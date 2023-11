La CGT analiza organizar un acto de campaña con Sergio Massa en Santiago del Estero

Sergio Massa habla en el acto de la CGT ante el Congreso (Foto Maximiliano Luna)

La mesa chica de la CGT analizará este miércoles la posible organización de un acto con Sergio Massa en Santiago del Estero, pero esperará señales del propio ministro-candidato antes de avanzar con la iniciativa, pensada para reforzar la presencia sindical en la campaña de Unión por la Patria.

La idea de hacer un acto encabezado por Massa será uno de los temas que abordará la dirigencia cegetista, a las 15, en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, donde también se evaluará el resultado de las elecciones y distintas formas de apuntalar la captación de votos para la segunda vuelta.

La CGT apostó fuerte a la candidatura de Massa y lo demostró con actos callejeros, campañas en las redes sociales y asambleas en los lugares de trabajo para pedir el voto. La última expresión de apoyo en la calle fue el acto ante el Congreso, el 29 de septiembre pasado, donde movilizó a unas 200.000 personas para celebrar la ley de eliminación del Impuesto a las Ganancias, un persistente reclamo de los gremialistas que cumplió Massa luego de haber chocado con la negativa de Cristina Kirchner durante su gobierno y más tarde con la promesa incumplida de Mauricio Macri.

Sergio Massa y dirigentes de la CGT en la Cámara de Diputados cuando se debatió la eliminación de Ganancias

Los más activos impulsores sindicales del proyecto “Sergio Presidente” son los miembros del sector que controla la CGT, integrado por “los Gordos” (Héctor Daer, de Sanidad, y Armando Cavalieri, de Comercio) y los independientes (Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de la UOCRA, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias), además de aliados como Sergio Romero (UDA), Julio Piumato (judiciales), Rodolfo Daer (Alimentación) y Jorge Sola (seguro), entre otros.

Por otra parte, Massa postergó el encuentro que estaba previsto este miércoles con Hugo Moyano y tres de sus hijos, Facundo, Huguito y Jerónimo, debido a que viajará Mendoza y La Pampa. Todavía no está definida la nueva fecha de la reunión, anticipada por Infobae, en la que el líder del Sindicato de Camioneros, sin Pablo Moyano, iba a ratificar su apoyo al candidato oficialista para el balotaje.

Pablo Moyano no estaba invitado al encuentro en el Ministerio de Economía porque la pelea con su padre se mantiene, pese a la tregua entre ambos que permitió su reciente reelección, y la relación con dos de sus hermanos está signada por las tensiones: a Facundo, el número 2 del Sindicato de Peajes, no le perdona que lo haya criticado por su cercanía con el kirchnerismo, y con Jerónimo hay recelos porque Hugo lo privilegia en su carrera y, además, se lleva mal con su mamá, Liliana Zulet.

Sergio Massa se reunió el 10 de julio con Hugo Moyano y sus hijos Jerónimo y Hugo Jr.; ahora, se sumará Facundo y seguirá ausente Pablo en la foto

Aun así, toda la familia Moyano apoya a Massa. Hugo lo respalda, aunque antes del cierre de listas había apostado a la candidatura de Daniel Scioli e incluso iba a ser primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires hasta que el acuerdo interno en el oficialismo permitió que el ministro de Economía fuera el único postulante de Unión por la Patria. Pablo también se convirtió en un fiel militante de la postulación presidencial del líder del Frente Renovador, con firmes declaraciones y gestos de apoyo, pese a que estaba alineado con Cristina Kirchner y La Cámpora.

El único de los Moyano que se mantenía sin dar señales claras era Facundo Moyano, quien tiene una buena relación personal con Massa, pero dio a entender que no avalaría su candidatura en la medida en que el ministro-candidato siguiera aliado a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo. “Con Sergio (Massa) tengo buena relación, respeto y amistad, pero desde que renuncié a la banca dije que con La Cámpora que no voy ni a la esquina y voy a cumplir mi palabra; aparte, no tengo argumentos para defender la gestión de este gobierno”, afirmó en julio pasado a Infobae.

Ahora, el secretario adjunto del Sindicato de Peajes ya definió su aval a la postulación de Massa, al igual que el resto de su familia, y lo iba a expresar con la foto del encuentro en Economía.