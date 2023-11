Garro reconoció el triunfo de Alak como nuevo intendente de La Plata y se contactó con él para comenzar el traspaso

Julio Garro reconoció la victoria de Alak en La Plata

Luego de que la Justicia Electoral confirmara el último jueves el triunfo de Julio Alak como intendente de La Plata, el actual jefe comunal, Julio Garro, reconoció hoy su derrota en las urnas y confirmó que ya se comunicó con el candidato de Unión por la Patria para comenzar el traspaso de mando en la ciudad.

Te puede interesar: La justicia oficializó el triunfo de Alak sobre Garro y lo consagró como nuevo intendente de La Plata

El dirigente de Juntos por el Cambio se refirió por primera vez a los resultados a través de un posteo en redes sociales, donde realizó un descargo en el que también explicó los motivos por los que pidió la revisión de urnas y el recuento de votos luego del 22 de octubre. Según alegó, lo hizo a fin de llevar claridad tras el contexto de indefiniciones que se vivió durante la semana.

“Luego de las elecciones, con el equipo encontramos diferentes irregularidades, por eso pedimos la apertura de 79 urnas. Allí encontramos que UXP había perdido 241 votos, JxC había recuperado 43, e incluso vimos y defendimos 121 votos más de LLA. Nunca se trató de una discusión ideológica, se trató de defender lo que cada uno de ustedes eligió”, aclaró Garro en su posteo.

Te puede interesar: Pelea voto a voto en La Plata: luego de encontrar irregularidades, Garro pidió que se abra la totalidad de las urnas

Al respecto de la última solicitud que hizo, a sabiendas de que el resultado final no se modificaría, añadió: “Por eso pedimos la apertura de 200 urnas más, porque sabíamos que la tendencia no cambiaría. El juzgado entendió que no debía autorizar esa apertura y luego de evaluar con mis equipos, decidimos respetar la institucionalidad democrática, respetar el fallo y no tener a todos los platenses como rehenes de la incertidumbre”.

El actual ministro de Justicia bonaerense e intendente electo de La Plata, Julio Alak

En este sentido, defendió que su accionar fue para cuidar el voto de cada uno y a fin de asegurar que “el próximo intendente sea el que realmente quiere la mayoría”. “Siempre voy a defender los valores republicanos. Lo hago desde que decidí involucrarme en política, lo hice en estos 8 años como intendente y lo seguiré haciendo desde el lugar que me toque”, ratificó.

Te puede interesar: Elecciones en La Plata: Garro reclamó la apertura de urnas y se dilata la definición por la intendencia

Entonces se refirió al cambio de gestión que encabezará con el actual ministro de Justicia bonaerense: “Ahora vamos a trabajar para garantizar una transición ordenada y en paz, como los platenses merecen. Ya estuve en contacto con Julio Alak para avanzar y ponerme a disposición para el traspaso más transparente de la historia de la ciudad desde el 83 hasta acá”.

La decisión de la junta electoral llegó luego de la revisión de 79 urnas que, por pedido de Garro, actual intendente de La Plata, fueron abiertas a partir de denuncias de irregularidades. Luego de ese proceso, y con el actual intendente en disconformidad, los integrantes de junta decidieron que el comicio estaba decidido y consagraron a Alak. Según explicaron durante una conferencia de prensa, “la diferencia inicial entre ambos no se ha modificado”. A lo largo de este proceso se detectó que 2 de las 79 urnas que fueron señaladas no tenían boletas en su interior, es decir, estaban vacías.

Julio Garro reconoció el triunfo de Julio Alak en La Plata

A pesar de la situación de incertidumbre, tras el 22 de octubre varios referentes del oficialismo salieron a confirmar a Alak como el nuevo intendente de la ciudad. “Quiero felicitar a mi querido amigo Julio Alak, quien será el nuevo intendente de La Plata tras el escrutinio definitivo. Estoy convencido de que su amplia experiencia le permitirá hacer un gran trabajo, garantizando igualdad y desarrollo para las y los platenses”, expresó el presidente Alberto Fernández.

En esta misma línea, el gobernador Axel Kicillof sostuvo que “el escrutinio definitivo confirmó que en La Plata, las y los vecinos eligieron un proyecto político que va a volver a poner en valor la capital de nuestra provincia”.

“Eligieron la integración regional para tener una ciudad productiva, con obra pública, desarrollo, trabajo y oportunidades para todos y todas. ¡Felicitaciones al intendente electo, Julio Alak, por esta victoria histórica para las y los platenses!”, agregó.

Asimismo, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, remarcó que “el compañero Julio Alak es el nuevo intendente de La Plata” y volvió “a felicitarlo por recuperar la capital bonaerense”, al tiempo que confió en que va a revertir lo que calificó como “años de atraso y abandono a los que fueron sometidos los y las platenses”.