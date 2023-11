La imagen de Milei sigue llamando la atención en los medios internacionales

Javier Milei difrazado de El General Ancap.

De cara al balotaje 2023, instancia electoral en la que competirá mano a mano con el oficialista Sergio Massa por la Presidencia el próximo 19 de noviembre, Javier Milei continúa llamando la atención en el extranjero. Tras la parodia que hizo un humorista en la TV española, ahora el libertario llegó al prime time de Estados Unidos, donde John Oliver, conductor estrella de ese país, se burló de sus ocurrencias para desarrollar la campaña. “Es un montón”, concluyó el comediante luego de exhibir imágenes del economista disfrazado del General Anarco-Capitalista AnCap, blandiendo la motosierra durante encuentros con vecinos y destruyendo una maqueta y una piñata del Banco Central (BCRA).

El repaso de Oliver por las propuestas del candidato a presidente de La Libertad Avanza ocurrió el pasado domingo, durante la emisión de un nuevo capítulo de “LastWeek Tonight”, el ciclo que el comediante conduce por HBO desde hace cinco años y en el que cubre las principales noticias de la semana. Además, suele elaborar un extenso informe para tratar algún tema de relevancia periodística, pero siempre con el humor y el sarcasmo que lo caracteriza.

En este contexto, Oliver dedicó un tramo de su programa para hablar sobre el fenómeno que generó el referente libertario. “Milei es un montón. El general Ancap es una referencia a su filosofía política, el anarcocapitalismo, una corriente libertaria que busca abolir al Estado a favor de un mercado libre sin restricciones”, explicó Oliver a su audiencia. Además, mostró una foto del libertario con su traje de Ancap, el personaje que él mismo creó y lució junto a la electa diputada Lilia Lemoine, cuando ambos participaron de un encuentro de aficionados al animé japonés.

Luego fue el momento de repasar algunas de las propuestas de campaña de Milei, tales como “los recortes al gasto del 15% del PBI y la eliminación de la mayoría de los impuestos”. Y en esa línea, continuó: “También, por un polémico plan de cambiar la moneda oficial al dólar, así como hacer estallar el Banco Central”.

Javier Milei, retratado por John Oliver en la TV de Estados Unidos

Pero el momento que provocó la sorpresa de los espectadores del talk show fue cuando la producción de Oliver empezó a pasar imágenes de Milei destruyendo una maqueta del Banco Central durante un spot de campaña, o bien cuando rompió a batazos la versión del BCRA en forma de piñata durante su participación como invitado en un programa de televisión.

“También simbolizó los recortes mostrando una motosierra en público, y algunos de sus seguidores fueron a votar usando una máscara de motosierra e incluso mientras daban entrevistas”, dijo un incrédulo Oliver ante la cámara. Eso dio pie para ejemplificar lo dicho anteriormente, y a continuación el conductor presentó el testimonio de un militante libertario disfrazado con la mencionada herramienta en su cabeza. “Milei es algo diferente, no se había probado todavía”; destacó el votante del La Libertad Avanza.

Con una evidente sorpresa por lo que había visto segundos antes, Oliver retomó su monólogo y se mostró lejos de las ideas que impulsa Milei para su eventual Gobierno. “Ok, no voy a quebrar mi regla número 1 de no discutir con alguien disfrazado de motosierra, pero muchas ideas no se han probado aún, como no probamos geriátricos con trampolines o dejar que un mapache sea jefe de cirugía y eso simplemente porque algunas ideas son malas”, reflexionó el conductor.

Durante otro tramo de su presentación, Oliver se mofó de la reacción de Milei cuando observó una imagen de su perro, llamado Conan, mientras daba un reportaje al periodista Esteban Trebucq, en el canal de noticias A24. El diputado nacional no pudo ocultar su alegría por la repentina aparición de su mascota en una pantalla del estudio, y quedó boquiabierto pese a que el conductor seguía adelante con las preguntas que tenía pensadas para el protagonista.

John Oliver comentando la pasión de Javier Milei por Conan, su perro

“Bueno, eso es muy agradable. Se distrae con su propio perro igual que un perro se distrae con una ardilla”, dijo Oliver entre risas.

Por último, Oliver dijo que le preocupa que los argentinos puedan creer lo que Milei les propone, incluso si el libertario descartara el cambio climático como una mentira socialista. “Siento la necesidad de decirles que no inventamos a este hombre para este programa”, concluyó.