuerza de la innovación, un poco lo que fue Macri hace años, en 2005, 2007″. Sin embargo, dijo que la alianza con el sector de Juntos por el Cambio encabezado por el propio Macri y Patricia Bullrich “le quitó espontaneidad, le quitó fuerza”. “Es un híbrido ahora entre ‘la libertad viene, carajo’ y ‘tenga la bondad de pasar para hacer un cambiecito’. Creo que Milei sacó los votos porque era el león, la motosierra. Pero si ese león se convierte en un gatito despeinado, pierde toda la fuerza”, advirtió.

Tras el acuerdo entre Milei y Macri, Durán Barba, en diálogo con Infobae, ya había analizado esa alianza y cómo cambiaría el panorama antes del balotaje. “Al ir a la casa de Mauricio, al conseguir ese apoyo de una manera tan fuerte, va a resentir a un buen sector de Juntos por el Cambio y pierde su bandera de la lucha contra la casta, se desdibuja totalmente”, expresó en aquel momento.

Cuando llegó el turno de hablar del candidato oficialista, Durán Barba fue contundente a la hora de describir la pertenencia política del actual ministro de Economía. “Cuando nos preguntamos si Sergio Massa es o no kirchnerista, si vemos su biografía, claramente no lo es. Es una persona que ha tenido una trayectoria distinta a la del senador Parrilli. Decir si Parrilli puede ser independiente, es difícil. Massa no es exactamente lo mismo”, explicó.

Además, dijo que cree que Massa puede “plantear un cambio desde un no gobierno”, tal como describió a la gestión de Alberto Fernández. “Tenemos un país con un gobierno vacante desde hace 4 años. El presidente Fernández ha ostentado ese título, pero no se sabe bien quién gobierna. No creo que la psicología de Massa sea la de seguir haciendo un papel simplón. Es una persona con ideas, con liderazgo, que intentará ser algo importante, intentará ser presidente de Argentina en serio, intentará hacer alguna reforma de fondo. Creo que es una persona con calidad intelectual y con una personalidad recia”, continuó.

Jaime Durán Barba no cree que Sergio Massa sea kirchnerista.

Más allá de los elogios a Massa, Durán Barba también afirmó que Milei “no es un loco como Bolsonaro o como Trump, por ejemplo. Es una persona preparada, es economista, dice cosas desde su punto de vista, pero dice cosas coherentes”.

Por último, de cara al balotaje, Durán Barba explicó qué le falta a cada candidato para finalmente ganar y ser electo presidente.

“Milei tendría más posibilidades de ganar si sigue siendo Milei. El híbrido este con el PRO lo dejó en una situación rara, no es águila, no es paloma. Debería ser león, debería ser más auténtico. Massa creo que tiene en su haber experiencia, puede ofrecer un cambio más moderado, cambio con orden. A Massa le falta, tal vez, tomar un poco más de distancia del actual gobierno he introducir un poco más el elemento cambio en su mensaje. Si es que es mera continuidad del actual gobierno, la cosa no funciona. Entonces diría más cambio para Massa y más motosierra para Milei”, concluyó.