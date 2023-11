Un sector del radicalismo apoyó a Sergio Massa de cara al balotaje y despertó fuertes críticas

Sergio Massa sumó el apoyo de un sector del radicalismo y hubo críticas de varios dirigentes de la UCR

En el marco del 40° aniversario de la recuperación de la democracia, y después de que se concretara la fractura de Juntos por el Cambio tras el pacto electoral que realizaron los referentes del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, con el libertario Javier Milei para apoyar su candidatura de cara al balotaje, este lunes un sector del radicalismo expresó su respaldo absoluto al oficialista Sergio Massa. En contrapunto, referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) se despegaron rápidamente de este acto, denunciaron que ya no son parte del espacio y aseguraron que ahora “forman parte del kirchnerismo”.

“Sergio Massa presidente, de la mano de Alfonsín”, se escuchó cantar a los presentes en el emblemático restaurante Lalín, ubicado en Moreno al 1900, en el barrio porteño de Balvanera, donde en una pared colgaba un letrero con la leyenda “40 años de democracia. Radicales con Massa”. Entre los asistentes se encontraban el ex candidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro; el diputado Leopoldo Moreau; la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau; el vicepresidente de Enacom y presidente de FORJA, Gustavo López; el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; y el organizador del evento, Nito Artaza.

Durante un tramo del encuentro, Massa tomó el micrófono y brindó unas palabras a modo de campaña. “El 19 de noviembre hay que apostar para construir esa nueva mayoría que nos ayude a transitar los próximos 20 años en paz y con democracia”, afirmó el actual ministro de Economía.

Discurso de Sergio Massa en un encuentro con radicales

En conmemoración de los 40 años de la recuperación de la democracia, y en una evidente maniobra de acercamiento a la UCR previa a la reunión de este lunes, el pasado domingo, Massa compartió en redes sociales una foto de él junto a Raúl Alfonsín, expresidente nacional y reconocido como “El Padre de la Democracia”.

“Hoy se cumplen 40 años de las elecciones que nos devolvieron la democracia. Ese día las urnas se llenaron de ilusión y esperanza. Nos unimos como sociedad para dejar atrás nuestros años más oscuros y construir, entre todos y todas, un futuro mejor. En tiempos de evaluaciones sesgadas e injustas, mi recuerdo y homenaje al Dr. Raúl Alfonsín por su valentía, patriotismo y compromiso inquebrantable con nuestra democracia”, reza el mensaje del ministro Massa, destacando la labor de quien fuera un estandarte del radicalismo.

El tuit de Sergio Massa en conmemoración del 40° aniversario de la vuelta a la democracia en Argentina.

Al observar las imágenes que circularon del encuentro entre Massa y un sector del radicalismo, referentes de la UCR expresaron su rechazo al apoyo para el candidato oficialista de cara a la segunda vuelta, y aseguraron que se trata de un sector que ya no participa activamente en el partido.

Mediante un comunicado de prensa difundido este martes por la tarde, la UCR nacional fijó su postura neutral con vistas al balotaje y sostuvo que “el radicalismo no tiene nada que ver con el kirchnerismo ni con la extrema derecha”.

“La Unión Cívica Radical resolvió de manera orgánica la neutralidad de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre y por ello rechaza enérgicamente la apropiación ilegítima del uso de nuestros símbolos partidarios por personajes disfrazados de correligionarios”, subraya el escrito.

El comunicado de la UCR Nacional para despegarse del sector que apoya a Sergio Massa de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.

Por último, el partido fundado por Leandro N. Alem llamó a “mantener la individualidad” de la fuerza, “sin cooptación por parte del kirchnerismo ni la extrema derecha”.

En la misma línea se expresó el bloque de diputados nacionales de la UCR, desde donde también intentaron despegarse del apoyo a Massa y aseguraron que los participantes del encuentro con Massa son “ex dirigentes radicales que militan hace años activamente en el kirchnerismo”.

El Bloque de Diputados Nacionales de la UCR también cuestionó el encuentro de dirigentes radicales con Sergio Massa.

“El Bloque de Diputados Nacionales de la UCR respeta a rajatabla la resolución tomada orgánicamente por el radicalismo hace una semana, que dispuso que nuestra centenaria fuerza no apoyará a ninguno de los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta electoral”; destacaron los legisladores.

Por su parte, Alfredo Cornejo, gobernador electo de la provincia de Mendoza, también cuestionó al sector del radicalismo que apoya a Massa, y señaló que se tratan de “expresiones sectarias y minoritarias de dirigentes que ya no representan a la UCR”. Y en la misma línea, advirtió: “Hoy usan simbología radical para confundir a la sociedad”.

Alfredo Cornejo, gobernador electo de Mendoza, rechazó el apoyo de un sector del radicalismo para Sergio Massa.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR Nacional, fue otro de los referentes radicales que se mostró alejado del sector que apoya la candidatura presidencial del ministro de Economía, y abogó por mantener la neutralidad del espacio. “Ni Sergio Massa ni Javier Milei garantizan un futuro de progreso para la República Argentina”, escribió en el tuit a través del cual citó al comunicado de prensa del partido.

Gerardo Morales también rechazó el encuentro de radicales con Massa, pero luego en una entrevista radial aseguró que hará "todo lo que tenga que hacer" para que Javier Milei no gane el balotaje.

No obstante, ayer Morales dejó abierta la posibilidad de respaldar a Massa en las urnas. Durante una entrevista radial, el gobernador jujeño dijo que el problema de libertario Milei “es que pone en riesgo a la democracia”. Y en esa línea, sentenció: “Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei, lo voy a hacer. Todo lo que tengamos que hacer para que no gane Milei, lo que sería un riesgo para la democracia en la República Argentina”.